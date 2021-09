Este es mi dispositivo para ahorrar electricidad: las recomendaciones para el ahorro en la factura de la luz de los editores de Xataka

Con el precio de la luz marcando máximos históricos día sí, día también, nos estamos acostumbrando a nuevos hábitos para ahorrar en la factura de la luz como a poner lavadoras el fin de semana o a horas intempestivas. Si tú también quieres tomar medidas para reducir tu consumo eléctrico al máximo, estos son los dispositivos que usamos los editores de Xataka para lograrlo.

Regleta Brennenstuhl Connect

El dispositivo de de Javier Penalva:

«En casa, la domótica la tenemos ahora mismo centrada en el control del consumo. Básicamente pretendemos sacar partido de las placas solares y de la conexión/desconexión de elementos de manera automatizada. Un producto que usamos mucho es la regleta Connect de Brennenstuhl (48 euros), una marca que me encanta aunque no es barata. Pero en estos dispositivos eléctricos valoramos la fiabilidad y seguridad de la marca. El modelo Connect dispone de dos zonas separadas de conexión, algo que buscamos para el lugar donde lo usamos. Nos permite tener dos dispositivos permanentemente conectados a la vez que otras cuatro tomas de corriente que podemos encender y apagar vía WiFi y asistentes virtuales. El otro producto que tenemos en casa para optimizar el consumo eléctrico es el enchufe conectado. Hay varios repartidos por casa para encender y apagar luces de diferentes estancias de manera programada o desde el móvil. Son de la propia Amazon (24 euros) porque queríamos compatibilidad con Alexa. También tememos uno más compacto de TP-Link, el TAPO P100 (9,95 euros), en este caso conectado al calentador eléctrico y el cual programamos su encendido y apagado dependiendo de la época del año. De esta manera, cuando las placas solares tienen suficiente horas de sol, el termo eléctrico no necesita permanecer siempre encendido. Cuando es invierno o tras volver de las vacaciones o un viaje largo fuera de casa, la programación lo mantiene encendido más horas.»

Brennenstuhl Connect regleta inteligente Eco-Line con 6 tomas programable (regleta WiFi, control por App o voz, aplicación gratuita, compatible con Alexa y Google Assistant) negro

Enchufe inteligente TP-Link HS100

El dispositivo de José Antonio Carmona (Xataka Vídeo):

«A la hora de controlar el gasto en casa he de reconocer que no uso casi dispositivos, sobre todo porque no tengo un horario fijo en el que haga más o menos uso de luz. El único dispositivo que sí que uso de forma frecuente, sobre todo durante el curso escolar y cuando aprieta el frío, es la estufa. Se trata de un enchufe conectado de TP Link (25 euros) que se encarga de encender la estufa por la mañana, unos minutos antes de la ducha, con la programación que tengo establecida y así aprovechar la hora gratis que tengo contratada. Dado que es una estufa de resistencias con 1000 vatios cada una, beneficiarme de la tarifa gratis me sale bastante a cuenta.»

TP-Link HS100 – Enchufe Inteligente para Controlar Sus Dispositivos Desde Cualquier Lugar, sin Necesidad de Concentrador, Funciona con Amazon Alexa y Google Home e Ifttt, Wi-Fi Ready

Bombillas LED IKEA

El dispositivo de Juan Carlos López:

«Mi receta para ahorrar en la factura de la luz es extremadamente simple, pero funciona. Hace un par de años cambié todas las bombillas de mi casa por bombillas LED, pero elegí las que encontré con mejor relación calidad/precio: las de IKEA (5 euros/2 unidades). De lo contrario cambiar de golpe todas las bombillas de mi casa me habría costado un dineral. La bombilla LED que podéis ver en la fotografía que acompaña este texto es el modelo RYET E14 de 470 lúmenes y 4000 K. Consume solo 5 vatios y tiene la etiqueta energética A+. No obstante, mi truco más eficaz para ahorrar en la factura de la luz es uno que todos conocemos, y no siempre ponemos en práctica: solo mantengo encendida la luz de aquella habitación en la que estoy en ese momento. Todas las demás permanecen siempre apagadas. Esto sí que no falla.»

Enchufe programador de Maxcio

El dispositivo de Jesús León:

«A la hora de buscar dispositivos para buscar un poco de ahorro energético me preocupaba especialmente el termo eléctrico para el agua caliente. Con su termostato está periódicamente conectándose para mantener siempre el agua a la temperatura elegida. Por ello, aposté por un enchufe digital programable en el que selecciono las horas del día que me interesa que se conecte y, así, evitar las horas más caras. Puedo elegir diferentes franjas horarias en función de los días y es tan cómodo que te olvidas que lo tienes.»

Temporizador Enchufe Digital Programable, Maxcio Programador Enchufe Semanal con Pantalla LCD Grande, Función de Horario de Verano y Aleatoria, Ahorrar Energía y Dinero, 16A / 3680W Máx. (1 Pack)

Regleta APC Essential

El dispositivo de Yúbal Fernández:

«He de decir que yo no tomo medidas de ahorro extraordinarias más allá de algunos básicos que ahora mencionaré, por lo que me interesa mucho lo que digan mis compañeros en este artículo. Una de las medidas básicas que tengo es que toda la iluminación que tengo en casa es LED, desde todas las bombillas de los techos hasta las de las lámparas de mesitas y salón. Todo. Además me venía de obra con la reforma La otra medida es la utilización de regletas, tanto en el televisor como sobre todo en el ordenador. Estas regletas tienen una doble función. La regleta del ordenador tiene una protección contra las subidas de tensión, para que estas no dañen el equipo. Uso una regleta APC Essential de 8 tomas (43 euros) Pero por otra parte, también me permiten tenerlo todo completamente apagado por las noches, para que no haya ningún tipo de consumo pasivo. Otra cosa sencilla es mirar el precio de la luz a cada hora del día para ver si conviene poner el aire acondicionado ahora o esperar un poco.»

APC PM8-GR Surge Arrest Essential – Regleta con protección contra subidas y picos de tensión, 8 tomas de salida

Centralita eedomus

Los dispositivos de Iván Linares:

«En casa tengo una centralita conectada a Internet que permite conectar y administrar una gran cantidad de dispositivos inteligentes: la eedomus (297 euros). Entre dichos dispositivos tengo enchufes inteligentes de Fibaro (46 euros) y también sensores de Aotec (53 euros): gracias a ellos puedo saber la cantidad exacta de energía que consume cada electrodoméstico; con la opción de ajustar el consumo en función de las necesidades del hogar y las características del aparato. Aparte de toda la información que arrojan los enchufes, la centralita me permite aplicar reglas a la interacción entre accesorios. Los más útiles para ahorrar batería son los temporizadores: gracias a la detección de la temperatura y la humedad, puedo ajustar automatizaciones para que la calefacción y deshumidificador sólo funcionen en unos rangos concretos. Así ahorro energía sin perder el confort en casa. La combinación de centralita, sensores y enchufes ofrece amplias posibilidades de ahorro. Y arrojan una enorme cantidad de información, perfecta para quienes nos obsesionamos con la gestión pormenorizada de los gastos hogareños.»

Controlador eedomus+ de aparatos conectados de domótica – Generación Z-Wave Plus

Enchufe «inteligente» TP-Link Tapo P100

El dispositivo de Dany Vega:

«Desde hace unos meses, en casa utilizamos el TP-Link Tapo P100 (9,99 euros), un enchufe inteligente de unos 10 euros que nos ayuda a conocer el consumo energético que hemos realizado con ciertos equipos que utilizamos. En mi caso suelo utilizarlo con electrodomésticos de mi cocina y, gracias a la aplicación de TP-Link, puedo programar el encendido y apagado de los mismos, conocer el consumo energético ya sea diario, semanal o mensual, e incluso es compatible con Google Assistant o Amazon Alexa para un funcionamiento mucho más cómodo. Por el precio, no le puedo pedir mucho más, una maravilla.»

TP-Link TAPO P100 – Mini Enchufe Inteligente Wi-Fi, óptimo para programar el encendido/apagado y ahorrar energía, no necesita HUB, compatible con Alexa y Google Home

Focos LED Optionica

El dispositivo de Paco Rodríguez (Xataka Home):

«En casa, para ahorrar ya hemos sustituido todas las bombillas de tipo incandescente y de bajo consumo (fluorescentes compactas o CFL) que nos quedaban todavía en funcionamiento por bombillas tipo LED con consumos de entre 5 y 11 vatios de Optionica (2,90 euros), dependiendo de si son para iluminación ambiental o para lectura y trabajo. También tenemos una regleta con interruptor luminoso a la que hemos enchufado la tele, el decodificador de TDT, amplificador de señal de antena, amplificador de sonido, reproductor multimedia y discos duros externos de forma que evitamos tenerlos en modo de espera gastando electricidad cuando no los usamos por la noche»

Foco 12 V MR16 GU5.3 LED 7 W luz blanca blanca 6000 K ANG 110 ° OPTIONICA SP1194

Enchufe inteligente de Xiaomi

El dispositivo de Eva Rodríguez de Luis:

«Llevo casi 6 años alquilada en el mismo piso. Una de las razones para elegirlo fue su calefacción central y aislamiento, lo que me garantizaba no pasar frío en invierno y no gastar ni un euro, ya que es comunitaria y venía incluida en el precio de la comunidad. Pero el calentador era eléctrico, así que lo primero que hice fue meterle mano con un enchufe. Mi primera compra fue un modelo con temporizador manual de Garza (4,69 euros) que funcionaba a las mil maravillas, pero claro, si se me olvidaba desconectarlo al irte de viaje o cambiaban mis necesidades, seguía conectado. Así que pronto cambié a un enchufe inteligente, concretamente el de Xiaomi (12 euros). Lo compré en una oferta, solo necesitaba poderlo controlar desde el teléfono y que funcionara bien, con el extra de que se entiende con mis altavoces con Alexa y Google. Ahora lo tengo programado para que el calentador trabaje dos horas, de 4 a 6 de la mañana y me aprovecho de los horarios más bajos de la luz «

Xiaomi GMR4015GL – Regleta

Regleta WiFi AOFO

El dispositivo de Jesús Quesada:

«Quería una regleta Wi-Fi cuyos enchufes se pudieran controlar de manera independiente y que tuviera integración con asistentes de voz como Alexa y Google Assistant. La que más me convenció es esta de AOFO (36,99 euros), con cuatro tomas y varios puertos USB-A para recargar dispositivos móviles. La tengo programada a través de la app para smartphone para que encienda y apague los aparatos según la hora.»

AOFO Regleta WIFI Inteligente, Enchufe Múltiple Inteligente 4000W 16A, Alexa Google Home y IFTTT Control remoto de voz, 4 Tomas 4 USB, Controlado individualmente, Temporizador, App Control Remoto

Enchufe Eve Energy

El dispositivo de Miguel López:

«El dispositivo con el que consigo ahorrar más energía es con un enchufe inteligente Eve Energy (39 euros) al que le conecto el calentador eléctrico de agua que tengo en mi piso de alquiler. Me permite utilizar mi teléfono para poder programar horas de encendido y apagado, y ahora en verano sólo está encendido una hora y media. Gracias a él la factura de la luz no se descontrola, al menos más de lo que ya lo están haciendo los precios.»

Eve Energy – Enchufe inteligente conmutable, certificado TÜV, medición de consumo, horarios, enciende y apaga los dispositivos, sin necesidad de bridge, Bluetooth/Thread, Homekit

Enchufe inteligente Refoss:

El dispositivo de Antonio Sabán:

«Mi dispositivo para ahorrar energía es un enchufe inteligente Refoss (16 euros). Su software permite programar una hora de encendido. Dado que mi lavavajillas no tiene dicha función, lo que hago es conectar a la corriente eléctrica a través del enchufe. Le pongo la pastilla, dejo el botón de encendido pulsado y el programa de lavado puesto. Así, cuando el enchufe se activa a partir de las 12 de la noche, que es cuando comienza el tramo más barato de la luz (Valle), el lavado se hace gastando lo menos posible.»

Enchufe Inteligente Wi-Fi Smart Plug 16A 3680W, Compatible con Apple HomeKit, Alexa Echo y Google Assistant. Control Remoto eHomeLife App.

Enchufe temporizador Garza:

El dispositivo de Enrique Pérez:

«Tengo un sencillo enchufe con temporizador analógico de Garza (4,69 euros). Ya hay suficientes dispositivos conectados en casa y realmente este cumple su función. A través de una rueda podemos elegir el horario donde se activa automáticamente. Lo utilizo principalmente para el ventilador las noches de verano, donde solo lo tenemos unas horas al principio para intentar dormir pero luego preferimos que no esté toda la noche. Lo compramos hace ya más de cuatro años y sigue funcionando bien»

Garza 400600 Temporizador analógico, Blanco

Bombillas LED WiZ

El dispositivo de Javier Pastor:

«De momento no he comprado demasiados dispositivos destinados a ahorrar en consumo energético, pero sí intento trabajar con el portátil en lugar de con el PC ya que este último es bastante más potente y para sesiones de trabajo más o menos ligeras puedo apañarme con un equipo más modesto». También he dejado de usar los modos ‘En espera’ (Standby) de alguna tele y de la Xbox en casa, que apago completamente: si tengo que esperar unos instantes más a que se enciendan no pasa nada, aunque en las Xbox sí pierdo el tema de las actualizaciones en segundo plano que eran útiles. Compré unas bombillas inteligentes de WiZ (23 euros) de oferta hace unos meses para una de las habitaciones de casa, y aunque el objetivo fundamental era poder ajustar el tono que más me gusta para la iluminación en cada momento, el tema del ahorro energético frente a las bombillas convencionales es también relevante y la idea es ir comprando más en el futuro.»

WiZ Bombilla, Multicolor

Enchufe doble conectado de Meross

El dispositivo de Javier Lacort:

«En el cuarto de baño tengo un enchufe inteligente al que conecto el calefactor en invierno. Me suelo duchar a primera hora de la mañana o por la noche, antes de cenar. Si hace demasiado frío, activo ese enchufe desde el móvil unos 10 o 15 minutos antes de llegar, esté donde esté, y cuando llego al aseo ya está atemperado y no a cinco grados, así optimizo el consumo sin renunciar al confort. En la mesilla de noche tengo la lámpara conectada a otro enchufe inteligente doble de Meross. Más que por la comodidad de encenderla y apagarla desde el móvil (por su emplazamiento no es algo tan conveniente) la tengo así para que se cumpla una automatización. Si apago el televisor del salón y son más de las 22:30 h, automáticamente se enciende esa lámpara, que ilumina de forma tenue el camino desde el salón hasta allí. Eso me evita ir a oscuras hasta la habitación o al menos hasta un interruptor que luego tendré que apagar y evitar despistes.

Bonus track: app redOS

La recomendación de Amparo Babiloni:

«Si tienes una tarifa regulada (PVPC) como es mi caso, el mejor aliado para ahorrar luz no es un dispositivo, sino ésta app (también está para iOS). Con redOS puedes conocer el precio de la luz en cada momento y así poder elegir las mejores horas para poner la lavadora, el lavavajillas o cualquier otro aparato. Si consigues centrar tu consumo en las horas valle, se acaba notando en la factura. En estos meses he pagado casi lo mismo que pagaba antes de la subida desorbitada de la luz y ha sido gracias a esta app. Lo mejor es que tiene un widget que puedes poner en la pantalla de inicio y así poder ver de un vistazo si lavar la ropa te costará un pico. Si quieres ser más previsor todavía, a partir de las 20:15 la app te dice los precios que tendrá la luz al día siguiente.»

