Estos son los 19 ordenadores portátiles para juegos presentados en CES 2022 que más nos han impresionado

Este año la edición del CES (Consumer Electronics Show) que ha cerrado sus puertas hace unas horas nos ha avasallado con una auténtica vorágine de ordenadores portátiles para juegos. Pero lo mejor de todo es que no son más de lo mismo. Incorporan los nuevos procesadores Intel Core de 12ª generación serie H ‘Alder Lake’, los recién llegados Ryzen 6000 de AMD y las potentísimas GPU GeForce RTX 3080 Ti y 3070 Ti de NVIDIA, sí, pero esto no es todo.

También vienen con pantallas de mucha calidad (al menos sobre el papel) y alta resolución que tienen una frecuencia de refresco muy elevada, una capacidad de entrega de brillo notable y que trabajan en tándem con las tecnologías de sincronización adaptativa más extendidas. Algunos equipos, incluso, apuestan por un panel con retroiluminación miniLED y un sistema de refrigeración cuidado en el que brilla con luz propia la utilización de metal líquido como interfaz térmica para la CPU.

La conectividad de la mayor parte de ellos también está a la altura, por lo que las interfaces HDMI 2.1, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, USB 4.0 y Wi-Fi 6E campan a sus anchas. Y, por supuesto, todos ellos llegan con Windows 11. En cualquier caso, como estamos a punto de descubrir, lo realmente impactante y la razón por la que este año algunas marcas no nos ofrecen más de lo mismo es que se han atrevido a innovar y a proponernos formatos inéditos que ponen en nuestras manos, al menos sobre el papel, nuevas experiencias de juego.

Acer Predator Triton 500 SE

especificaciones pantalla LCD IPS de 16 pulgadas WQXGA (2560 x 1600 puntos), 240 Hz, 3 ms, 500 nits, 16:10 y 100% de cobertura del espacio de color DCI-P3 microprocesador Hasta Intel Core i9 H de 12ª generación ‘Alder Lake’ memoria principal Hasta 32 GB 5200 MHz LPDDR5 procesador gráfico Hasta NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti almacenamiento SSD hasta 2 TB con interfaz PCI Express 4.0 NVMe M.2 sistema operativo Windows 11 batería 99,98 Whr conectividad Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 y Wi-Fi 6E lanzamiento Marzo de 2022 precio Desde 2299,99 dólares (2034 euros aproximadamente)

Este ordenador portátil para juegos y creación de contenidos es una auténtica bestia. En sus especificaciones destacan su procesador Intel Core de 12ª generación con microarquitectura Alder Lake, su monstruosa GPU GeForce RTX 3080 Ti y una pantalla WQXGA capaz de trabajar a 240 Hz y que nos propone una cobertura del 100% del espacio de color DCI-P3. Además, Acer ha mimado su refrigeración, que es lo que toca en un portátil con estos componentes. Incorpora tres ventiladores, cuatro conductos de calor y metal líquido como interfaz térmica para la CPU.

Acer Nitro 5

especificaciones pantalla LCD IPS de hasta 17,3 pulgadas QHD (2560 x 1440 puntos), 165 Hz y 3 ms microprocesador Hasta Intel Core i7 H de 12ª generación ‘Alder Lake’ AMD Ryzen 6000 memoria principal Hasta 32 GB DDR5 procesador gráfico Hasta NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti almacenamiento Hasta 2 SSD con interfaz PCI Express 4.0 NVMe M.2 sistema operativo Windows 11 conectividad Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 y Wi-Fi 6E lanzamiento Febrero de 2022 precio Desde 1549 euros

Aunque sus especificaciones no son tan ambiciosas como las del Predator Triton 500 SE, muchos jugones nos daríamos por satisfechos con un portátil como este Nitro 5. Además, tiene una baza atractiva a su favor: está disponible con dos tamaños de pantalla (15,6 y 17,3 pulgadas) y con unos paneles que, sobre el papel, pintan bien; y también con dos opciones de procesador (Intel Core de 12ª generación serie H y AMD Ryzen 6000). Otro apunte interesante: incorpora la tecnología de sonido DTS:X Ultra para, en teoría, recrear un escenario sonoro amplio y profundo.

Acer Predator Helios 300

especificaciones pantalla LCD IPS de hasta 17,3 pulgadas QHD (2560 x 1440 puntos), 165 Hz y 3 ms ªmicroprocesador Hasta Intel Core i7 H de 12ª generación ‘Alder Lake’ memoria principal Hasta 32 GB DDR5 4800 MHz procesador gráfico NVIDIA GeForce RTX 3080 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti almacenamiento SSD hasta 2 TB con interfaz PCI Express 4.0 NVMe M.2 sistema operativo Windows 11 conectividad Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 y Wi-Fi 6E lanzamiento Febrero de 2022 precio Desde 2299 euros

Este ordenador portátil es una preciosidad (al menos esto es lo que nos sugieren las fotos que ha publicado Acer). No obstante, no es solo una cara bonita. Está disponible, al igual que el Nitro 5, en dos tamaños de pantalla (15,6 y 17,3 pulgadas), y también nos propone dos procesadores gráficos diferentes, aunque ambos son muy potentes (hemos analizado a fondo las versiones para PC de sobremesa de estas dos GPU). Además, tiene un toque distintivo original: una barra de LED RGB en el borde que queda bajo nuestras muñecas cuyo comportamiento podemos personalizar utilizando la app PredatorSense.

ASUS ROG Zephyrus Duo 16

especificaciones pantalla principal LCD IPS WQUXGA (3840 x 2400 puntos) de 16 pulgadas, 120 Hz, 3 ms, Dolby Vision y 100% de cobertura del espacio de color DCI-P3 LCD IPS MiniLED WQXGA (2560 x 1600 puntos) de 16 pulgadas, 165 Hz, 3 ms, Dolby Vision y 100% de cobertura del espacio de color DCI-P3 pantalla secundaria LCD IPS táctil de 14 pulgadas y resolución 3840 x 1100 puntos microprocesador AMD Ryzen 9 6980HX memoria principal Hasta 64 GB DDR5 4800 MHz procesador gráfico Hasta NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti almacenamiento SSD RAID 0 2 + 2 TB PCI Express 4.0 NVMe M.2 sistema operativo Windows 11 Pro batería 90 Whr conectividad HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6E dimensiones 35,5 x 26,6 x 2,05 cm peso Hasta 2,61 kg

Este ordenador portátil es único en su especie. Y es que incorpora dos pantallas: la principal, de 16 pulgadas, y una secundaria táctil de 14 pulgadas que sirve para mostrar información complementaria a la de la pantalla principal. Además, esta última está disponible con resolución WQXGA MiniLED y 165 Hz, y también en versión WQUXGA y 120 Hz.

La versión con resolución WQUXGA incorpora dos perfiles de uso, por lo que además de permitirnos jugar a 2400p y 120 Hz (que es la resolución nativa), nos propone hacerlo a 1080p y 240 Hz cuando prefiramos incrementar la cadencia de imágenes por segundo. Por lo demás, como podéis ver en la tabla, sus especificaciones son de auténtico vértigo. No cabe duda de que este es uno de los equipos más innovadores de todos los presentados en CES este año.

ASUS ROG Zephyrus G14

especificaciones pantalla LCD IPS WQXGA (2560 x 1600 puntos) 16:10 de 14 pulgadas, 120 Hz, 3 ms, Dolby Vision y 100% de cobertura del espacio de color DCI-P3 microprocesador Hasta AMD Ryzen 9 6900HS memoria principal Hasta 32 GB DDR5 4800 MHz procesador gráfico Hasta AMD Radeon RX 6800S almacenamiento SSD 1 TB PCI Express 4.0 NVMe M.2 sistema operativo Windows 11 Home batería 76 Whr conectividad HDMI 2.0b, USB 3.2 Gen 2, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6E dimensiones 31,2 x 22,7 x 1,95 cm peso Hasta 1,72 kg

Este equipo no apunta tan alto como el ROG Zephyrus Duo 16 que acabamos de revisar, pero, aunque sus especificaciones son más modestas, también son equilibradas y atractivas. Incorpora, si optamos por la configuración más potente, uno de los nuevos chips Ryzen 9 6900HS de AMD, una GPU Radeon RX 6800S y hasta 32 GB DDR5 a 4800 MHz.

Además, sobre el papel su pantalla con panel IPS WQXGA pinta muy bien, y ASUS nos asegura que su sistema de refrigeración con cámara de vapor e interfaz térmica de metal líquido para la CPU mantienen el calor a raya bajo estrés máximo. Ahora lo que nos queda es probarlo a fondo para comprobar si realmente está a la altura de las expectativas que ha generado.

ASUS ROG Flow Z13

especificaciones pantalla LCD IPS hasta WQUXGA (3840 x 2400 puntos) 16:10 de 13,4 pulgadas, 60 Hz, Dolby Vision y hasta 85% de cobertura del espacio de color DCI-P3 microprocesador Hasta Intel Core i9-12900H memoria principal Hasta 16 GB LPDDR5 procesador gráfico Hasta NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti almacenamiento SSD hasta 1 TB PCI Express 4.0 NVMe M.2 sistema operativo Windows 11 Home batería 56 Whr conectividad Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2 dimensiones 30,2 x 20,4 x 1,20 cm peso 1,18 kg

Este es otro equipo muy original. Y es que lo que nos propone ASUS en esta ocasión es flexibilidad. Una flexibilidad inusual. Este dispositivo es una tablet hipervitaminada diseñada para rendir bien con juegos exigentes. De hecho, sus especificaciones no dejan lugar a dudas acerca de su potencia.

Podemos utilizarlo en modo tablet convencional o transformarlo en un portátil para juegos adosándole su teclado; lo que nos interese en cada momento dependiendo del escenario de uso en el que lo vamos a utilizar. Está bien que las marcas arriesguen, e innoven, y con este ROG Flow Z13 ASUS lo ha hecho.

ASUS ROG Strix G15

especificaciones pantalla LCD IPS hasta WQHD (2560 x 1440 puntos) 16:9 de 15,6 pulgadas, 165 Hz, 3 ms, Dolby Vision y 100% de cobertura del espacio de color DCI-P3 microprocesador Hasta AMD Ryzen 9 6900HX memoria principal Hasta 32 GB DDR5 4800 MHz procesador gráfico Hasta NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti almacenamiento SSD hasta 1 TB PCI Express 4.0 NVMe M.2 sistema operativo Windows 11 Pro batería 90 Whr conectividad HDMI 2.0b, USB 3.2 Gen 2, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6E dimensiones 35,4 x 25,9 x 2,26 cm peso 2,3 kg

Su diseño relativamente sobrio (pero sin excesos) no debe despistarnos: este es un portátil para juegos en toda regla. Si nos ceñimos a su hardware destaca la posibilidad de equiparlo hasta con un procesador Ryzen 9 6900HX de AMD y una GPU GeForce RTX 3080 Ti de NVIDIA, lo que nos permite hacernos una idea muy precisa de su rendimiento con los juegos de última hornada. También juega a su favor la posibilidad de elegirlo con un panel IPS Full HD de 300 Hz que encaja como un guante en algunos géneros, como los FPS o los juegos de lucha. Suena interesante, ¿verdad?

ASUS ROG Strix Scar 15

especificaciones pantalla LCD IPS hasta WQHD (2560 x 1440 puntos) 16:9 de 15,6 pulgadas, 240 Hz, 3 ms, Dolby Vision y 100% de cobertura del espacio de color DCI-P3 microprocesador Hasta Intel Core i9-12900H memoria principal Hasta 64 GB DDR5 4800 MHz procesador gráfico Hasta NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti almacenamiento SSD hasta 2 TB PCI Express 4.0 NVMe M.2 sistema operativo Windows 11 Pro batería 90 Whr conectividad HDMI 2.1, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6E dimensiones 35,4 x 25,9 x 2,26 cm peso 2,40 kg

Este es uno de esos ordenadores portátiles a los que cuesta resistirse. Y es que con unas especificaciones como las suyas debería ser capaz de mover prácticamente cualquier juego actual con mucha soltura. Además, al igual que los otros equipos de esta marca que recogemos en este artículo, tiene un sistema de refrigeración muy cuidado en el que destacan sus ventiladores de alta eficiencia y la interfaz térmica de metal líquido de la CPU. Y, para rematar la faena, es compatible con contenidos Dolby Vision y Dolby Atmos.

Dell Alienware m15 R7

especificaciones pantalla LCD IPS Full HD (1920 x 1080 puntos) de 15,6 pulgadas, 165 Hz, 3 ms y Dolby Vision microprocesador AMD Ryzen 6000 Intel Core de 12ª generación serie H memoria principal Hasta 32 GB DDR5 4800 MHz procesador gráfico Hasta NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti almacenamiento SSD hasta 1 TB PCI Express 4.0 NVMe M.2 sistema operativo Windows 11 Home batería 56 Whr lanzamiento En primavera de 2022 precio Desde 1499 dólares (1320 euros aproximadamente)

El diseño de los ordenadores portátiles Alienware los hace fácilmente reconocibles, y este m15 R7 no es una excepción a esta seña de identidad. Más allá de por las especificaciones que podéis ojear encima de estas líneas la razón por la que nos gusta este equipo es que incorpora un sistema de refrigeración eficiente con cámara de vapor, y también debido a que es posible pedirlo con un teclado mecánico con interruptores CherryMX. Eso sí, para hacernos con él tendremos que esperar hasta la próxima primavera.

Dell Alienware m17 R5

especificaciones pantalla LCD IPS hasta 4K UHD (3840 x 2160 puntos) de 17 pulgadas, 120 Hz, 3 ms y Dolby Vision microprocesador Hasta AMD Ryzen 9 6980HX memoria principal Hasta 64 GB DDR5 4800 MHz procesador gráfico Hasta NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti almacenamiento Hasta SSD 4 TB PCI Express 4.0 NVMe M.2 sistema operativo Windows 11 batería 97 Whr conectividad USB 4.0, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2 dimensiones 299 x 378 x 27 mm peso 3,3 kg lanzamiento En primavera de 2022 precio Desde 1599 dólares (1408 euros aproximadamente)

El ADN de este portátil es similar al del Alienware m15 R7, aunque se desmarca de este por su pantalla de 17 pulgadas, que está disponible con una resolución máxima de 3840 x 2160 puntos y un refresco de 120 Hz. En lo que se refiere a su CPU y su GPU no tenemos nada que objetar. Y es que incorpora los últimos chips que han presentado AMD y NVIDIA, así como un amplio mapa de memoria principal de tipo DDR5. También se apoya, al igual que el m15 R7, en una refrigeración cuidada y un teclado mecánico CherryMX disponible opcionalmente.

Dell Alienware x14

especificaciones pantalla LCD IPS hasta QHD (2560 x 1440 puntos) de 14 pulgadas, 120 Hz, 3 ms y 100% de cobertura del espacio de color DCI-P3 microprocesador Hasta Intel Core i9-12900H memoria principal Hasta 32 GB DDR5 4800 MHz procesador gráfico Hasta NVIDIA GeForce RTX 3060 almacenamiento SSD PCI Express 4.0 NVMe M.2 sistema operativo Windows 11 batería 80,5 Whr conectividad Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2 peso 1,8 kg lanzamiento En primavera de 2022

Este es un ordenador portátil peculiar. Según Dell nos propone una autonomía mayor que la de los demás equipos para juegos con pantalla de 14 pulgadas disponibles en el mercado (algo que comprobaremos minuciosamente si se presenta la oportunidad de analizarlo a fondo).

Y también es el primer portátil de esta marca con panel de 14 pulgadas compatible con la tecnología de sincronización adaptativa G-SYNC de NVIDIA. En lo que se refiere a sus especificaciones no tenemos nada que objetar. Un último apunte interesante: es el primer equipo de Alienware que solo se puede cargar utilizando el puerto USB-C.

Gigabyte Aorus 17

especificaciones pantalla LCD IPS Full HD (1920 x 1080 puntos) de 17,3 pulgadas y 360 Hz microprocesador Hasta Intel Core i7-12700H memoria principal Hasta 32 GB DDR5 4800 MHz procesador gráfico Hasta NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti almacenamiento SSD PCI Express 4.0 NVMe M.2 sistema operativo Windows 11 Home batería 99 Whr conectividad HDMI 2.1, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2 dimensiones 39,8 x 25,4 x 2,4 cm peso 2,7 kg

Los ordenadores portátiles para juegos de Gigabyte se desmarcan de la mayor parte de sus competidores por su estilizado chasis (sus marcos son sorprendentemente finos) y también por su sobriedad. Este renovado Aorus 17 encaja en estas premisas, aunque, como podéis ver en la tabla, tiene unas especificaciones a la última. Su panel de 17,3 pulgadas podría haber tenido una resolución más alta (es Full HD), pero a cambio nos propone un refresco de 360 Hz que encaja muy bien en algunos géneros, como, por ejemplo, los FPS.

Gigabyte Aero 16

especificaciones pantalla Hasta Samsung AMOLED 4K UHD+ (3840 x 2400 puntos) de 16 pulgadas con 100% de cobertura del espacio de color DCI-P3 microprocesador Hasta Intel Core i9-12900HK memoria principal Hasta 32 GB DDR5 4800 MHz procesador gráfico Hasta NVIDIA GeForce 3080 Ti almacenamiento SSD PCI Express 4.0 NVMe M.2 sistema operativo Windows 11 Home o Pro batería 99 Whr conectividad Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2 dimensiones 35,6 x 24,8 x 2,24 cm peso 2,30 kg

Si nos ceñimos a sus especificaciones es evidente que este portátil pelea con los equipos más potentes que hemos seleccionado en este artículo. Sin embargo, merece la pena que no nos quedemos ahí y pasemos por alto su construcción. Y es que su chasis está mecanizado a partir de un único bloque de aluminio, lo que debería incrementar su rigidez y su capacidad de disipación de energía en forma de calor. Pero tiene otra característica que a nosotros nos ha llamado la atención: su panel AMOLED fabricado por Samsung con resolución 4K UHD+ y 16 pulgadas. Pinta muy bien, así que esperamos tener la oportunidad de probarlo para explicaros con detalle qué nos ha parecido.

Lenovo Legion 5/5i Pro

especificaciones pantalla LCD IPS WQHD+ (2560 x 1600 puntos) de 16 pulgadas, 16:10, 240 Hz, 3 ms, 500 nits y Dolby Vision microprocesador Hasta Intel Core i9-12900H AMD Ryzen 6000 memoria principal Hasta 32 GB DDR5 4800 MHz procesador gráfico Hasta NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti almacenamiento Hasta SSD 1 TB PCI Express 4.0 NVMe M.2 sistema operativo Windows 11 Home o Pro batería 80 Whr conectividad HDMI 2.1, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2 peso 2,49 kg lanzamiento Febrero de 2022 precio Desde 1429,99 dólares (1258 euros aproximadamente)

Lenovo confiesa haber diseñado este ordenador portátil pensando expresamente en los aficionados al deporte electrónico, y tiene sentido. De hecho, estos son los jugones que más partido pueden sacar a su pantalla WQHD+ con una velocidad de actualización máxima de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 3 ms.

Sus especificaciones son equiparables a las de los equipos más potentes de este artículo, aunque tiene algo que podría jugar a su favor: un algoritmo de inteligencia artificial que, según Lenovo, incrementa el rendimiento del sistema de refrigeración y su autonomía. Esperamos tener la oportunidad de comprobarlo de primera mano.

Lenovo Legion 5/5i

especificaciones pantalla LCD IPS WQHD (2560 x 1440 puntos) de 15 pulgadas, 16:9, 165 Hz, 3 ms, 300 nits y Dolby Vision microprocesador Hasta Intel Core i7-12700H AMD Ryzen 6000 memoria principal Hasta 32 GB DDR5 4800 MHz procesador gráfico Hasta NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti almacenamiento Hasta SSD 1 TB PCI Express 4.0 NVMe M.2 sistema operativo Windows 11 Home o Pro batería 80 Whr conectividad HDMI 2.1, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2 peso 2,40 kg lanzamiento Febrero de 2022 precio Desde 1129,99 dólares (995 euros aproximadamente)

Este portátil no es tan ambicioso como el modelo 5/5i Pro en el que acabamos de indagar, pero, aun así, tiene una configuración cuidada. Su panel WQHD de 15 pulgadas y 165 Hz tiene una capacidad de entrega de brillo de 300 nits (no está mal para un equipo de precio moderado), e incorpora en su versión más avanzada un procesador Intel Core i7-12700H o un Ryzen 6000 equiparable y hasta 32 GB DDR5 4800 MHz. Pero esto no es todo. Según Lenovo esta revisión es más fina, silenciosa y se calienta menos que las anteriores ediciones de este ordenador portátil.

MSI Stealth GS77

especificaciones pantalla LCD IPS hasta 4K UHD (3840 x 2160 puntos) de 17,3 pulgadas y 120 Hz microprocesador Hasta Intel Core i9 de 12ª generación memoria principal Hasta 64 GB DDR5 4800 MHz procesador gráfico Hasta NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti almacenamiento SSD PCI Express 4.0 NVMe M.2 sistema operativo Windows 11 Home o Pro batería 99 Whr conectividad HDMI 2.1, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2 dimensiones 397,6 x 283,5 x 20,1 mm peso 2,8 kg

MSI tampoco ha dejado pasar la oportunidad de renovar sus portátiles para juegos con lo último de Intel y NVIDIA. Este Stealth GS77 está disponible en su versión más ambiciosa con un procesador Intel Core i9 de 12ª generación ‘Alder Lake’ serie H y una GPU GeForce RTX 3080 Ti.

Además, llega con tres opciones de pantalla LCD IPS de 17,3 pulgadas: Full HD de 360 Hz, QHD de 240 Hz y 4K UHD de 120 Hz. Dos apuntes más: el chasis de este portátil es completamente metálico e incorpora una interfaz térmica de metal líquido para la CPU, al igual que muchos de sus competidores.

MSI Raider GE76

especificaciones pantalla LCD IPS hasta 4K UHD (3840 x 2160 puntos) de 17,3 pulgadas y 120 Hz microprocesador Hasta Intel Core i9 de 12ª generación memoria principal Hasta 64 GB DDR5 4800 MHz procesador gráfico Hasta NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti almacenamiento SSD PCI Express 4.0 NVMe M.2 sistema operativo Windows 11 Home o Pro batería 99,9 Whr conectividad HDMI 2.1, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2 dimensiones 397 x 284 x 25,9 mm peso 2,9 kg

Al igual que el Stealth GS77, este portátil en su versión más ambiciosa incorpora un procesador Intel Core i9 de 12ª generación y una GPU GeForce RTX 3080 Ti de NVIDIA. También está disponible con las mismas tres opciones de panel, por lo que la diferencia más relevante entre ambos equipos consiste en que el Raider GE76 tiene un diseño más llamativo, en el que la iluminación LED RGB reclama el protagonismo, mientras que el Stealth GS77 apuesta por una estética más sobria. En cualquier caso, sobre el papel ambas opciones son interesantes.

Razer Blade 14

especificaciones pantalla LCD IPS hasta QHD (2560 x 1440 puntos) de 14 pulgadas, 165 Hz y 100% de cobertura del espacio de color DCI-P3 microprocesador AMD Ryzen 9 6900HX memoria principal 16 GB DDR5 4800 MHz procesador gráfico Hasta NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti almacenamiento Hasta SSD 2 TB PCI Express 4.0 NVMe M.2 sistema operativo Windows 11 Home batería 61,6 Whr conectividad HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2 dimensiones 319,7 x 220 x 16,8 mm peso 1,78 kg lanzamiento Primer trimestre de 2022 precio Desde 1999,99 dólares (1760 euros aproximadamente)

Para algunos entusiastas de los videojuegos poder hacerse con un portátil tan compacto y, al mismo tiempo, tan potente como este Blade 14 es una delicia. Este equipo de Razer apuesta por un procesador Ryzen 9 6900HX de AMD y una GPU que en su versión más ambiciosa puede ser una GeForce RTX 3080 Ti.

Sus posibilidades de ampliación no son tan generosas como las del Blade 17 en el que estamos a punto de indagar, pero, aun así, sobre el papel este equipo debería ofrecernos una experiencia muy convincente con los títulos de última hornada. Un último apunte: su chasis es completamente de aluminio e implementa sonido espacial THX.

Razer Blade 17

especificaciones pantalla LCD IPS hasta 4K UHD (3840 x 2160 puntos) de 17,3 pulgadas, 144 Hz, 400 nits y 100% de cobertura del espacio de color Adobe RGB microprocesador Hasta Intel Core i9-12900HK memoria principal Hasta 64 GB DDR5 4800 MHz procesador gráfico Hasta NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti almacenamiento Hasta SSD 4 TB PCI Express 4.0 NVMe M.2 sistema operativo Windows 11 Home batería 82 Whr conectividad dimensiones 395 x 260 x 19,9 mm peso 2,75 kg lanzamiento Primer trimestre de 2022 precio Desde 2699,99 dólares (2377 euros aproximadamente)

En su configuración más potente este ordenador portátil es capaz de rivalizar con un muy buen PC de sobremesa a la última. Y es que en este Blade 17 es evidente que Razer no ha querido descuidar ningún apartado. Además de apoyarse en los nuevos chips de Intel y NVIDIA está disponible con hasta 64 GB DDR5 4800 MHz y un SSD de 4 TB con interfaz PCIe 4.0 NVMe M.2.

Las opciones de pantalla que nos propone son múltiples, por lo que abarca desde un panel FHD a 360 Hz hasta el 4K UHD a 144 Hz que hemos incluido en las especificaciones. Y, por último, sobre el papel no tenemos que objetar nada a su construcción: está fabricado íntegramente en aluminio e incorpora un sistema de refrigeración cuidado.