Especial cuidarse: 17 gadgets y accesorios para ayudarte a cuidar y conciliar el sueño

Trabajo, ocio, descanso, un trinomio que deberíamos equilibrar para llevar una vida moderadamente sana y feliz… pero no recuerdo la última vez que dormí 8 7 6 horas seguidas. Dificultad para conciliar el sueño y pasar la noche comiendo techo, despertarse con el revoloteo de una mosca o abrir el ojo antes que los gallos… quizás te digas que ya lo recuperarás el finde o cuando estés de vacaciones, pero no. Si te has propuesto ser consciente de tu sueño para mejorar su calidad, en este artículo vas a encontrar un montón de gadgets para ayudarte en tu misión.

Dodow

El Dodow (49,90 euros) promete ayudarte a conciliar el sueño de forma natural. No es como contar ovejitas, pero casi: este metrónomo luminoso ofrece ejercicios de respiración guiados con el objetivo de contribuir a relajarnos, el primer paso para olvidarnos de todo y dejarnos llevar al reino de Morfeo.

Dodow- Metrónomo Luminoso Para Ayudarte a Conciliar el Sueño Más Rápido – Blanco

Morphée

Sin enchufes, sin Bluetooth, sin aplicaciones ni enchufe, el Morphee (79 euros) es una especie de joyero de madera con 210 sesiones de meditación divididas en ocho temas diferentes. El fabricante asegura que si en 100 días no duermes mejor, te devuelven el dinero.





Morphée – aparato de meditación y sofrología – ayuda para conciliar el sueño, dormir bien y relajarse – regalo para mujeres y hombres

Cuna Smart SNOO

No es una cuna barata precisamente, pero si consigue que vuestro bebé se duerma, seguro que vosotros también descansáis mejor. La SNOO (1295 euros) ayuda a dormir al bebé de forma natural emulando el clásico truco de mecerle haciendo ruiditos de cuando lo tenemos en brazos. Además detecta cuando está llorando para responder de forma automática aumentando el movimiento y el sonido.





minicuna snoo smart sleeper by happiest baby

Muse S

Si te va lo de experimentar con gadgets de lo más variopintos, tienes 500 euros para gastar y problemas con el sueño, ojo al Muse S (555 euros) un wearable en forma de diadema con sensórica para medir la actividad cerebral, la frecuencia cardiaca, la respiración y el movimiento del cuerpo, además de guiar en meditación y ofrecer sonidos relajantes.





MUSE S: diadema con sensor de cerebro, monitor de meditación y pre-sueño, dispositivo de auriculares multisensor, retroalimentación de sonido sensible para la actividad cerebral, corazón, cuerpo y respiración

Sensor inteligente Sleepace

El Sleepace (99 euros) es un sensor inteligente centrado en trackear tu sueño, registrando datos de frecuencia cardiaca, respiración y frecuencia del ciclo de sueño, un conjunto de datos que vuelca en la aplicación. No tendrás que ponértelo (a diferencia del anterior), sino que simplemente has de colocarlo en la cama.

Analizador de sueño Withings

Este dispositivo de Withings (122 euros) no te ayuda a dormir, pero sí que analiza los ciclos del sueño e incluso llega a detectar la apnea. También registra otras métricas como el pulso. Compatible con Alexa, Google Assistant y Apple Health, destaca lo intuitivo y completo de su app y la posibilidad de integrarlo en la domótica del hogar.





Withings Sleep Analyzer – Dispositivo de control del sueño, clínicamente probado, que se coloca bajo el colchón, detecta la apnea del sueño y analiza los ciclos del sueño

ChiliPad Sleep System

Si ya tienes un buen colchón en tu cama, una forma de dotarlo de control de temperatura sin cambiarlo es el ChiliPad Sleep System (1029 euros) es una sistema de refrigeración y calefacción de temperatura de forma individual que se vale de un circuito con agua para lograrlo. Con control grado a grado desde 12,8 ºC hasta y 43,3 ºC y función de apagado automático que se activa después de 10 horas de uso continuado.





Chili Technology chiliPAD Cube 3.0 – Zonas ME y WE – Almohadilla de refrigeración y calefacción para colchón – Control de temperatura individual, gran mejora del sueño, integración remota inalámbrica

Almohada Simba Hybrid

Elegir un buen colchón y una buena almohada tiene su aquel: necesidades, gustos, presupuestos… y ya si sois una pareja, el reto es mayor. La Simba Hybrid (126 euros) lo pone un poco más fácil. Esta almohada híbrida permite personalizar temperatura y altura gracias a su estructura de nanocubos. No es barata, pero encontrar el punto ideal será más fácil.





Simba Hybrid – Almohada de control de temperatura y altura personalizable, Stratos, 50 x 75 cm

Omni

Hay bastantes lámparas con vocación para mesita de noche con luz regulable de la que nos podemos beneficiar para ofrecernos un ambiente más natural, pero Omni (139 euros) va bastante más allá: además de eso integra sensores, un altavoz Bluetooth y una app llamada Terraillon con la que analiza cómo es nuestro sueño, con ciclos y calidad. Y por supuesto, te ayuda a amanecer y anochecer emulando la salida y puesta del sol.





Terraillon – Lámpara, Capacidad de análisis con sensores de sueño, sueño y despertar ayuda, para smartphone/tablet, altavoces integrados, bluetooth Smart, homni

Google Nest Hub 2º gen

Versatilidad al poder: el Google Nest Hub 2º gen (79 euros) es la última entrega de la gran G para la domótica, una completa pantalla inteligente de 10″ con Google Assistant con Chromecast integrado, pero también mide cómo es nuestro sueño a fondo e incluso nos saca los colores con lo que roncamos. Sí, esto técnicamente no nos ayuda a dormir, pero sí nos ayuda a ser conscientes de la calidad del sueño. Afortunadamente además implementa un acceso directo a sonidos relajantes con temporizador.





Pantalla inteligente con Asistente de Google – Google Nest Hub (2 Gen), 7″, Micrófono, WiFi, Bluetooth, Tiza

Philips Wake-up

Sustituye tu viejo radio despertador por el Philips Wake-up (179 euros), un modelo con luz natural que ofrece luces y sonidos para que dormirse y acostarse sea un proceso más natural gracias a que emula la luz del sol. Además dispone de radio FM y cargador para el móvil.





Philips Wake-up Light HF3651/01 Despertador de luz natural, múltiples luces y sonidos, luz de medianoche y radio FM, con cargador móvil, Plástico, Blanco, 12 x 19 x 19 cm, 1 kilogramo

Auriculares QuietOn

Los QuietOn (219 euros) son unos auriculares de tipo TWS con tecnología de cancelación de ruido diseñados específicamente para facilitar el sueño y la relajación. No son para oír música, radio o podcasts (no tienen Bluetooth o app para ecualizar), sino para mitigar ronquidos y otros ruidos que puedan perturbarnos. Entre sus bazas, un diseño que busca la comodidad y una autonomía de 20h.





QuietOn – Los auriculares de cancelación activa de ruido más pequeños para dormir, para reducir los ronquidos, el ruido ambiental, excelentes para los viajeros, 20 horas de duración de la batería

Bose Sleepbuds II

Seguimos con los auriculares esta vez con una firma de referencia: los Sleepbuds II de Bose (269 euros), unos TWS capaces de neutralizar el ruido externo (idealmente los ronquidos) y una aplicación que te ofrece sonidos de naturaleza o de meditación para ayudarte a dormir más rápidos. Con autonomía de 10 horas, más que suficiente para una plácida jornada de sueño





Bose Sleepbuds II: tecnología orientada al sueño clínicamente Probada para ayudarte a conciliar el sueño más rápido. Duerme Mejor con Sonidos relajantes

Auriculares Kokoon

Hasta ahora hemos visto auriculares de tipo intrauricular, pero con los Kokoon (369 euros) cambiamos a un formato envolvente supraaural (desmontables y lavables e imaginamos que serán cómodos para estar tumbados sobre la almohada) con tecnología de cancelación de ruido para aislarnos de todo.

Además de llevarnos a un mundo de silencio, una vez los sincronices con tu teléfono e instales la app, accederás a una audiobiblioteca que ofrece técnicas para dormir mejor y ejercicios para mejorar la relajación.

Incluso disponen de sensores para registrar la actividad cerebral para adaptar así el contenido.





Kokoon Cascos Bluetooth para Dormir con Aplicación iOS y Android Ayuda para Relajarse y Dormir – con Almohadillas Flexmould Comfort. Perfecto para Viajar, Meditar y Descansar (color Gris)

Gafas AYO

En estos momentos no están disponibles en Amazon, pero merece la pena tener estas gafas en el radar si te cuesta conciliar el sueño. Este dispositivo juega con la luz azul para emular los ciclos del día y ordenar nuestros horarios biológicos de descanso, o eso promete.

Masajeador ocular RENPHO

Terminamos con otro dispositivo para los ojos, el masajeador RENPHO (54 euros), que combina presión, temperatura y vibración con música (mediante Bluetooth) para en teoría aliviar la tensión ocular y otras molestias y ya de paso relajarnos. Como es plegable, podrás llevarlo en tus viajes.





RENPHO masajeador de ojos, con calor compresión de aire presión masaje vibratorio, Música Inalámbrica, Plegable masajeador ocular para aliviar la tensión ocular Ojos secos Mejorar el sueño

