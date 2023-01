Esta trepidante película de monstruos en Netflix demuestra que la fidelidad total no es la clave para una gran adaptación

Con ‘The Last of Us‘ se vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de si la fidelidad a una fuente consiste simplemente en replicar pantallas o estamos hablando de algo más profundo. ¿Basta con copiar la estética, el diseño de los planos, los trajes de los actores para tener una buena adaptación? ¿Una buena adaptación puede diferir por completo del material que está tomando como referente?

Nos tememos que no hay una respuesta clara para ello. Pero alguien que puede tenerla es Paul W. S. Anderson, que después de años consagrado a sacar adelante la franquicia de ‘Resident Evil’ protagonizada por Mila Jovovich, ahora se saca de la manga otra adaptación que toma un videojuego como mero punto de referencia para lanzar una propuesta que va a su aire: ‘Monster Hunter‘, que ya podéis ver en Netflix.

En este caso, el mundo de fantasía de los juegos originales de Capcom se deja completamente atrás y nos centramos en una protagonista terrestre, de nuevo Jovovich. Aquí un grupo de soldados que son transportados a un mundo básicamente desértico (al menos la porción que vemos de él) y son aniquilados con la excepción de su capitana. Esta se alía con un guerrero local (Tony Jaa) para derrotar a la feroz fauna local.

El resultado de este punto de partida tan distinto del original es una frenética película de acción y monstruos tan concisa, con tan pocos escenarios y personajes que hay momentos en los que roza la abstracción. Es como una reducción a la mínima esencia de la pregunta «qué es un videojuego», solo que pasándose por el forro el argumento original. Convirtiendo las ausencias en virtud, llenando el conjunto de divertidos guiños al original (los personajes rebuscan en los cadáveres en busca de ítems que sumar a sus inventarios), Paul W.S. Anderson no está cerca de que le den una serie en HBO. Por lo que a mí respecta, ni falta que le hace.