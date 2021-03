Estos son los aspiradores y gadgets que uso para limpiar mi casa

Aunque las escobas, plumeros y fregonas no faltan en nuestras casas, los editores de Xataka apostamos por electrodomésticos y gadgets para nuestros maratones de limpieza domésticos. Hay quien apuesta por la fiabilidad de un aspirador de trineo de toda la vida, otros se han pasado a la comodidad de un robot aspirador pero también hay quien combina diferentes tipos de formatos en función de sus necesidades: estos son los aparatos que usamos los editores de Xataka para limpiar la casa.

Roomba 980

Juan Carlos López, editor de Xataka:

«Tengo un aliado que se ha vuelto indispensable para mantener limpia mi casa: un robot aspirador Roomba 980 (499 euros) de iRobot. Hay marcas más económicas que esta (esta es la pega que le pongo), pero creo que iRobot defiende su espacio en el mercado gracias a la fiabilidad y la convincente experiencia que nos ofrecen sus productos en nuestro día a día.

Utilizo este robot aspirador desde mediados de 2018, y durante estos dos años y medio no me ha dado ni un solo problema. Además, cumple su función a las mil maravillas porque me deja los suelos impecables, lo que me permite ahorrar mucho tiempo debido a que antes aspiraba los suelos de mi casa y las alfombras tres o cuatro veces a la semana de forma manual, y ahora esta operación la hago una vez al mes para limpiar los rincones a los que el robot no puede llegar. Ya no puedo prescindir de él. Para mí es un electrodoméstico casi tan importante como la nevera o la lavadora porque, de propina, al tener los suelos más limpios se acumula mucho menos polvo también sobre los muebles. Y esto me permite ahorrar también tiempo al quitar el polvo de las superficies, que ahora están más limpias. Aprecio mucho mi tiempo, y este robot aspirador me ayuda a invertirlo en lo que realmente importa.»

Dyson V8 Absolute

Javier Pastor, editor de Xataka:

«En casa tenemos una aspiradora Dyson V8 Absolute (319 euros). Durante mucho tiempo habíamos oído maravillas de estas aspiradoras y finalmente nos decidimos a hacer la inversión (no son baratas). La verdad es que la fama es merecida: la autonomía es espectacular, aspira realmente bien (quizás le falta algo de potencia en ciertos escenarios) y poder usarla de forma inalámbrica es como otra dimensión cuando toda la vida has estado toda la vida con la aspiradora enchufada constantemente. Cosas como el modo «pistola» que permite usarla en sillones y otros rincones también es estupendo. Lo dicho, acierto total».»

Roomba 630, Dyson V6 AnimalPro+, Dyson DC52 Pure Allergy y Hoover MBC500UV Ultra Vortex

María González, directora de Xataka:

«Tener alergia al polvo y convivir con tres gatos que parecen bolas de pelo andante es todo un desafío, así que en mi casa se usan varios dispositivos de limpieza.

Los primeros, cómo no, los robot aspiradores. En su día compré un Roomba básico (tiene unos años ya pero es todoterreno), aunque actualmente estoy probando el Dyson 360 (599 euros) y la Roomba 950. El Dyson 360 tiene una potencia envidiable, ideal para alfombras, pero es algo alto, caro y a veces se atasca. La Roomba 950 es más versátil, aunque mi Roomba 630 sigue siendo la más todoterreno y la que más territorio limpia sin atascarse. Para la limpieza general, más allá de los robot aspiradores, tengo una Dyson V6 AnimalPro+. Es un modelo antiguo porque ya tiene unos años, pero es una maravilla. No me quiero imaginar entonces los modelos nuevos, con todavía más potencia. Al ser aspiradora tipo «palo», puedes dar una pasada rápida a toda la casa. Viene con varios cepillos y puedes comprar más compatibles en función de lo que quieras aspirar. Yo la uso para las alfombras, para los zócalos, para las esquinas, para las zonas donde no llegan los robot aspiradores… Una aspiradora muy cómoda y multifunción con sólo dos pegas: la autonomía (no pasa de los 20 minutos) y la potencia (sí, es potente pero la suciedad más incrustada en tejidos, como son los pelos de mascota, cuesta sacarlos). Para cuando la aspiradora de «palo» se me queda corta, ya bien sea en autonomía o en potencia, tengo una Dyson DC52 Pure Allergy. Es una aspiradora de «carro», es decir, con cable de esas que tienes que arrastrar por el suelo. Tiene una potencia bestial y es ideal para esas limpiezas a fondo que haces de la casa cada unas semanas, no para el día a día. Funciona genial, pero es bastante aparatosa e incómoda.

Además, hay una razón extra por la que cada vez uso menos la aspiradora de carro, y esa razón es la aspiradora de mano Hoover (92 euros), que es lo más parecido a «aspiradora oficial de Xataka» que tenemos. Gran parte del equipo con mascotas se ha comprado una y lo cierto es que estamos todos encantados. Es una aspiradora ideal para sofás y tejidos, con una buena potencia de aspirado. Tiene cable, sí, pero es muy largo y no estorba. No pesa mucho y es muy cómoda de pasar. Y todo eso por menos de 100 euros (en ofertas puntuales se puede comprar por 70 euros de hecho). Totalmente recomendado especialmente si tienes mascotas y nunca has podido limpiar a fondo tus mantas o sofás. Por último, y aunque no es un dispositivo de limpieza al uso, también tengo un purificador que atrapa polvo y pelos del ambiente. Es el modelo Rowenta PU6020 Intense Pure Air XL, que también tiene unos años ya. Lo uso con un enchufe programable, de esa forma se enciende todos los días varias horas y logro eliminar suciedad del ambiente. Cuando limpias el filtro te das cuenta realmente de lo mucho que llega a retirar. Sé que es un «despliegue» grande de dispositivos, pero realmente son los que he ido acumulando con el paso de los años y a todos les he encontrado un uso específico. Posiblemente hoy no me compraría otro aspirador de «carro» ya que los nuevos modelos de «palo» de Dyson dicen tener suficiente potencia como para sustituirlos por completo (y además el aspirador de cable Hoover sustituye en parte su función y es mucho más cómodo). Pero en mi casa nunca faltará un robot aspirador, un aspirador de «palo» y el aspirador específico para tejidos, además del purificador que he comentado.»

Conga 5090 y Conga WinDroid 870 Connected

Ángela Blanco de Xataka Vídeo:

«Creo que los aparatos tecnológicos dedicados a la limpieza son de los menos apreciados y sin embargo, son de los más útiles, al menos desde mi punto de vista. Yo he invertido concretamente en dos dispositivos para hacer mis labores del hogar más fáciles y en ambas ocasiones he optado por la marca cecotec, que me inspira confianza y que tiene un buen resultado en calidad-precio.

Para empezar tengo un robot aspirador, concretamente la Conga 5090 (403 euros). Estoy suficientemente contenta con ella, es potente y sí que se nota la limpieza, aunque he de decir que me resulta muy ruidosa. Mi madre tiene la 4090 que tiene menos potencia, pero por otro lado hace menos ruido y sí me tuviera que quedar con alguna, quizás elegiría esta última, porque las diferencias no son tantas.

Y en segundo lugar tengo el Conga WinDroid 870 Connected (149 euros). Imagino que para muchos este dispositivo será mucho más llamativo ya que no es tan habitual. Es un robot que se adhiere a los cristales y los limpia él solito. Lo cierto es que estoy muy contenta con él, me parece que hace muy buen trabajo y ya no tengo que desmontar la cristalera de mi casa cada vez que quiero limpiar.

Roborock S6 y Dyson V10

Enrique Pérez, editor de Xataka:

«Martes y jueves por la mañana tengo programado que pase el Roborock S6 (384 euros). Después de haber probado múltiples robots aspiradores, me decidió por este modelo justo cuando salió, que pude comprar en una oferta por poco más de 300 euros. Después de utilizarlo durante más de un año, puedo decir que funciona bastante bien. El nivel de limpieza es correcto, entiende la casa bastante bien, tengo una aplicación para controlarlo desde el móvil y el depósito es suficiente grande para varias pasadas por mi casa. Lo que más me gusta es que es bastante autosuficiente y no se suele encallar. Sí me gustaría que limpiase mejor por algunas esquinas o zonas, aunque creo que es algo que los robots aspiradores de hoy en día todavía no alcanzan. Para mantener el piso decente este robot va muy bien, pero cuando quiero hacer la limpieza general, al final opto por la Dyson V10 (399 euros).

La Dyson V10 es una maravilla. La tengo con distintos cabezales para el sofá, las esquinas o las zonas elevadas. Tiene tres niveles de potencia, pero para la mayoría de ocasiones con el primero es suficiente. La batería es algo que en este modelo me gustaría que fuera algo mayor, pero es suficiente para limpiar dos o tres veces el piso entero. La Dyson es super cómoda y limpia rápidamente. Es de esos aparatos que lo pasas y se nota el resultado. No tienes que estar varias veces ni da problemas. Y el hecho de no tener cable ni filtro es directamente una pasada. Es un aspirador de mano caro, pero ahora mismo si tuviera que volver atrás, no sé si podría.

Conga 1090 y Hoover Ultra Vortex

Raquel Rodríguez (a.k.a Lady Fitness):

«Este año me decidí a comprar un robot aspirador, en concreto el Conga 1090 de Cecotec (149 euros), ya que viene con un cepillo especial para mascotas y comparto piso con Kira, una mestiza de podenco de pelo corto pero que suelta un montón de pelo. No necesitaba algo súper potente porque mi casa es pequeña e intentamos no ensuciar demasiado, así que cuando salió una oferta de este modelo, me animé. Para mí la experiencia está siendo muy buena, porque lo pongo a limpiar durante unos 45 minutos dos o tres días a la semana mientras estoy trabajando y la casa se mantiene súper limpia.

Por otro lado, en el Black Friday hice “la compra del año”: el aspirador de mano Hoover Ultra Vortex (92 euros, que me habían recomendado en varias ocasiones otros compañeros de trabajo que conviven con animales, y me habían hablado maravillas de él para acabar con el pelo de las mascotas y con el polvo en sofás, colchones, cojines, etc. La primera vez que pasas el aspirador, por ejemplo por el sofá, aunque este esté limpio, te horrorizas de la cantidad de pelo y polvo que sale de allí y que no se detecta a simple vista. Para mí lo más importante es que en cuestión de 15-20 minutos puedo aspirar perfectamente sofá, colchón y la cama de Kira y no dejar ni un pelo por el camino. Es muy potente y muy cómodo de usar: solamente tienes que ir deslizándolo por la superficie y lo deja todo limpísimo; muy interesante también para aquellos que sufran alergias, ya que también acaba con los ácaros ya que cuenta con una luz UV y función de bateador. Con estos dos aspiradores he jubilado definitivamente la aspiradora de carro que tenía antes y, sobre todo, empleo mucho menos tiempo en tener la casa limpia.»

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner, Bosch Flexxo Serie 4, Nilfisk Power P40 y y Hoover Ultra Vortex

Amparo Babiloni, directora de Xataka Android y Xataka Móvil:

«En lo que a dispositivos de limpieza se refiere, lo mío son las aspiradoras. Tengo un robot aspirador, una tipo escoba, una de carro más tradicional y una para colchones y tapicerías. Soy consciente de que cuatro aspiradoras quizá son muchas, pero cada una me viene bien para una cosa y vivo con un gato, así que si tenéis que juzgar a alguien, que sea a él.

Empiezo por el robot aspirador que es el Xiaomi Mi Vacuum Cleaner, el primer modelo que sacaron hace ya unos cuantos años. Lo tengo programado para que se conecte a la misma hora todos los días y se encarga de la limpieza más ligera del día a día. Recoge todos los pelos del gato y más cositas que caen al suelo, pero no deja la casa impoluta y a veces hay cosas que se le escapan, además de que no llega a las esquinas del todo bien. A mi gato le da miedo, así que ahora no paso el aspirador en el baño y las inmediaciones porque está Piñón, allí uso la escoba. Después viene el aspirador de escoba, un Bosch BBH32551 Flexxo Serie 4 (175 euros). Éste lo uso de forma puntual si quiero aspirar una habitación o si se ha caído algo al suelo, aunque sobre todo lo uso para recoger la arena que el gato lanza fuera de su arenero, que no es poca. No le dura mucho la batería y no es muy potente, de ahí que no lo use para aspirar toda la casa, pero sí llega bien a las esquinas así que me viene bien como complemento al robot . El combo robot+escoba me viene bien para tener la casa decente, pero si quiero limpiar a fondo toca sacar la artillería pesada. Tengo esta aspiradora de Nilfisk desde hace unos 7 años y sigue aspirando como el primer día. No es cómoda, pero es muy efectiva y en un momento tengo toda la casa aspirada.

Mi última adquisición es la aspiradora de mano de Hoover (92 euros. Ésta la uso una vez al mes más o menos para aspirar el sofá y los colchones. No voy a dar detalles, pero la primera vez que la pasé flipé con lo que salió de ahí (y leyendo comentarios de Amazon, no estoy sola xD). Y ya está bien, que cuatro aspiradoras son ya más que suficientes. De hecho, en un futuro mi idea es comprarme una Dyson de escoba y deshacerme de la de carro y la de escoba que tengo ahora ya que tiene potencia de sobra para ser la aspiradora principal de una casa no muy grande como la mía, pero de momento esto es lo que hay.»

Roborock S4 y Conga 6090

Iván Linares, editor de Xataka Móvil y Xataka Android:

«Me resistí durante mucho tiempo a automatizar la limpieza de mi casa porque no pensaba que realmente quitase trabajo, pero todo cambió cuando adquirimos el primer robot aspirador de Xiaomi: tener el suelo siempre aspirado es una gozada, sobre todo teniendo un perro de raza grande y un gato conviviendo con el resto de la familia. Por azares del trabajo, además de los caprichos, pasaron por casa multitud de robots aspiradores, de varias marcas. Actualmente tengo un Roborock S4 y una Conga 6090 (449 euros); la primera para el aspirado diario, la segunda para ‘fregar’ cada dos o tres días. Lo de fregar va entrecomillado porque este tipo de dispositivos no acostumbra a limpiar en húmedo de manera muy eficiente. Por mi experiencia, lo mejor es apostar por un robot que ofrezca un potente aspirado y no por aquellos que incluyan también la mopa húmeda como gancho. No dejan de ser un capricho. Aun así, el robot aspirador se ha convertido en imprescindible: basta un botón para que del suelo desaparezca hasta la más mínima pelusa. Llegar a casa y descubrir que todo está limpio (la programación y/o el encendido remoto desde el móvil son imprescindibles) es una auténtica gozada.

Roomba i7+ y Hoover Ultra Vortex

Eva Rodríguez de Luis, Xataka:

«En mi casa se da un combo peligroso: me encanta ir descalza y tengo mascota. Lola suele llegar de los paseos con las patitas llenas de tierra y arena, además se le cae el pelo, así que pasar el aspirador es algo casi obligatorio a diario si quiero que no se me claven sus pequeños pelitos (sí, pasa y duele) y que esté todo moderadamente decente. Desde hace un par de años aproximadamente tengo la Roomba i7+ y estoy encantada. Lo mínimo es pasarla una vez al día por la mañana como mantenimiento, pero si me paso la plancha, cocino o sucede algo especial, la mando desde el móvil a limpiar la habitación esa en concreto. En este tiempo nunca me ha dado problemas, es potente y me encanta lo bien que funciona la aplicación. Lo que menos me gusta es que cuando se vacía sola parece un avión despegando del ruido que hace.

Antaño tenía una Roomba de la gama 600, sin cepillos especiales para mascotas ni conectividad ni navegación inteligente y la verdad es que funcionaba bien, pero la comodidad de limpiar por partes, de forma más rápida y que el depósito se vacíe solo es un plus. … pero la Roomba no llega a las esquinas tan bien como me gustaría ni se encarama al sofá o el colchón, de ahí que hace años comprara un aspirador de trineo de la marca Braun. Funciona bien en ese contexto, pero he de decir que resulta pesada y que preocuparse por tirar del cable es un rollo. Así que escuché el consejo de otros compañeros de trabajo y me compré la Hoover Ultra Vortex (92 euros. Sí, sigue teniendo cable, pero lo manejable que resulta lo compensa. Además este tipo de limpiezas las realizo una vez al mes, así que es soportable. Es bestial lo que aspira para lo pequeña que es y lo barata que me costó en el Black Friday.»

Nevir NVR-5123 A, Hoover MBC500UV Ultra Vortex y Roomba 866

César Muela, coordinador editorial tech en Webedia:

«Para limpiar en casa hago triple combo. Primero uso un aspirador ciclónico de los de toda la vida (Nevir NVR-5123 A). No es nada espectacular ni especialmente tecnológico, pero tiene buena potencia de succión y funciona muy bien. Me he pensado alguna vez comprarme alguno inalámbrico porque es un poco engorroso tener que ir enchufando y desenchufando conforme vas limpiando estancias, pero es que como me va tan bien con este tampoco creo que me merezca la pena hasta que se rompa.

Luego para los tejidos (sobre todo el sofá y la cama del perro) uso el aspirador mágico de mano que me recomendaron mis compañeras Aldara y María (Hoover MBC500UV Ultra Vortex (92 euros)). Para ser tan pequeñito y manejable lo deja todo fenomenal y suele haber ofertas en fechas clave tipo Black Friday. Para pasar entre semana uso un robot aspirador que compré hace años, el Roomba 866, aunque hubo un tiempo que lo tuve castigado porque me daba la impresión de que tardaba yo menos con un aspirador normal (aparte de que se suele quedar encerrado en el baño el pobre). Aun así, para el día a día me parece un complemento bueno.

Conga 1099 Connected

Javier Lacort, reportajes y podcasts en Webedia:

Cuando pasamos de una casa muy pequeña a una un poco más amplia ya vimos justificada la compra de un robot aspirador, así que simplemente fuimos a por un modelo que ya tenía un familiar desde hacía un tiempo y del que nos habló muy bien, sin más pretensiones que tener la casa libre de polvo durante la semana sin tener que preocuparnos por ello. La programo para que pase cada dos días a media mañana, y listo. Una preocupación menos.





