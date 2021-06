Esta freidora sin aceite conectada se entiende con Alexa y la hemos probado

Si los campos de fútbol son casi una unidad de superficie estandarizada (incluso existen conversores online para tal fin), hoy por fin podemos presentar las patatas fritas como unidad de volumen candidata al Sistema Internacional de Medidas, porque trasladamos nuestro banco de pruebas hasta la cocina para analizar la Proscenic T21, una freidora sin aceite y con Alexa, una «pinche» para nuestras preparaciones. La hemos probado a fondo (y los resultados también) para comprobar cómo es usar una freidora sin aceite conectada.





Proscenic T21, especificaciones técnicas

Dimensiones y peso 314 x 316 x 326 mm; 7,36 kg. Volumen de la cesta 5,5 litros de aluminio con cobertura de teflón Manejo Panel táctil + aplicación Potencia 1700W (hasta 204 grados) Conectividad Wi-Fi Eficiencia energética A+++ Precio 129 euros

proscenic T21 Freidora sin Aceite, Freidora de Aire 5.5L, Compatible con App y Alexa, Freidora sin Aceite WIFI, Función de combinación, Recetas Españolas Online, Sin PFOA, Pantalla LED Táctil, 1700W

Diseño: un enorme y funcional cubo

Cuando abres la caja de la Proscenic T21 te llaman la atención dos cosas: que solo hay dos objetos – manual y la freidora – y que el aparato en cuestión es prácticamente como la propia caja en forma y en tamaño, aunque un poco más pequeña porque lleva protecciones. La verdad es que si tenéis una cocina pequeña o, como yo, vais atesorando electrodomésticos como la yogurtera, el robot mezclador y la panificadora, os vais a encontrar en serios problemas para encajar este «Tetris» de aparatos.

¿Es voluminosa? Sí, pero sus formas y acabados se mueven entre lo funcional y lo estético. Combina atractivo plástico negro brillante con aluminio logrando un conjunto muy agradable a la vista, y lo que es más importante, al ser prácticamente un cubo (con esquinas redondeadas), limpiarla con una bayeta es facilísimo porque no hay esquinas ni recovecos.

En la parte negra encontramos un panel LED táctil con luces azules donde poder manipularla de forma tradicional pero ya os adelantamos que la aplicación y Alexa darán mucho juego a las personas más tecnológicas. Si no os queréis complicar, los iconos del panel son bastante fáciles de entender y bastan un par de toques para ponerla en marcha.

Lo bueno de su voluminosidad es que tiene potencial para albergar una cesta de gran capacidad… y de hecho lo hace. Basta con tirar del asa para descubrir su cestillo de aluminio con recubrimiento de teflón de 5,5 litros de capacidad que os va a permitir cocinar para cuatro personas (si son patatas fritas y estáis en mi casa, pueden ser trestranquilamente). Y si limpiar su exterior es fácil, el cestillo no se queda atrás: desliza el tope que hay sobre el asa para liberarlo y limpiarlo sin problemas.

Breves apuntes sobre el funcionamiento de las freidoras sin aceite

Croquetas, nuggets, alitas, patatas… la rica fritanga tradicional se cocina bañada en aceite a alta temperatura. Esta preparación permite que los alimentos absorban el 10% de su peso en aceite, lo que produce un subidón calórico importante. Pero la verdad sea dicha, la fritura aporta un toque especial de sabor a los platos.

Si no quieres renunciar a ese toque, las freidoras sin aceite son una opción de lo más interesante. Aunque eso sí, estrictamente hablando no fríen, sino que su funcionamiento se acerca más al de un horno, combinando el grill con aire caliente que se mueve a altas velocidades.

Si nos ponemos tiquismiquis, lo de «sin aceite» tiene letra pequeña: si vamos a cocinar alimentos con algo de grasa como el salmón, entonces sí que podemos prescindir de él. En caso de freír patatas fritas bastará con añadir una cucharada de aceite en el recipiente donde las tengas y remover. En cualquier caso, la cantidad de aceite es notablemente inferior. Vamos, pasas de bañar (literamente) los alimentos en aceite a pulverizarlos.

El resultado es que cocinas de forma más saludable y gastas menos aceite. Es cierto que podrías hacer lo mismo en el horno, pero ya os adelanto que el tiempo de «freír» patatas al horno frente al de una freidora sin aceite es muy superior, así que aunque sea igual de sano, gastas más electricidad.

Friendo sin aceite y con Alexa

Hechas las introducciones y con la Proscenic T21 fuera de la caja, lo suyo es ponerla en marcha. En realidad basta con enchufarla, pero ya que se trata de una freidora sin aceite conectada, realizaremos una configuración completa. O lo que es lo mismo, vamos a descargar la app Proscenic Home (para iOS y Android) y la vamos a emparejar tanto con el Wi-Fi de casa como con el asistente de voz de Amazon.

El procedimiento es esencialmente el mismo que con un robot aspirador, así que no nos detendremos demasiado:

Baja la aplicación en tu móvil

Créate una cuenta

Conecta y enciende la freidora. Pulsa el botón de encendido 5 segundos para que el icono del Wi-Fi comience a parpadear

Busca en la lista de productos de la marca este modelo en cuestión

Busca tu Wi-Fi e introduce la contraseña.

Ve a ajustes del móvil y cambia del Wi-Fi doméstico a una red creada por la freidora que se llame Proscenic.

En un par de minutos está lista. Para conectarla con Alexa entra en los ajustes y dale a Alexa. Una vez metas tu cuenta de Amazon, estará listo para funcionar. Un consejo: el nombre por defecto de la freidora es T21, un nombre poco agraciado para recordar y para que Alexa entienda. Mucho mejor bautizarla como «freidora».

La freidora viene con tres documentos: uno para instalar la aplicación, otro con recetas y el último es el manual de instrucciones. Los dos primeros vienen en inglés y el tercero, bastante más gordito, está varios idiomas (incluyendo el castellano). Ya sabéis que es importante leer los manuales porque si no lo hacéis os puede pasar que intentéis cocinar sin haber retirado el cartón y protección que viene dentro de la cesta o que no la limpiéis por dentro antes.

Servidora nunca ha tenido freidora, pero con el aparato encendido no parece muy difícil. Lo que te encuentras en el panel es:

On/off

Botón para precalentar (ayuda a una preparación uniforme)

Botón para pausar o poner en acción

Dos botones para subir / bajar el tiempo

Dos botones para subir / bajar temperatura

Botón para mantener caliente

Un botón para programar

Accesos rápidos a la configuración para cocinar patatas fritas, gambas, pizza, pollo, pescado, filetes, bollería y bacon

La idea es que tú juegues con la temperatura y el tiempo, pero como lo primero que hago son unas patatas pues no hace falta complicarse porque con pulsar el botón en cuestión aparece que el programa es de 204 grados y 18 minutos que constituye una aproximación perfecta para una principiante como yo.

Después de todo, ni vamos a usar siempre las mismas cantidades ni nos gusta el mismo punto de fritura. Lo bueno es que de vez en cuando puedes darle a pausa, sacar la bandeja, remover un poco (esto es importante para que se tueste por todos los lados) y vuelta al play. Mis primeras patatas fueron un éxito total.

Obviamente implica menos atención que una sartén, el tiempo es inferior a hacerlas en horno y ligeramente superior al de una freidora tradicional (10 – 12 minutos), pero usas muchísimo menos aceite Y un extra: sacar la bandeja y limpiarla es facilísimo, muy parecido a limpiar una sartén pero con la ventaja de que no salpicas la vitrocerámica.

Mi siguiente misión no aparece en el manual ni en los accesos rápidos pero para mí es un must: las croquetas. El manual está en inglés y las recetas están bastante alejadas del clásico recetario de aquí, pero para orientarme me fijo en los sticks de mozzarella (20 minutos de cocción y 204 grados de temperatura), ya que no deja de ser un rebozado congelado…como mis croquetas. Según las instrucciones sin aceite.

Las pongo estiradas en la bandeja formando una sola capa, las meto tras precalentar y a los 10 minutos abro para comprobar que hay que darles la vuelta y tenerlas un poco más. 18 minutos después de salir del congelador, las croquetas ya están en el plato. Éxito total.

Limpiarla cuesta lo mismo que limpiar una sartén prácticamente: por fuera puedes darle con una bayeta y cuando extraes la cesta de la freidora y de la parte inferior, puedes frotar suavemente con una esponja con agua caliente y algo de jabón. Antes de devolverla a su sitio, asegúrate de que esté seca.

¿Qué aporta la conectividad a una freidora?

Que la Proscenic T21 se pueda entender con tu móvil desde la aplicación y con un asistente de voz tiene potencial, especialmente por la aplicación, ya que como veremos en la práctica lo de Alexa es más bien anecdótico.

Diseño sencillo y traducción regulera, lo mejor de la app son las opciones extra

Como ves sobre estas líneas las opciones son exactamente las mismas que con el panel, lo que se traduce en que salvo meter la comida (que no es poco), podremos hacer lo mismo y algunas características extra más muy interesantes. Eso sí, su interfaz es bastante sencilla y la traducción es manifiestamente mejorable (en la configuración incluso se refiere al aparato como robot aspirador).

La primera es que podemos crear nuestras propias recetas en DIY, de modo que por ejemplo, pueda crear una llamada «croquetas» donde detalle tiempos y temperaturas. También hay un acceso al recetario, pudiendo seleccionar desde allí directamente para que comience el programa. Eso sí, desgraciadamente ni tiene buscador ni podemos subir nuestras creaciones, ya que sería interesante crear una especie de «red social» donde la gente las compartiera, como pasa con algunos robots de cocina.

La tercera es mi favorita: irme al sofá o a mi oficina y poder controlar cómo va la preparación a distancia como si estuvieras directamente enfrente del panel. Imagínate que dejas la comida preparándose en la freidora y descubres que la jornada de trabajo va a ser un poco más larga de lo previsto. No hay problema: solo tienes que darle a mantener caliente y listo.

Con Alexa la experiencia no ha sido tan valiosa. Sí, puedes hacer tareas como apagar y encender la freidora (que por cierto, se apaga sola cuando hay inactividad), pero más allá de preguntarle cuánto queda sin necesidad de sacar el móvil o acercarte, la realidad es que me ha costado bastante hacerme entender y que el propio asistente se entendiera con la freidora, ya que en muchas ocasiones me decía que no estaba disponible.

Proscenic T21, la opinión de Xataka

Sin ser una asidua de los fritos, en mi experiencia probando la Proscenic T21 he encontrado que se puede hacer mucho más que los habituales nuggets, croquetas o patatas ya que más bien funciona como un «mini» horno, con la ventaja de ser más pequeño. En este sentido, he metido salchichas, albóndigas e incluso salmón, aunque en alimentos donde el punto de cocción sea importante sigo prefiriendo lo visual de una sartén o plancha.

Lo importante es que puedes cocinar muchísimos alimentos casi sin aceite. Esa versatilidad juega a su favor ya que, teniendo en cuenta lo voluminosa que es, podrás sacarle partido para más preparaciones aparte de los fritos. Así, no solo agilizarás ese proceso tedioso de la fritura que da como resultado los deliciosos fritos, sino que podrás hacer para toda la familia.

Comparada con una freidora tradicional de volumen similar como por ejemplo este modelo de Princess, la Proscenic T21 (129 euros) cuesta casi el doble. Ahora bien, el salto a nivel saludable y el ahorro de aceite resulta muy interesante y tampoco son grandes inversiones.

La Proscenic T21 es fácil de usar per se y la conectividad, aunque no es en absoluto necesaria, sí que le añade un extra de comodidad. Eso sí, todavía tiene bastante camino por recorrer para exprimir su potencial.





