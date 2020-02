Esta pulsera promete inhabilitar los micrófonos de alrededor con ultrasonidos para que no escuchen las conversaciones

‘El brazalete del silencio’ es como estos investigadores han bautizado su invento. Se trata de una extraña pulsera con un total de 24 altavoces pensados para emitir señales ultrasónicas cuando el usuario la enciende. El sonido es imperceptible para la mayoría de personas, pero los micrófonos cercanos sí que lo escuchan y de hecho dejan de escuchar lo demás.

El invento ha sido creado por unos investigadores de la Universidad de Chicago que, al comprar un altavoz Alexa para su casa, se dieron cuenta de que todas las conversaciones podían ser grabadas ya que un micrófono siempre estaba activo en la habitación. La pulsera es una especie de remedio a esto, inhabilitando los micrófonos del entorno siempre que se active para poder tener «una conversación privada» según los investigadores.

El diseño de la pulsera no es precisamente el mejor de todos, es enorme y tiene unas curiosas protuberancias para los 24 altavoces que la rodean. Es porque de momento se trata de un prototipo según han explicado sus creadores. Aunque aseguran que se podrían crear pulseras para su comercialización por unos 20 dólares.

La razón por la que tiene tantos altavoces a su alrededor es para poder emitir ultrasonidos de forma omnnidireccional. Dado que está colocado en la muñeca y esta se mueve, indican que se eliminan puntos ciegos y las ondas alcanzan todo el entorno. En principio ahí reside la diferencia frente a otros inhabilitadores de micrófonos estáticos (por ejemplo este específicamente diseñado para altavoces inteligentes) que pueden dejar áreas no cubiertas. Por otra parte, también es portátil al estar en la muñeca y no limitarse a un sólo lugar.

here’s us at the lab: me, @HuiyingLi9 , Yuxin Chen, @tengshanyuan and not pictured are the amazing @heatherzheng & @ravenben (the leads of this project) as well as Steven Nagels (who was my visiting PhD student last year at @UChicagoCS ) see you at #chi2020 for our demo! pic.twitter.com/DvPqerLboG

— Pedro Lopes (@plopesresearch) February 14, 2020