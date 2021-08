Estas son nuestras zapas favoritas: las zapatillas imprescindibles de los editores de Xataka

Son nuestras zapatillas imprescindibles. Estas que nunca faltan en nuestra maleta de viaje y cuyo modelo está guardado a buen recaudo para volver a comprar cuando tengamos que jubilarlas. Lo mismo las usamos para una presentación, para patearnos una ciudad o simplemente para practicar nuestro deporte favorito. Estos son los sneakers favoritos de los editores de Xataka. ¿Cuáles son tus zapas imprescindibles?





New Balance 500

Las zapatillas de Javier Pastor, editor de Xataka:

«Las New Balace 500 (45 euros) me gustan sobre todo porque son muy, muy cómodas. Más que las Nike, o al menos de los últimos modelos de Nike que parece haber apretado la horma y apretaban en los lados. Con las New Balance voy tan a gusto, y aunque la tela exterior se ensucia con facilidad, sigue siendo una zapatilla estupenda para un montón de situaciones.»

Nike Space Hippie 04, Air Max 98, Jordan Retro y Adidas Ozweego

Las zapatillas de Amparo Babiloni, directora de Xataka Android y de Xataka Móvil:

«Tengo una colección de zapatillas modesta (al menos comparada con algunos conocidos que son auténticos ‘sneakerheads’), pero suficientemente grande como para haber tenido que comprarme una estantería hasta el techo sólo para ellas (spoiler: ya la llené hace tiempo). Elegir mis favoritas es directamente imposible porque cada día me pongo unas, aunque sí es cierto que hay algunas que repito más que otras. Además, esto va a rachas; seguramente si me preguntan en unos meses cambie alguna. Pero bueno, voy a intentar elegir «sólo» cuatro. Ahora mismo las Space Hippie 04 (83 euros) son unas de mis favoritas. Son supercómodas y fresquitas, perfectas para el verano (aunque también me las ponía en invierno/primavera). Las mías son las ‘light arctic pink’, pero hay un montón de colores (CW para los freaks de las zapas).

Otras que me pongo bastante son las Adidas Ozweego (89 euros) (de hecho, tengo dos pares, unas blancas y otras rojas). Me gusta mucho el diseño y también son comodísimas. No descarto acabar comprándome algún CW más porque literalmente hay decenas.

Las Air Max son toda una institución y tengo varios modelos (las 90, las Dia, las 270, las 720…), pero tengo que elegir uno así que me quedo con las 98 (desde 129 euros). Las mías son las negras con la suela blanca y detalles en rosa, un clásico que pega con todo.

Y para acabar, el clásico: las Jordan 1. Las mías son las Retro OG Black Gym Red (120 euros), preciosas se queda corto. »

Adidas Archivo y ASICS Jolt 3

Las zapatillas de César Muela, coordinador editorial del área de tecnología en Webedia España:

«Adidas Archivo (37 euros): son las que uso en mi día a día para cualquier tipo de situación. Cómodas, ligeras, baratas y con una combinación de colores (negro, gris, rojo, en mi caso) que me parece que pega con todo. Repetiré cuando se me rompan las que ahora tengo (desde diciembre de 2019 y ahí siguen a tope).»

ASICS Jolt 3 (desde 31 euros): son las que utilizo para ir a pasear con mi perro cuando hace buen tiempo, aunque serán también mi opción cuando vuelva a correr en algún momento de la vida. ASICS siempre me ha parecido una marca muy cómoda y opté por estas porque doy largos paseos con mi perro y para mí el factor comodidad era crucial. No me equivoqué, aunque no soy muy fan de las zapatillas que, como estas, tienen «telilla» para el recubrimiento de la zona de los dedos de los pies porque suele ser por donde antes se rompen»

Nike Jordan Aerospace 720

Las zapatillas de Antonio Ortiz, director de los medios de Webedia España:

«Andaba buscando unas Jordan que tuvieran el punto retro de sus comienzos, pero se cruzaron éstas Aerospace 720 (199 euros) que le dan un aire futurista y que me encantaron por diseño y estética. en comodidad diría que son un 8/10, perfectas para ciudad y trayectos normales, no las recomiendo tanto para un uso muy intenso. También en esto porque en mi caso Adidas siempre me ha resultado más confortable para mi tipo de pie y por tallaje.»

Nike Court Royale, Converse Net Star Classic y Asics Gel Kayano 27

Las zapatillas de Javier Lacort, reportajes y podcasts en Xataka:

«Mi tipo de zapatilla favorita para el día a día sin duda es la zapatilla blanca básica. Ahí tengo varios modelos que me gustan: las Adidas Stan Smith (desde 41 euros) son las clásicas y nunca fallan, si bien creo que su relación entre precio y durabilidad no es la mejor. Tienen varios acabados, aunque mi favorita es el 100% en blanco. Otra zapatilla totalmente blanca que me gusta mucho y cuesta la mitad que las Stan Smith son las Nike Court Royale (desde 38 euros). Y una variante que me gusta respecto a la base de zapatilla blanca es la que tiene suela naranja gruesa, combina muy bien con pantalones beige.

De ese estilo uso las Converse Net Star Classic (59 euros) con la estrella de Converse en verde oliva, que también da pie a combinar con una parte superior de ese color y unos vaqueros, por ejemplo.

Por último, mis zapatillas para correr. Tuve que buscar unas que se adaptaran bien a mis necesidades: corredor pesado, pronador, etc. Encontré las Asics Gel Kayano 27 (desde 118 euros) en color lima, no puedo estar más contento con ellas. Estoy haciendo más kilómetros que nunca y sin molestias de tobillo ni rodilla como antaño.»

Nike Air Jordan 1 Mid Banned, Jordan 1 Retro High Flyknit y BLAZER MID ’77

Las zapatillas de Mario Arroyo (Xataka Vídeo):

«De todas las zapatillas que tengo actualmente, mis favoritas (y unas de las que más me costó encontrar), fueron las Air Jordan 1 Mid Banned (119 euros). Diría que de todo el catálogo que tiene Jordan, para mi, es un modelo muy bonito y llamativo, y que por suerte, suelen tener reediciones cada año o cada dos años, por tanto su stock se va renovando. A pesar de ser el modelo Mid (y no High), pienso que son unas zapatillas imprescindibles para mí, tanto por su forma, como por la combinación del color rojo y negro. Las disfruto mucho cuando las tengo en los pies, pero también cuando no, y las intento cuidar lo máximo que puedo.

Fueron mis primeras Jordan y les tengo un cariño muy especial porque las encontré de casualidad en una tienda de Madrid, sin ir buscándolas. Lo mejor de este modelo, es que son perfectas para el verano, ya que el material de su construcción es el Nike Flyknit, más elástico, cómodo y sobre todo transpirable, para los meses que hace más calor. Son unas de mis zapatillas favoritas para el verano, porque además de tener una combinación de colores poco habitual en unas Jordan, son muy cómodas si queremos tener unas zapatillas de corte alto sin que se nos cueza el pie.

Por último, una de las zapatillas que más utilizo en mi día a día, tanto en invierno como en verano, son las Nike Blazer Mid’77 (83 euros) en color negro. Este modelo Blazer, se ha puesto de moda en el último año, y me parece que tienen un diseño precioso (estilo vintage) si eres un gran aficionado de las zapatillas altas. Además, esta combinación de la zapatilla en color negro, con el logo de la marca en color blanco, pienso que es muy fácil de combinar con la ropa habitual que podemos llevar la mayoría de días por la calle, o en el trabajo, si se utiliza un código de vestimenta informal.

NIKE Air Zoom Pegasus 36

Las zapatillas de Ángela Blanco (Xataka Vídeo):

«Mis zapatillas favoritas son las Air Zoom Pegasus 36 de Nike (desde 114 euros). Me las compré por recomendación de mi compañero Javier Lacort y ¡qué acierto! Las uso para todo. Para salir a correr son muy cómodas, algo que en mi caso no es tan sencillo porque tengo un pie ligeramente ancho para lo pequeño que es. Pero también las uso para vestir en el día a día, porque yo soy de esas que va en deportivas en cualquier ocasión, y estas sneakers me parecen muy chulas y no llaman demasiado la atención, al menos el modelo que yo me compré que es de color negro. Y además os doy un truqui que yo puse en práctica: si como yo tenéis el pie pequeño, quizás podáis comprar el modelo para niños, que en la práctica es igual pero que te ayudará a ahorrar unos euros.»

NIKE Flex Experience RN 8

Las zapatilla de Daniel Vega, editor de MundoXiaomi:

«Mi elección son las NIKE Flex Experience RN 8 (74 euros). Siempre llevo éstas zapatillas conmigo porque son realmente cómodas y, sobre todo, porque son muy flexibles a la hora de poderlas llevar en cualquier maleta de viaje junto a la ropa. Tienen una suela muy blanda y confortable siendo ideales para salir a correr allá a donde vaya. Además, me gustan especialmente para esos viajes donde vamos a hacer varios kilómetros y no queremos que los pies nos molesten, me parecen una magnífica opción.»

Vans Guard Suede, Nike Air Pegasus y Juniper Trail

Las zapatillas de Eva Rodríguez de Luis, editora de Xataka:

«La verdad sea dicha: tengo un montón de botas, botines, zapatos, zapatillas y sandalias. De ahí que cuando hago una maleta me resulta muy complicado decidir qué me llevo para optimizar el espacio, tanto es así que la elección de ropa la marca el calzado. Eso sí, hay unas zapas que nunca fallan: las Vans Guard Suede (62 euros). Sí, son un clásico y además las compré en negro – mucho ojo a las versiones con print animal o las que combinan partes con elegante azul oscuro – pero son mi must. Sí, con un outfit informal de vaqueros quedan genial, pero si apuestas por algo más arreglado como un vestido o una falda, también. Y lo mejor: son comodísimas, ideales para dar un largo paseo, hacer turismo o simplemente asistir a una presentación maratoniana. Son un fijo en mi maleta y en mi armario y en cuanto se rompan (llevan ya dos años conmigo y ya se va notando el paso del diemtpo), al día siguiente serán repuestas.

Mi segundo par de zapatillas imprescindibles son las Nike Air Pegasus 83 (83 euros) completamente en color arena, de nuevo, un color muy ponible y que combina con todo. Aunque son unas zapas informales, no son tan deportivas como otros modelos de la marca (o, sin ir más lejos, la mayoría de las New Balance). Hay tres cosas que me gustan de estas zapatillas: que son muy cómodas, que me hacen el pie más pequeño (calzo un 40 – 41 y el aspecto es de recogido) y ese diseño monocolor con un toque retro.

Termino con una de mis zapatillas deportivas favoritas, de hecho es el segundo par que compro, las Nike Juniper Trail (79 euros). Os cuento, en realidad son zapatillas de trail y las uso esencialmente para ir al monte y pasear por el campo con mi perra. ¿Por qué de trail y no de monte a secas? Fácil: son mucho más ligeras y transpiran. Quizás no envuelvan tanto como unas buenas botas montañeras, pero busco comodidad y no os voy a engañar, no soy Edurne Pasaban tampoco. Lo malo de la malla es que acaba deteriorándose con el uso intensivo… Además hay un montón de colores. Mi primera generación fueron granates con cordones amarillos y como podéis ver, están para tirar, ¡pero me gusta tanto su combinación de colores! El segundo par lo elegí porque esa combinación de colores me gustaba y estaban de oferta. «

Nike Signal D MS X

Las zapatillas de Jesús Quesada, editor de Xataka y de Applesfera

«Diría que las Nike Signal D MS X (115 euros). Las uso de diario porque son de las más cómodas que he tenido; es como caminar sobre nubes. Creo que su diseño es de los que te encanta o detestas, y es tanto su virtud como principal defecto. Hay varias tiendas que las catalogan para running, supongo que por la amortiguación, pero no estoy seguro de si las recomendaría para hacer deporte.»

