Este clásico de la ciencia ficción de videoclub es la película más chiflada que puedes encontrar en Prime Video

Durante una década (significativamente, la década de los ochenta, de principio a fin), la productora de bajo presupuesto Empire, comandada por Charles Band, rodó más de un centenar de películas. Y aunque algunas de ellas llegaron a las salas, la mayoría encontraron un lugar donde reinaban sin rival: los videoclubs. Allí campaban a sus anchas películas de la productora como ‘Re-Animator’, ‘Re-Sonator’, ‘Troll’, ‘Ghoulies’, ‘Robot Jox’…

… o esta ‘TerrorVision‘, una de las mejores y más desfasadas producciones de la casa, que dirigió en 1986 uno de los directores fetiche de la casa, Ted Nicolaou, y que puedes ver en Prime Video y en Filmin. Una película de efectos especiales modestos pero contundentes, con impresionantes monstruos animatrónicos que son la avanzadilla de una invasión a nuestro planeta a través de las ondas de las antenas parabólicas.

En realidad, la película no es una aventura de acción antialienígena (al menos, no es solo eso) sino una sátira de la sociedad de consumo estadounidense de los ochenta. Presentándonos una familia absolutamente disfuncional donde solo los críos parecen no estar del todo chiflados, ‘TerrorVision’ no deja títere con cabeza, criticando desde el agotamiento por exceso de la oferta televisiva (parece que el tema vuelve a estar de moda) a las parejas liberales o la mediocre vida suburbana camuflada de glamour de plástico.

Y todo ello, con unas magníficas e icónicas creaciones en látex de John Carl Buechler, otro habitual de la Empire, y una banda sonora deliciosamente camp de The Fibonaccis en modo full The B’52’s. Una delicia quizás no apta para estos tiempos de CGI-para-todo y omnipresencia de pantallas verdes, pero muy recomendable para quienes crean que el ingenio y el gamberrismo son valores preferibles a la más sofisticada de las set-pieces computerizadas.