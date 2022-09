Este cómic es la primera obra creada con inteligencia artificial y con copyright. El momento ha llegado

La IA es un quebradero de cabeza para el copyright, pero algo está cambiando. Por primera vez una obra con inteligencia artificial ha conseguido el visto bueno de la oficina del copyright de los Estados Unidos y su autor ha sido compensado con la autoría. Hasta la fecha todos los trabajos con IA no encajaban en las leyes de derechos de autor. ¿Ha cambiado algo? ¿Por qué esta obra sí ha conseguido la autoría cuando las leyes del copyright no lo contemplan?





‘Zarya of the Dawn’, un cómic creado con Midjourney. Kris Kashtanova es la autora neoyorquina que ha conseguido por primera vez la autoría de una obra con inteligencia artificial, según se tiene constancia. Así lo describe la autora en su perfil y confirma Ars Technica.

Estamos ante un comic cuyas páginas han sido creadas con Midjourney y su protagonista principal está claramente basada en la actriz Zendaya. El comic, de nombre ‘Zarya of the Dawn’, se puede descargar gratuitamente desde la página web AIComicsbooks.

Las páginas no han sido modificadas. Kashtanova es bastante clara con el proceso que se ha seguido y así lo describe. «Obtuve los derechos de autor de la Oficina de Copyright de los EE.UU en mi novela gráfica generada por IA. Fui transparente a cómo se hizo y puse el nombre de Midjourney en la portada. No se alteró de ninguna otra manera. Justo como se ve».

La diferencia entre «creado por una IA» y «creado con IA». El registro para obtener la autoría fue idea de un amigo suyo abogado y se acercaron para intentar crear un precedente. Uno que finalmente han logrado.

La clave está en el trabajo que pertenece a la IA y el trabajo que pertenece a la artista. La autora escribió la historia del comic, creó la estructura y eligió los distintos ‘prompts’ para generar las imágenes. La IA se encargó de plasmar esas ideas en imágenes. Y aquí es donde está la diferencia y el motivo por el cual ha conseguido la autoría. El argumento es que ‘Zarya of the Dawn’ es un comic «ayudado por una IA».

Pese a la polémica, el copyright no tiene nada en contra de las IA. En las últimas semanas hemos visto muchos casos donde las IA han provocado problemas en concursos o páginas web. Vimos un artista digital que ganó un concurso y fue descalificado porque en realidad había sido una IA. Estos días hemos visto que Shutterstock y Getty Images han rechazado las imágenes con IA porque no quieren problemas con el copyright.

Sin embargo, esta incompatibilidad de la IA con los derechos de autor únicamente existe en lo relacionado con la autoría. Una inteligencia artificial no puede ser autora porque este derecho corresponde únicamente a los humanos. Más allá de esto, las leyes del copyright no especifican nada en contra.

Dónde colocar la línea. El concepto clave para entender esto es el de «originalidad». Si una imagen se genera con un ‘prompt’ difícilmente sea muy original. Porque al final es seguir una receta. No hay mucho misterio ahí. Como describen desde Lexology, habrá que fijarse en aspectos como «la naturaleza de la obra», «la manera en la que se ha utilizado la IA» y «el nivel de esfuerzo intelectual necesario para que la IA haya llegado a producir ese resultado».

Se abre la veda. ‘Zarya of the Dawn’ es muy representativo de lo que está por llegar. La oficina del Copyright ha abierto la puerta a registrar este tipo de obras. No sería de extrañar que a partir de ahora los registradores se muestren más proclives a aceptar la autoría de artistas humanos que se ayudan de la IA para producir sus obras. Que hayan utilizado una IA no significa que el proceso creativo del humano desaparezca. Aquellos artistas humanos que demuestren un uso original de la IA para producir sus obras, serán recompensados.

Vía | Ars Technica