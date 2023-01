Este cliente resuelve el gran problema de Mastodon frente a Twitter: la interfaz

La propuesta de Mastodon me convence, pero su interfaz me parece horrible. No me gusta el camino que está siguiendo Twitter, pero no termino de ver claro cómo dar el salto al fediverso. Es una idea que he escuchado repetida bastante durante las últimas semanas y es cierto que la web de Mastodon es de todo menos sencilla. Con esas columnas y tantos apartados diferentes.

Afortunadamente, hoy os traemos una solución que hemos conocido y encaja a las mil maravillas con quienes simplemente queremos un clon de Twitter, pero descentralizado.

Elk, el cliente para Mastodon que buscábamos. Está en versión alpha, pero funciona perfectamente. Os recomendamos que directamente le echéis un vistazo por vosotros mismos. El mecanismo es muy sencillo. Colocáis la dirección del servidor donde estáis registrados y voilà. Tenemos básicamente la interfaz de Twitter, pero en Mastodon.

En vez de un pajarito o un mamut, tenemos un alce. El resto es una interfaz muy limpia y perfectamente reconocible, con la caja de poner mensajes en la parte superior y la barra de ajustes a la izquierda. Va muy fluida y se adapta tanto a escritorio como para móvil.

Mejor que muchas aplicaciones para Twitter. Elk es una aplicación de código abierto, publicada en Github. Se trata de una aplicación web progresiva (PWA) y el rendimiento en estos momentos es sobresaliente. Nada más empezar con ella, uno se pregunta hasta qué punto está en Mastodon o si realmente estamos utilizando un cliente de Twitter.

Como apunta la ingeniera Marina Aísa, al ser una aplicación web podemos desde el móvil ‘Añadir a la pantalla de inicio’, para tener un icono de acceso directo en el móvil aunque no se trate de una aplicación descargada.

Secciones de fácil acceso. En Mastodon tenemos la línea de las personas a las que seguimos, la línea local de nuestro servidor y la de los espacios federados. En Elk las distintos instancias los encontramos uno debajo del otro, a un clic de distancia y perfectamente ordenados. Esto ayuda a que no nos confunda, ya que si algo tiene la interfaz base de Mastodon es que no siempre queda claro de qué órbita estamos recibiendo mensajes.

Buscador, modo oscuro y hasta modo zen. No es únicamente una interfaz bonita, también tenemos buscador y ajustes como el modo oscuro, la posibilidad de ocultar contadores o activar un modo zen, donde desaparece temporalmente la barra lateral para dar toda la visibilidad a los toots.

¿El aprendiz superará al maestro? El debate con Mastodon me recuerda al de Telegram con WhatsApp. No descarto que en el futuro Mastodon sea una plataforma mucho más completa y sencilla de utilizar, pero que seguiremos visitando Twitter porque allí hay mucha más gente.

El anticuado diseño de la web principal de Mastodon hasta ahora me echaba hacia atrás, pero viendo que hay clientes mucho más completos y modernos, mi experiencia diaria con Mastodon ha cambiado radicalmente.

