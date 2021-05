Esta streamer virtual con casi 700.000 suscriptores es en realidad una programadora con un traje de captura de movimiento de 30.000 dólares

Su nombre es Miko y es una de las streamers virtuales más populares de Twitch. Pero detrás se esconde «The Technician», pseudónimo de la programadora que da vida a la influencer que ya alcanza los más de 680.000 seguidores. Al contrario que otros personajes virtuales, Miko no está generada totalmente mediante CGI, sino que se basa en un traje de captura de movimientos de unos 30.000 dólares.

La programadora fue despedida del estudio de animación donde trabajaba, pese a llevar solo unas pocas semanas en Los Ángeles. Su carrera se vio truncada y el contrato de alquiler de 2.000 dólares al mes la dejó atascada. Su solución fue apostar por Twitch, crear contenido e invertir en el equipo necesario para crear Miko. En solos unos meses, el crecimiento de su canal ha sido meteórico y ahora emplea a un equipo de siete personas.

Miko representa uno de los ejemplos más conocidos de los denominados Vtubers, esos creadores de contenido que no muestran su rostro real pero sí se encuentran delante de la cámara. La representación virtual les permite realizar más movimientos y efectos de los que sería normal y por otro lado en algunos casos les ayuda a mantener su privacidad.

En el caso de Miko, la programadora permite a los suscriptores que realicen pagos mediante los Bits de Twitch decidir cómo interactuar con la streamer, permitiendo por ejemplo agrandar su cabeza o directamente «matando» al personaje.

