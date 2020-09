Estas han sido las 11 impresionantes fotos ganadoras del concurso de fotografía astronómica del Royal Observatory Greenwich

Un año más, el Royal Observatory Greenwich ha desvelado los 11 ganadores de su concurso de fotografía astronómica, el «Astronomy Photographer of the Year 2020«. No es un concurso menor, en tanto que cuenta con el apoyo de Insight Investment y BBC Sky at Night Magazine y ha recibido más de 5.000 fotografías de fotógrafos de todo el mundo.

El concurso estaba dividido en ocho categorías, a saber: «auroras», «galaxias», «nuestra Luna», «nuestro Sol», «gente y espacio», «planetas, cometas y asteroides», «paisajes del cielo» y «estrellas y nebulosas». El premio para el ganador general ha sido de 10.000 libras esterlinas, mientras que el ganador de cada categoría se ha llevado 1.500 libras. También hay un premio para la «Competición joven», en la que participan niños de menos de 15 años, de 1.500 libras.

Cabe destacar que en esta edición se han entregado dos premios adicionales: el premio Sir Patrick Moore (para aquellos fotógrafos de menos de 16 años que no hayan participado en la competición anteriormente) y el premio Annie Maunder (para imágenes procesadas usando datos open source pre-existentes).

Aunque a continuación vamos a repasar las fotos ganadoras del concurso general, en este enlace podrás acceder a los ganadores de cada categoría. De hecho, estas fotos, 140 en total, se podrán conseguir en un libro impreso por 25 libras. En la web del Royal Observatory Greenwich también podrás encontrar las imágenes ganadoras de ediciones anteriores.

La imagen ganadora de este año y que encabeza este artículo ha sido tomada por Nicolas Lefaudeux y es una foto de la galaxia Andrómeda. Ha sido tomada con una Sony ILCE-7S, una montura iOptron iEQ30 y un telescopio refractor SkyWatcher Black Diamond de 100mm. La exposición total fue de dos horas y media. Dicho lo cual, vamos a conocer a las ganadoras del concurso.

Galaxias (y ganador general)

«Andromeda Galaxy at Arm’s Length», por Nicolas Lefaudeux.

Paisajes del cielo

«Painting the Sky», por Thomas Kast.

Nuestro Sol

«Liquid Sunshine», por Alexandra Hart.

Nuestra Luna

«Tycho Crater Region with Colours», por Alain Paillou.

Auroras

The Green Lady, por Nicholas Roemmelt.

Planetas, cometas y asteroides

«Space Between Us…», por Łukasz Sujka.

Gente y espacio

«The Prison of Technology», por Rafael Schmall.

Estrellas y nebulosas

«Cosmic Inferno», por Peter Ward.

Young Competition

«The Four Planets and the Moon», por Alice Fock Hang.

Premio Sir Patrick Moore

«Waves», por Bence Toth.

Premio Annie Maunder