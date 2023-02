Este es el catálogo completo de series con el que SkyShowtime se quiere abrir paso a codazos en el streaming español

El 28 de febrero tendremos SkyShowtime en España. Con una oferta arrolladora y un periodo inicial que garantiza (como hizo HBO Max en su día) que quienes se suscriban en este arranque tendrán un descuento vitalicio del 50% sobre la cuota normal. Todo con un arranque de 5’99 euros al mes en condiciones normales, lo que ya es un buen golpe en la mesa y una forma de abrirse paso a codazos en un panorama, el del streaming, donde se habla más que nunca de los precios y de cómo estos van a cambiar cuando Netflix haga efectiva su prohibición de compartir cuentas sin pasar por caja.

Todo esto no se sostiene, por supuesto, sin un buen catálogo que lo respalde. Pero SkyShowtime viene con unos cuantos nombres detrás que le dan oxígeno: Paramount, NBC y Universal son los principales, pero no los únicos. Dos plataformas que han generado contenido propio en Estados Unidos, como Paramount+ y Peacock, brindarán series exclusivas a la plataforma. Y dos grandes productoras de cine, Universal Pictures y Paramount Pictures, nutrirán también de películas a SkyShowtime en España.

Las series más destacadas

Entre las series más destacadas que vamos a poder ver están dos de un par de franquicias de primera línea: ‘Halo‘, basada en la franquicia clásica de videojuegos de Xbox y PC, donde asistiremos al conflicto entre humanos y la Alianza conformada por alienígenas. Se estrenó hace ahora un año como uno de los platos fuertes de Paramount+. La otra, obviamente, es »Star Trek: Strange New Worlds‘, última iteración de la franquicia que vuelve a los tiempos de la serie clásica (se ambienta una década antes de aquella, y en la misma nave). También procede del catálogo de Paramount+.

‘Yellowstone‘, estrenada por Paramount Network en 2018, es uno de los platos fuertes de SkyShowtime, y una de esas series que permanecía eternamente inédita en nuestras pantallas. Con un reparto apabullante en el que destacan Kevin Costner, Helen Mirren, Harrison Ford y Sam Elliot, sigue a una saga familiar propietaria de un rancho. Un drama con aires de western que cuenta también con dos precuelas: ‘1883‘, ya de naturaleza absolutamente western, y ‘1923’, de ambientación más reciente en los tiempos de la Prohibición.

También tenemos unos cuantos nombres propios interesantísimos que refuerzan algunas apuestas del canal. Es el caso de Nick Antosca (‘Channel Zero’), creador de ‘A Friend of the Family‘, historia de suspense basada en un caso real de un chico que secuestró varias veces a una amiga, y que emitió originariamente Peacock. O ‘Funny Woman‘, ambientada en los sesenta y basada en una novela de Nick Hornby (‘Alta fidelidad’), y que se vio en SkyComedy. O Jeremy Renner, Ojo de Halcón en Marvel y en ‘Mayor of Kingstown‘ protagonista de una saga familiar y criminal creada por Taylor Sheridan (‘Sons of Anarchy’ y la mencionada más arriba ‘Yellowstone’) y que se vio originariamente en Paramount+.

Tenemos también curiosidades como ‘Let the Right One In‘, basada en el clásico moderno del vampirismo infantil ‘Déjame entrar’ (original de Showtime); ‘The Offer‘, miniserie sobre la creación de ‘El Padrino’ de Coppola desde la perspectiva de su productor (original de Paramount+); ‘Tulsa King‘, drama criminal protagonizado por Stallone como un antiguo capo desterrado en Oklahoma (aún en emisión en Paramount+), ‘The Undeclared War‘, thriller de intriga política ambientada en un futuro cercanísimo, el año que viene (de Peacock, aunque originariamente viene del Channel 4 británico); o ‘Vampire Academy‘, en el mismo tono y de los mismos creadores que ‘Crónicas vampíricas’ (de Peacock).

Son solo algunas de las propuestas más destacadas de un catálogo que se completa con títulos como ‘A Friend of the Family’, ‘American Gigolo’, ‘Ley y orden’ T21 y 22, ‘Pitch Perfect: Bumper in Berlin’, ‘Souls’, ‘The Best Man: The Final Chapters’, ‘The Calling’, ‘The Fear Index’, ‘The Great Game’, ‘The Midwich Cuckoos’, ‘The Rising’, ‘A Town Called Malice’, ‘Fatal Attraction’, ‘Grease: Rise of the Pink Ladies’, ‘Lioness’ y ‘Rabbit Hole’. Además, a partir del 3 de marzo llegan un par de producciones españolas: la previsiblemente polémica ‘Bosé‘ y ‘Los enviados‘. Además, algunos títulos desaparecidos del catálogo de HBO: ‘Por H y por B’, ‘Foodie Love’, ‘Todo Lo Otro’ y ‘Sin Novedad’.

Algunas franquicias peliculeras y dónde ver el resto

Universal y Paramount se encargan de que tengamos una buena cantidad de sagas populares en el arranque de SkyShowtime. Ninguna de ellas es exclusiva, aunque es de prever que, como ha pasado con las producciones Marvel y Disney+, recalen de forma continua aquí aunque se vean ocasionalmente en otras plataformas. Es el caso de ‘Star Trek‘ (algunas entregas se ven en Netflix o Prime Video), ‘Jurassic Park‘ (en Prime Video), ‘Fast & Furious‘ (aora mismo no están en ninguna plataforma), ‘Misión imposible‘ (en Prime Video y HBO Max) o ‘Gru: Mi villano favorito‘ (en Prime Video y Movistar Plus+).

Como se puede comprobar revisando la lista de series del catálogo de SkyShowtime, la mayoría de las series destinadas al catálogo de la plataforma tienen su origen en un par de marcas estadounidenses, ambas propiedad de Comcast y ViacomCBS: Paramount+ y Peacock (a donde se destinan las producciones de Universal). Con ello, dos notorias creadoras de contenido encuentran una vía de distribución en nuestro país. ‘Poker Face’, por ejemplo, es una serie de Peacock que está despertando encendidas críticas y muy buenas audiencias, así que acabaremos viéndola por aquí.

Disney+ también hace esa labor aglutinadora de plataformas que históricamente no han tenido distribución en España. El emporio Disney tiene una gran cantidad de canales que acaban llegando aquí a través de Disney+: es el caso de ABC, Hulu, y todos los canales de la rama Fox (que es el motivo de que ‘Los Simpson’, una serie histórica de Fox, ahora la veamos en Disney+).

Una curiosa excepción es MGM+, anteriormente conocida como Epix, pero renombrada por Amazon tras la compra de la compañía madre. Cabría pensar que acabaremos viendo series como ‘Perpetual Grace’, ‘LTD’, ‘A Spy Among Friends’, ‘Helter Skelter: An American Myth’ y películas como ‘Sick’ o ‘The Visitor’ en Prime Video, pero de momento no ha sido así. La única excepción ha sido la nueva versión de ‘La Guerra de los Mundos’, que curiosamente ha llegado en España a Disney+.