España tiene un problema con los puntos de carga para coches eléctricos. Mercadona se ha propuesto arreglarlo

En España hay escasez de cargadores eléctricos. Actualmente existen 18.000 puntos de recarga para 600.000 usuarios de vehículos eléctricos, una cifra bastante inferior a los 45.000 con los que se debería haber cerrado 2022. Pero, además, un 20% de los existentes están fuera de servicio por falta de mantenimiento u otros problemas. Y eso no solo afecta a los mismos conductores, sino a las empresas y establecimientos que quieren que sus clientes lleguen a sus locales sin impedimentos de este tipo.

Uno de ellos era Mercadona. Hasta ahora. La empresa de Juan Roig se ha aliado con Repsol e Iberdrola para instalar un total de 5.000 cargadores.

¿Por qué un coche eléctrico tiene menos autonomía que la que anuncian

La iniciativa. Mercadona, la empresa líder en supermercados de nuestro país, invertirá 21 millones de euros en instalar puntos de recarga de coches eléctricos en los aparcamientos de sus tiendas. Su objetivo es tener más de 5.000 para 2024. En realidad, la empresa valenciana ya es uno de los principales impulsores privados dentro del mapa de la infraestructura de recarga en España. Según datos de la patronal de los fabricantes de automóviles, Anfac, Mercadona ya tiene 2.000 puntos.

A estos se les sumarán nuevos cargadores más modernos con una velocidad de recarga de 22 KW, que serán capaces de cargar un coche eléctrico por completo en poco más de una hora. El plan es que todas sus tiendas que cuenten con parking dispongan de este nuevo sistema.

¿Cómo? Quien gestionará el servicio y la atención al cliente de estos puntos de recarga serán Iberdrola y Repsol. Y el cliente podrá realizar todas las gestiones a través de la aplicación móvil de estos proveedores (Recarga Pública Iberdrola y Waylet de Repsol), lo que le permitirá encontrar el cargador más cercano y realizar el pago de forma sencilla.

¿Por qué? Para acercar a los supermercados unos servicios que no están llegando a nuestro país a la velocidad que deberían. Mercadona tiene claro que no quiere que eso signifique un problema para sus clientes a la hora de poner rumbo al supermercado de turno. «Los usuarios de vehículo eléctrico que recarguen en estos cargadores podrán reducir aproximadamente hasta la mitad el coste de realizar un trayecto respecto a su equivalente tradicional», explicaba la empresa.

Escasez de cargadores en España. Tal y comentábamos en este artículo de Xataka, a España le queda mucho camino para tener una infraestructura de recarga óptima. Pese a que los conductores cada vez cuentan con más cargadores en la red de carreteras, siguen sin ser suficientes. Ahora mismo hay 1,1 puntos por cada 100 kilómetros de vía. Eso convierte a España en uno de los peores países de la Unión Europea en este aspecto.

Y muchos conductores sufren este problema. Si no que se lo digan a la Guardia Civil, que el año pasado invirtió 12 millones de euros en la compra de vehículos cero emisiones para su flota y ahora la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) dice que tienen 380 coches eléctricos guardados en una nave de Alcalá de Henares por falta de cargadores. Tienen coches con la mejor tecnología pero no tienen donde cargarlos.

Sin mantenimiento. Y el problema no es solo que no haya suficientes, es que de los existentes, un 20% está fuera de servicio por falta de mantenimiento, según explica la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos ( AUVE ). A este problema se le suma que muchos puntos de recarga que sí están operativos no suministran la potencia prometida, presentan dificultades en los modos de pago, y un sinfín más de problemas que hacen difícil repostar.

Sin embargo, este problema está lejos de resolverse, principalmente porque hay muchos organismos implicados, sean administraciones públicas como ayuntamientos y diputaciones hasta grandes eléctricas, fabricantes de automóviles y operadores de servicios de recarga. El resultado está siendo que empresas privadas den el paso ellas mismas. Y Mercadona es la prueba.