Estos estudiantes han diseñado un innovador equipaje que se acopla a las sillas de ruedas: así funciona

Un grupo de estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha diseñado un innovador equipaje para las sillas de ruedas. El proyecto, que tiene como objetivo dotar a las personas con discapacidad de plena independencia a la hora de viajar, ha sido ganador de la edición nacional del premio James Dyson Award, y avanza con paso firme.

Javier Herraiz, Carmen Núñez, Julia Viela. Pablo Jiménez y Claudia Fernández, los jóvenes estudiantes detrás del proyecto, inspirados por familiares y amigos que usan sillas de ruedas, descubrieron que no existían soluciones alternativas que les permitieron llevar sus pertenencias sin renunciar a su libertad, según la página del premio.

HOOPS, un equipaje innovador

Diseñar HOOPS, que es como se llama el innovador equipaje, no fue una tarea fácil. Los estudiantes de ingeniería tenía el objetivo claro, pero necesitaban entender bien el problema para estudiar diferentes soluciones. Así contactaron a ANDIS (Asociación Española de Discapacitados) y a usuarios de sillas de ruedas.

[embedded content]

A medida que avanzaba el proyecto, alimentado por una gran cantidad de feedback entre los colaboradores, los estudiantes contemplaron varias alternativas. Por ejemplo, la posibilidad de acoplar una maleta con ruedas en la parte lateral de la silla de ruedas, pero se dieron cuenta que era difícil de llevar, inestable y, un punto que es importante, fácil de ser robada.

También pensaron en acoplar una maleta que se moviera con la rueda, pero eso se traducía en un problema para transportar productos frágiles. No solo debían proteger las pertenencias, sino también no descuidar aspectos importantes como la estabilidad y la fluidez del movimiento, es decir, que el equipaje no requiera esfuerzo adicional para mover la silla.

Así nació el diseño actual de HOOPS. El equipaje se acopla al eje de la silla de ruedas por un sistema con un rodamiento. «El peso de la maleta cae en el eje, por lo que el momento de inercia de la rueda no varía y el esfuerzo que requiere mover la silla no cambia al usarla», explican los estudiantes, que también tuvieron en cuenta el volumen.

Como podemos ver en las imágenes, el equipaje consta de dos maletas, una ubicada a cada lado de la silla de ruedas. Esto ha sido específicamente pensado para mejorar la estabilidad de la silla con una disposición simétrica de dos piezas. Pero eso no es todo, HOOPS también tiene un botón que permite desacoplar el equipaje rápidamente.

Premio y próximos desafíos

Los estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que como mencionamos arriba ha sido ganador de la edición nacional del James Dyson Award 2022, ha recibido una aportación económica de 5.800 euros por el premio. Ahora pasan a la fase internacional, cuyo ganador será anunciado el 16 de noviembre.

El equipo explica que seguirá trabajando en este proyecto. En conjunto con ANDIS probarán su solución. Además, la UPM les permitirá usar sus instalaciones para estudiar materiales circulares y su reciclabilidad ya que tienen como objetivo usar materiales 100% reciclables. Queda un largo camino por recorrer, pero el proyecto, sin dudas, es muy prometedor.

