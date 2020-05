Esta pantalla holográfica permite ver en 3D sin necesidad de gafas y a una bestial resolución 8K

La tecnología holográfica juega con la perspectiva y los efectos ópticos producidos por la luz para generar imágenes en tres dimensiones para el ojo humano. No es algo sencillo y ya vimos cómo el proyecto Hydrogen de RED fracasó en ello. Pero por si la pantalla de un móvil no era suficiente, Looking Glass tiene un panel de 32 pulgadas a una resolución 8K y holográfica.

Looking Glass lleva desarrollando este tipo de pantallas desde hace años. Hasta ahora han ofrecido modelos de 8,9 pulgadas y de 15,6 pulgadas. El salto más grande lo han dado con la nueva pantalla de 32 pulgadas. Aseguran que es la pantalla holográfica más grande del mercado y la de mayor resolución que existe. Si bien se dejó ver en el CES 2020, es ahora cuando sale a la venta, pero no para cualquiera.

Cómo consigue Looking Glass el efecto 3D

La idea detrás de las pantallas de Looking Glass es conseguir visualizar elementos en tres dimensiones sin necesidad de unas gafas especiales, cascos de realidad aumentada o dispositivos similares. Para ello utilizan la técnica holográfica y una tecnología propia de «campo de luz de 45 elementos». Con esto último consiguen un total de 45 perspectivas distintas del objeto a mostrar en tres dimensiones y las proyectan a la vez en la pantalla para crear el efecto 3D.

Los tres modelos Looking Glass con pantalla holográfica.

Looking Glass promete que varias personas pueden ver al mismo tiempo un objeto en la pantalla desde perspectivas distintas y de forma diferente gracias a este montaje con 45 imágenes. Todo esto sin requerir de ningún tipo de aparato, sólo los ojos como ocurre con una pantalla normal.

Volviendo un poco a la pantalla 8K, estamos ante una resolución de 7.680 by 4.320 píxeles en un panel de 32 pulgadas con un aspecto de ratio 16:9. Comentan que las escenas se actualizan a un refresco de 60 Hz y permite un ángulo de visión entre 40 y 50 grados para alrededor de hasta 12 personas.

Foto en tres dimensiones mostrada en una pantalla Looking Glass.

La pantalla está pensada para entornos profesionales donde se trabaja con elementos en tres dimensiones. La marca nos indica como ejemplo la investigación en medicina, stands de publicidad o desarrollo de videojuegos. Hablando precisamente de videojuegos, es compatible con el SDK de Unity, Unreal Engine, Holoplay.js y otras plataformas.

Looking Glass 8K.

Su precio sigue siendo la gran incógnita. A pesar de que la marca avisa de que ya está a la venta, no han querido desvelar a qué precio lo hace. En su lugar anima a las empresas a ponerse en contacto directamente con ellos para comprar la pantalla. Para ponerlo en contexto, la pantalla de 8,9″ cuesta unos 600 dólares y la pantalla de 15,6″ puede subir hasta los 6.000 dólares. Si la Looking Glass 8K cuesta más más de 20.000 euros no sería ninguna sorpresa.

