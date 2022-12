Esta herramienta pretende solucionar el gran problema gráfico que afecta a todos los videojuegos: el pelo

Problema salvo que hablemos de Kratos, claro. Pero si no, el cabello de los personajes de los videojuegos siempre ha sido un obstáculo en la búsqueda del realismo. No hay más que recordar juegos recientes como ‘Horizon Forbidden West‘, en elñ que veíamos a personajes donde hasta el más mínimo poro de la piel se veía replicado a la perfección… pero parte de la ilusión se venía abajo por culpa de pelos que flotaban en el aire o estaban rígidos como un casco.

Eso puede acabar gracias a HairFX, un módulo de renderización de cabello en tiempo real de código abierto y que han desarrollado, tras dos años de trabaho, AMD y Unity China. El código soporta tanto Soporta tanto Universal Render Pipeline (URP) como High Definition Render Pipeline (HDRP), ambos de Unity, y es compatible con Unity 2021 Long Term Support (LTS).

¿Y todo esto a que lleva? A mejorar la representación del cabello en tres frentes: cantidad, tipo de pelo y movimiento. En el primer aspecto, los creadores de HairFX afirman que un adulto puede llegar a tener 130.000 cabellos, que no es una cantidad fácil de gestionar gráficamenbte. En el segundo, está claro que no hay dos pelos iguales (fino, grueso, todo tipo de longitudes y colores -cada uno reflejando la luz de un modo-, rizado o lacio, etc.). Y finalmente, los movimientos son prácticamente infinitos, cada uno dependiente de cómo se mueve el cuerpo del dueño del cabello.

HairFX es gratuito y se puede descargar ya desde Github. Y para acompañar el lanzamiento, tenemos un vídeo que despliega las posibilidades de HairFX con una breve demo donde podemos ver cómo se comporta el cabello de la muchacha protagonista. Y aunque seguimos estando unos pasos por detrás del fotorrealismo, lo cierto es que la vibración y el brillo del cabello que muestra el vídeo son espectaculares.