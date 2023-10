Este colgante graba todo lo que dices y oyes: bendición para desmemoriados, inquietante para la privacidad

Desmemoriados del mundo, atención. Dos emprendedores se han unido para lograr que podamos recordar lo que hemos visto, dicho y oído. Su solución es una app llamada Rewind. Primero orientaron su producto al Mac —pronto estarán en Windows—, luego (de forma limitada) al iPhone, y ahora llega su última evolución: Rewind Pendant, un colgante que nos acompaña a todas partes y recolecta esos datos para luego, si queremos, permitirnos acceder a ellos y recordárnoslos.

Nace Rewind. En noviembre de 2022 aparecía una aplicación singular para los Mac. Se llamaba Rewind, y permitía grabar y almacenar —con una compresión altísima y de forma segura, privada y local— lo que ocurría en la pantalla de nuestro Mac y también lo que íbamos diciendo. ¿El objetivo? Poder luego «rebobinar» en ese uso de nuestro ordenador y recuperar datos e información que no recordábamos exactamente cómo eran.

Grabarlo todo ocupa espacio (pero no tanto como podríamos pensar). Rewind usa algoritmos de compresión que permiten reducir el vídeo resultanta hasta 3.750 veces (importante ese «hasta»), y eso hace posible que grabar todo lo que ocurre en nuestra pantalla sea factible. Nuestro compañero Javier Lacort ya contó su experiencia hace unos meses en Loop Infinito y habló de cómo unas 250 horas de grabación ocupaban unos 18 GB de datos en disco.

La IA como aliada. Además de esa compresión, Rewind hace uso de reconocimiento de texto y de transcripción de audio para que luego podamos realizar búsquedas que tengan éxito. El sistema, contaba Javier Lacort, funciona de forma excepcional, y si estás dispuesto a pagar la suscripción (19 dólares al mes) puede ser una valiosa ayuda para quienes necesitan ese tipo de «asistente supervitaminado de tu memoria».

Rewind Pendant. El nuevo proyecto de la empresa es un colgante llamado Rewind Pendant que no graba la pantalla de tu Mac o de tu iPhone, pero que como explica su creador en un vídeo de YouTube sí recolecta todo lo que dices y oyes a lo largo del día. A partir de ahí lo transcribe, lo encripta y lo almacena localmente en el móvil.

En 2016 Snap lanzaba sus sorprendentes Spectacles. La expectación inicial dio paso rápidamente a una pregunta inquietante: «¿me están grabando sin mi permiso?»

Quién dijo qué. Con esos datos, la plataforma de IA de Rewind permite realizar búsquedas de todo tipo, pero también plantea otras opciones como crear resúmenes de reuniones, anotar ideas que se nos ocurren o generar listas de tareas fácilmente. No solo eso, por supuesto: también es posible recuperar datos de una conversación que no tenemos muy clara («¿Cómo era aquello que me dijo esa persona?») y revivir momentos preciosos, como cuando nuestro hijo ha dicho algo gracioso o entrañable.

Privacidad por bandera, todo en local. Este proyecto es sin duda llamativo, pero en Rewind aseguran que está creado con un foco total en la privacidad. Las grabaciones se almacenan en local en el móvil —ni siquiera los ingenieros de Rewind pueden acceder a ellas—, y no hay acceso a la nube.

¿Y lo de grabar a los demás? Las dudas surgen cuando el colgante no solo graba nuestra voz, sino también la de una conversación con otra persona que puede no querer que la estemos grabando. En Rewind indican que «ofrecemos características que te aseguran que nadie va a ser grabado sin su consentimiento», aunque no aclaran este delicado apartado con más detalle.

Precedentes. Este producto plantea las mismas dudas que ya generaron en el pasado otros que también tenían como propósito grabar lo que hacíamos para luego poder acceder a esas grabaciones. Google Clips apenas duró un año en el mercado, las gafas de Facebook y Ray-Ban recibieron avisos sobre posibles invasiones a la privacidad, algo que antes le había sucedido a las Spectacles de Snap. El temor a que te estén grabando sin tu consentimiento (y/o sin tu conocimiento) es una constante en estos productos, por prácticos que parezcan.

Precio tentativo, fecha indefinida. El Rewind Pendant se ha lanzado con una campaña de financiación colectiva y un precio tentativo de 59 dólares. El desarrollo está aún en su fase inicial por lo que ni siquiera saben si ese coste será el definitivo y aclaran que si acaba costando menos te devolverán la diferencia. Lo que no indican es la fecha estimada de entrega de los colgantes, que dependen en gran medida del volumen de reservas. Eso indicará a sus creadores cómo de fuerte apuestan por esta idea, aunque también señalan —para tranquilizar a los indecisos— que en estos momentos cuentan con «25 millones de dólares en efectivo, lo que nos da más de seis años de margen de maniobra».

