Este sorprendente mapa 3D muestra los 426 cables submarinos que contectan países y continentes a internet

Grace Hopper llegaba a Bilbao hace unos días. No la célebre programadora que ayudó a crear COBOL, sino el cable submarino que conectaba Estados Unidos con Europa y que tomaba ese nombre en su honor.

Este cable se convertía así en uno de los 426 en activo que nos rodean y conectan a internet, y ahora un sorprendente mapa 3D permite comprobar los recorridos de esos cables submarinos a lo largo de nuestro planeta.

Esa nueva visualización hace uso de los datos del proyecto Submarine Cable Map, que precisamente registra información sobre esos 426 cables que actualmente conectan países y continentes y son fundamentales para que podamos conectarnos a internet a gran velocidad.

New #dataviz! The Earth's submarine fiber optic cable network, visualized in #RStats with #rayrender.

— Tyler Morgan-Wall (@tylermorganwall) September 22, 2021