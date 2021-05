Este es el PC más potente que podemos montar: diseñamos un equipo a la última con todo lo que la tecnología nos ofrece en 2021

La crisis que está atravesando el mercado de los semiconductores se lo está poniendo muy difícil a los usuarios que necesitan actualizar el hardware de su PC o hacerse con un nuevo equipo con componentes a la última.

Las tarjetas gráficas y los microprocesadores se están llevando la peor parte, pero la escasez está afectando también puntualmente a otros elementos, como las placas base, los módulos de memoria o las unidades de almacenamiento.

Es evidente que este no es el mejor momento para renovar nuestro PC, pero este panorama tan desalentador (tenemos razones para creer que esta situación se va a prolongar durante 2022) no va a impedirnos proponeros el mismo interesante experimento que llevamos a cabo el año pasado.

Imaginad por un momento que os sugerimos que describáis cómo sería vuestro PC ideal sin tener en cuenta ninguna restricción económica. Sin mirar el precio de cada componente.

Nuestro propósito es indagar en las últimas innovaciones que nos propone la tecnología actual para PC y conocer cuánto nos costaría hacernos con un equipo así

Los entusiastas del hardware probablemente se lo tomarían como un reto que les permitiría imaginar cómo sería la experiencia que les propondría una máquina así. Cómo rendiría con aplicaciones multihilo que imponen una gran carga de trabajo. Qué cadencia de imágenes por segundo sostenida alcanzaría con los juegos más exigentes.

De esto va este artículo, aunque nosotros, en realidad, no nos hemos propuesto medir el rendimiento de esta máquina. Nos lo tomamos como un ejercicio que nos permite indagar en las últimas innovaciones que nos propone la tecnología actual para PC y conocer cuánto nos costaría hacernos con un equipo así.

No cabe duda de que tendrá un precio que lo colocará fuera del alcance de la mayor parte de los usuarios. Pero no importa. Solo es un experimento, y os invitamos a que nos acompañéis y también os dejéis llevar por este reto.

Qué es para nosotros un PC a la última

Nuestro punto de partida será la máquina que os propusimos el año pasado, pero la actualizaremos introduciendo en ella las novedades que han llegado durante los últimos meses. Y, por supuesto, tendremos en cuenta las sugerencias que nos hicisteis llegar en la anterior edición de este artículo.

Antes de seguir adelante es importante que fijemos dos condiciones. La primera requiere que expliquemos con la máxima precisión posible qué es para nosotros un equipo a la última, que es lo que os proponemos desde el titular. Nuestro propósito es describir un PC que aproveche los últimos avances introducidos por la tecnología y que nos ofrezca un rendimiento excepcional en todos los escenarios de uso.

El PC que buscamos debe aprovechar los últimos avances para ofrecernos un rendimiento excepcional en todos los escenarios de uso

Y esto nos lleva a la segunda condición: sus componentes no tienen necesariamente que ser los más caros. De hecho, como veréis a continuación, algunos de ellos no lo serán. Serán muy caros, seguro, pero no los más caros.

Hay algo más. También os propondremos alternativas a algunos de esos componentes, a los más caros, de manera que, aunque tengamos que sacrificar una parte de las prestaciones de nuestro PC de referencia, podamos modificarlo para idear dos configuraciones adicionales también de gama muy alta, pero más asequibles.

A nosotros nos parece un reto emocionante e interesante, y confiamos en que a vosotros también os lo parezca. Y, por supuesto, os invitamos a que utilicéis los comentarios del artículo para que nos propongáis tanto a nosotros como a los demás lectores de Xataka cómo sería el PC de vuestros sueños, aunque no nos lo podamos permitir. Seguro que todos aprenderemos. Y nos divertiremos.

Esta es la configuración que os proponemos para nuestro super-PC

El equipo que hemos configurado es, ante todo, un auténtico todoterreno. Uno de los requisitos que nosotros mismos nos hemos impuesto requiere que su rendimiento en todos los escenarios de uso sea sobresaliente, y creemos que la configuración que estamos a punto de describir lo cumple. Sin embargo, veréis que algunos componentes tienen la vocación de formar parte de un PC para juegos.

Es normal que sea así por una razón que sin duda conocéis: los juegos son algunas de las aplicaciones que imponen una mayor carga de trabajo al hardware, por lo que una máquina que rinde bien con ellos probablemente se desenvolverá bien también cuando se ve obligada a ejecutar otras aplicaciones exigentes.

El equipo que hemos configurado es un auténtico todoterreno debido a que debe rendir al máximo en todos los escenarios de uso

Aun así, no todos los componentes de este equipo son para gaming. En aquellos casos en los que creemos que uno de estos elementos podría no dar la talla en otro escenario de uso, por ejemplo, al lidiar con una herramienta de creación de contenidos extremadamente exigente, no hemos dudado en apostar por un componente con otra vocación.

Un apunte importante antes de que echemos un vistazo a la configuración que os proponemos: el precio total del PC es orientativo porque está calculado a partir del coste que tiene cada componente en el momento en el que hemos preparado este artículo. Es posible que el precio de alguno de ellos fluctúe algo a medida que pasan los días. Aquí lo tenéis:

Precio total del PC (orientativo): 14 872,21 euros

Placa base, microprocesador, refrigeración líquida y memoria principal

Gigabyte TRX40 AORUS Xtreme rev. 1.1

La placa base que hemos elegido para dar forma a los cimientos de este PC es espectacular. Casi toda la superficie del PCB (placa de circuito impreso) de esta TRX40 AORUS Xtreme rev. 1.1 de Gigabyte está cubierta por unos disipadores descomunales que contribuyen a mantener la temperatura del chipset, las unidades SSD y otros componentes bajo control incluso cuando se ven sometidos a un esfuerzo considerable.

El corazón de esta placa base es el chipset TRX40 de AMD, un componente que le permite, al menos sobre el papel, sacar el máximo partido a los microprocesadores Threadripper de 3ª generación. En ella podemos instalar hasta 256 GB de memoria principal DDR4-3200 (nos permite alcanzar velocidades superiores practicando overclocking) e incorpora dos ranuras PCI Express 4.0 x16 y otras dos ranuras PCI Express 4.0 x16 corriendo a x8.

El corazón de esta placa base es el chipset TRX40 de AMD, un componente diseñado para sacar el máximo partido a los microprocesadores Threadripper de 3ª generación

Más datos interesantes. Tiene un módulo de comunicaciones inalámbricas compatible con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0, así como una retahíla de conectores USB 3.2 de 1ª y 2ª generación tanto de tipo A como C. Gigabyte ni siquiera ha descuidado la controladora de sonido, que se apoya en un DAC SABRE 9218 de mucha calidad.

Su principal hándicap es su precio. Cuesta aproximadamente 1000 euros, y, además, actualmente no es fácil hacerse con una. Pero tenemos una alternativa: la X570 AORUS ELITE, también de Gigabyte, es estupenda, aunque no tanto como esta. Nos obliga a descartar el procesador Threadripper y a conformarnos con un Ryzen 5000 de AMD, pero cuesta una quinta parte que la TRX40 AORUS Xtreme.

Gigabyte TRX40 extensión de la garantía

AMD Ryzen Threadripper 3990X

El procesador Ryzen Threadripper 3990X que hemos elegido para nuestro super-PC ha estado a punto de ser reemplazado por uno de los nuevos Ryzen Threadripper PRO, en particular por el modelo 3995WX. Sin embargo, la razón por la que finalmente hemos decidido mantener el 3990X consiste en que este último tiene cabida tanto en un PC de escritorio como en una estación de trabajo, mientras que los modelos con el apellido PRO, según AMD, están destinados específicamente a estaciones de trabajo. Y nuestra intención es preservar la vocación de equipo de escritorio de este PC.

En cualquier caso, este Ryzen Threadripper 3990X de AMD es una auténtica bestia equipada con 64 núcleos y capaz de procesar simultáneamente un máximo de 128 hilos de ejecución (threads). Su frecuencia de reloj máxima es 4,3 GHz, aunque la nominal se reduce a unos en absoluto despreciables 2,9 GHz, y su TDP es 280 vatios, lo que nos anticipa que si queremos cuidar esta CPU más nos vale invertir una parte importante de nuestro presupuesto en una buena fuente de alimentación.

Este procesador se siente cómodo con todo. Con juegos, y, gracias a su tremenda capacidad de procesamiento multihilo, también con aplicaciones de creación de contenidos que conllevan una carga de trabajo monstruosa. De hecho, es en este último escenario de uso en el que esta CPU marca la diferencia gracias a su sobrecogedora cantidad de núcleos.

Si nos ceñimos a los juegos hay otros procesadores mucho más baratos que nos ofrecen un rendimiento similar, o, incluso, superior. Pero en multihilo este Threadripper no tiene rival. Una alternativa interesante a esta CPU es el Ryzen Threadripper 3960X. Perdemos capacidad de procesamiento multihilo, pero sigue siendo una bestia y cuesta poco más de un tercio del Threadripper más ambicioso que tiene AMD actualmente.

AMD RYZEN Thread RYZEN THREADRIPPER 3990X

NZXT Kraken Z73

Para mantener el procesador Ryzen Threadripper 3990X por debajo de su umbral máximo de temperatura incluso cuando es sometido a altas cargas de trabajo hemos elegido uno de los sistemas de refrigeración líquida que propone AMD para esta CPU. Pero no hemos seleccionado uno cualquiera; nos hemos quedado con la solución más ambiciosa que tiene ahora mismo NZXT, el kit Kraken Z73.

Hay propuestas de refrigeración líquida de otras marcas que también encajan estupendamente con este microprocesador, pero este kit todo en uno destaca por las posibilidades de personalización que pone en nuestras manos gracias a su pantalla LCD de 2,36 pulgadas, y, sobre todo, por su capacidad de monitorización de los parámetros más relevantes de la CPU.

NZXT Kraken Z73 360 mm – RL-KRZ73-01 – Refrigerador líquido de CPU AIO RGB – Pantalla LCD personalizable – Bomba mejorada – Alimentado por CAM V4 – Ventiladores de radiador Aer P 120 mm (3 incluidos)

256 GB G.SKILL Trident Z DDR4-3600 8 x 32 GB CL16-20-20

Podríamos haber resuelto la memoria principal de nuestro PC de una forma un poco más modesta, pero como os hemos propuesto no dejarnos condicionar por el precio de los componentes hemos optado por utilizar las ocho ranuras para módulos de memoria que incorpora la placa base para instalar nada menos que 256 GB DDR4-3600 (8 módulos con una capacidad de 32 GB cada uno de ellos).

La placa base de Gigabyte que hemos elegido nos permite utilizar módulos de memoria capaces de trabajar a una frecuencia de reloj efectiva de 4400 MHz, pero hemos preferido optar por una frecuencia algo más comedida para mantener la latencia bajo control.

De hecho, estos módulos de G.SKILL, a pesar de trabajar a una frecuencia muy alta, tienen una latencia competitiva (CL16-20-20), por lo que, de acuerdo con nuestra experiencia, nos ofrecen el equilibrio adecuado entre estos dos parámetros.

G.Skill Trident Z RGB 256 GB (8 x 32 GB) DDR4 3600 MHz CL16

Tarjetas gráfica y de sonido

MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC 24 GB GDDR6X

Nuestra elección para resolver el apartado gráfico de este super-PC es una tarjeta MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC 24 GB GDDR6X. En su interior late la que actualmente es la GPU más potente que tiene NVIDIA, una GeForce RTX 3090 bien pertrechada por nada menos que 24 GB de memoria de tipo GDDR6X, un combo brutal que nos garantiza una cadencia de imágenes por segundo sostenida a prueba de bombas a 2160p incluso con el trazado de rayos activado.

Ahí van algunas cifras que reflejan con claridad la tremenda potencia que tiene este procesador gráfico: incorpora 10 496 núcleos CUDA, una interfaz de memoria de 384 bits, 328 núcleos Tensor de 3ª generación, 82 núcleos RT de 2ª generación, 328 unidades de texturas y 112 unidades ROP.

No cabe duda de que es una auténtica bestia a cuyo lado la Titan RTX que elegimos el año pasado palidece. Además, la refrigeración que ha puesto a punto MSI está a la altura de lo que exige una GPU con un consumo nominal de 350 vatios. Como debe ser.

MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC 24 GB GDDR6X

Creative Sound Blaster AE-9 7.1 PCIe

El chip de audio y el DAC integrados en la placa base de Gigabyte que hemos elegido para nuestro PC de referencia sobre el papel deberían ofrecernos un sonido muy notable, pero, como nuestro objetivo es apostar sobre seguro, hemos decidido añadir a la configuración una de las mejores tarjetas de sonido no profesionales que podemos comprar: la Sound Blaster AE-9 de Creative.

Sus especificaciones son bastante impresionantes, pero entre todas ellas merece la pena que destaquemos su rango dinámico de 129 dB, su mínima distorsión armónica total (0,0001%) y su DAC SABRE 9038 desarrollado por ESS Technology, una compañía californiana que vende sus conversores D/A a muchas empresas especializadas en el diseño de componentes para equipos de alta fidelidad.

De hecho, este DAC es idéntico al que podemos encontrar en el interior de algunos reproductores y preamplificadores de alta fidelidad que cuestan varios miles de euros. Además, como podéis ver en la imagen, esta tarjeta de sonido es una auténtica preciosidad.

Creative Sound Blaster Ae-9 – Tarjeta de Sonido de Gama Alta – DAC/PCIe

Almacenamiento secundario

4 x SSD Samsung 980 Pro 2 TB PCIe 4.0 NVMe M.2

El análisis de las nuevas unidades de estado sólido 980 PRO de Samsung con interfaz PCIe 4.0 NVMe M.2 que publicamos a finales del año pasado nos demostró el buen trabajo que ha hecho esta marca en estas unidades SSD.

El incremento de su rendimiento en las operaciones de escritura secuencial y aleatoria si lo comparamos con el de las unidades 970 EVO Plus con interfaz PCI Express 3.0 es sutil, pero en las operaciones de lectura secuencial y aleatoria la unidad PCIe 4.0 duplica la velocidad de transferencia del SSD 970 EVO Plus PCIe 3.0.

Hemos equipado nuestro PC con cuatro unidades SSD 980 PRO de 2 TB con el propósito de sacar partido a la modalidad de configuración RAID 1+0 soportada por la placa base

Además, durante nuestras pruebas también comprobamos que la unidad SSD 980 PRO se calienta solo ligeramente más que la 970 EVO Plus. De hecho, sorprendentemente el controlador Elpis se calienta sensiblemente menos en la unidad con interfaz PCIe 4.0 que en la PCIe 3.0.

Ante estos resultados no hemos podido resistirnos a equipar nuestro PC con cuatro unidades SSD 980 PRO de 2 TB con el propósito de sacar partido a la modalidad de configuración RAID 1+0 soportada por la placa base de Gigabyte. Este modo RAID nos proporciona redundancia y distribución simultánea de los datos en dos de las unidades SSD para incrementar el rendimiento del subsistema de almacenamiento secundario.

Samsung MZ-V8P2T0BW Unidad de Estado sólido M.2 2000 GB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe

Caja y fuente de alimentación

NZXT H710i Cristal Templado USB 3.1 RGB

La caja de NZXT que hemos elegido para este PC es una preciosidad. El modelo H710i es de acero, incorpora un panel lateral de vidrio templado y viene de serie con cuatro ventiladores con un diámetro de 120 mm que nos garantizan la renovación óptima del aire caliente que tiende a concentrarse en el interior del chasis.

Además, como cabe esperar de una caja de calidad para gaming, tiene dos canales de iluminación RGB y tres canales para ventiladores regulables mediante voltaje o PWM (modulación por ancho de pulsos). Y, por supuesto, está diseñada para ayudarnos a mantener el interior de nuestro PC ordenado y libre de barreras físicas que puedan limitar la correcta circulación del flujo de aire.

Nzxt H710i – Caja PC Gaming Semitorre ATX – Panel frontal E/S Puerto USB de Tipo C – Montaje Vertical de la GPU – Iluminación RGB Integrada – Preparado Refrigeración Líquida – Blanco/ Negro

Thermaltake Toughpower iRGB 1250W 80 Plus Titanium Modular

Alimentar con totales garantías dos componentes tan exigentes como son la CPU y la GPU de este PC no es pan comido. La fuente de alimentación debe proporcionar a cada uno de los componentes del equipo exactamente la alimentación eléctrica que necesita, y, además, tiene que protegerlos del ruido parásito y los picos peligrosos que están inevitablemente presentes en nuestra red eléctrica.

Nuestra elección para este ordenador es una fuente modular Toughpower iRGB de Thermaltake con una capacidad de entrega de potencia máxima de 1250 vatios y certificación 80 PLUS Titanium. Tiene fama de ser bastante silenciosa, y, sobre todo, es extremadamente eficiente. De hecho, para conseguir la certificación que he mencionado tiene que demostrar que es capaz de entregarnos una eficiencia de al menos el 94% con un nivel de carga del 100%.

Thermaltake Toughpower iRGB 80 Plus Titanium – Fuente de alimentación (1250 W) Color Negro

Monitor

ASUS ROG Swift PG43UQ 43″ LED 4K UHD 144 Hz HDR G-Sync

Este monitor lo tiene prácticamente todo para convencer a los entusiastas de los juegos. Su corazón es un panel LCD VA de 43 pulgadas con resolución 4K UHD y 10 bits, un contraste nativo de 4000:1, una capacidad de entrega de brillo típica de 750 nits, un tiempo de respuesta de 1 ms (MPRT), atenuación local de la retroiluminación y una frecuencia de refresco máxima de 144 Hz.

Además, tiene certificación DisplayHDR 1000, y, según ASUS, nos propone una cobertura del 90% del espacio de color DCI-P3, por lo que más allá de su evidente vocación de afianzarse como un monitor de gama alta para juegos debería sentirse cómodo también con las herramientas de creación de contenidos.

Dos características más que merece la pena que no pasemos por alto son su compatibilidad con la tecnología de refresco adaptativo G-SYNC de NVIDIA, y también con la técnica DSC (Display Stream Compression), un estándar de compresión que nos permite transportar a través de un único enlace DisplayPort 1.4 una señal de vídeo 4K UHD con una cadencia de imágenes muy alta y HDR sin que el color se vea degradado.

Una posible alternativa a este monitor que quizá algunos usuarios prefieran podría ser optar por dos monitores de altas prestaciones con un panel algo más pequeño. No cabe duda de que una configuración multimonitor es muy atractiva para crear contenidos, programar o diseñar. Incluso para ofimática.

Así que sí, definitivamente también es una opción muy interesante que merece la pena considerar. Un posible candidato en una instalación con dos monitores que rinde, además, estupendamente con videojuegos, es el ROG Swift PG27UQ de ASUS.

Asus ROG Swift PG43UQ – Monitor de Gaming DSC de 43″ (4K UHD (3840 x 2160), 144 Hz, G-Sync Compatible, DSC, DisplayHDR 1000, DCI-P3 90%, Adaptive Sync, Shadow Boost)

Teclado y ratón

Razer BlackWidow Elite

El teclado mecánico que hemos elegido para este PC es una delicia. Aunque su diseño delata su vocación de aportar su granito de arena a una máquina para juegos, en realidad es una solución todoterreno perfecta para jugar, escribir o hacer cualquier otra cosa. He tenido la oportunidad de probarlo, aunque aún no a fondo, y este BlackWidow Elite de Razer me gustó tanto que no he podido resistirme a decantarme por él e incorporarlo a nuestro PC de referencia.

En mi opinión su cualidad más atractiva es el conseguido tacto de sus interruptores mecánicos, pero tiene muchas otras prestaciones interesantes, como un dial digital multifunción, la posibilidad de definir funciones secundarias para todas las teclas y una capacidad de reconocimiento de hasta 10 teclas simultáneamente. Como veis, no está pero que nada mal, y su precio, aunque no es barato, entra dentro de lo razonable.

Razer Blackwidow Elite – Teclado Gaming,Teclado Mecánico Para Juegos Completo, Dial Digital Multifunción, Reposamuñecas Ergonómico, Teclas Controlables, Memoria Híbrida Integrada, ES Layout, Negro

Logitech G903 Lightspeed

Aunque no son de la misma marca, algo que realmente no tiene ninguna importancia, este ratón forma una pareja perfecta con el teclado de Razer que hemos seleccionado. Este G903 Lightspeed de Logitech inalámbrico también es un dispositivo para gaming, pero su alta precisión y su ergonomía encajan a las mil maravillas en otros escenarios de uso, como la ofimática o la creación de contenidos. Aunque, eso sí, se luce con los juegos.

Su sensor óptico es el reputado PMW3366, que sin duda es uno de los mejores para gaming, y alcanza los 12 000 ppp de resolución. Además, los botones son configurables, es ambidiestro, incorpora una pesa extraíble de 10 g y su enlace inalámbrico tiene una latencia de solo 1 ms. Como veis, es una pequeña gozada que encaja a la perfección en nuestro PC de referencia.

Logitech G903 LIGHTSPEED Ratón Gaming Inalámbrico, Captor HERO 25K, 25,600 DPI, RGB, Ultraligero, Botones Programables, Batería de 140h, POWERPLAY-compatibile, PC/Mac – Negro

Este es el super-PC que conseguimos si recortamos nuestro PC de referencia

El precio del ordenador que acabamos de configurar es tan monstruoso como sus especificaciones. Como os hemos propuesto desde las primeras líneas del artículo, nuestro objetivo no es configurar un PC con un precio atractivo. Ni siquiera razonable.

Nuestro propósito es comprobar qué nos ofrece actualmente la tecnología más avanzada y cuánto nos costaría. Es evidente que los casi 15 000 euros que cuesta esta máquina son inasumibles para la mayor parte de los usuarios, pero no vamos a quedarnos aquí.

La siguiente configuración toma como punto de partida la que acabamos de diseñar y la recorta lo suficiente para que su precio se reduzca sensiblemente, pero sin perder un ápice de su esencia de PC de altísima gama. Desafortunadamente, sigue siendo una opción carísima. Aquí la tenéis:

Precio total del PC (orientativo): 11 264,10 euros

De nuevo nos ha salido una máquina con un precio altísimo. Afortunadamente, no es necesario que recurramos a ninguno de estos componentes para dar forma a un equipo absolutamente capaz, pero todos ellos representan con claridad qué nos propone la tecnología más avanzada si no nos viésemos condicionados por su precio.

Los tres cambios que hemos introducido en este PC afectan a la CPU, que ahora es un Ryzen Threadripper 3960X; la tarjeta gráfica, que ahora incorpora una GPU GeForce RTX 3080 de NVIDIA; y la tarjeta de sonido, que ahora es una Sound BlasterX AE-5 un poco más modesta que la anterior.

Con estos cambios perdemos, sobre todo, capacidad de procesamiento multihilo (aunque este Threadripper sigue siendo una auténtica bestia en este escenario), y también la productividad que ponía en nuestras manos la GeForce RTX 3090. Aun así, quién pudiese hacerse con esta segunda opción «recortada»…

La 3ª opción: un PC de alta gama menos ambicioso, pero realmente irresistible

Para concluir el artículo hemos puesto a punto un equipo de alta gama que, aunque no tiene un precio popular, es mucho más económico que los otros dos y nos promete un rendimiento fantástico en la mayor parte de los escenarios de uso. Aquí lo tenéis:

Precio total del PC (orientativo): 3588,25 euros

Si comparamos el precio de nuestro PC de referencia original con el de esta tercera versión recortada, pero, aun así, decididamente de gama alta, comprobaremos que el ahorro es de algo más de 11 000 euros. Muchísimo dinero, sin duda. Este tercer equipo sigue siendo caro, pero su precio queda lejos de la fortuna que tendríamos que desembolsar para hacernos con nuestra propuesta original.

En cualquier caso, no es justo que nos ciñamos al dinero que nos ahorramos sin valorar también qué prestaciones nos dejamos por el camino. Si comparamos la configuración de este PC con la del equipo original perdemos, sobre todo, capacidad de procesamiento multihilo, algo que notaremos especialmente al utilizar algunas aplicaciones de creación de contenidos.

También nos dejamos por el camino la posibilidad de jugar a 4K UHD debido a que el monitor de LG nos fuerza a hacerlo a 1440p en el mejor de los casos. Aun así, este último equipo «recortado» es un maquinón que nos garantizaría una experiencia fantástica en cualquier escenario de uso.

