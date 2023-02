Euro Blue ha conquistado el mercado negro. Es un buen ejemplo de lo que pueden hacer (positivamente) las criptomonedas

Hay países donde la moneda oficial tiene importantes rivales. Es el caso de Argentina con el Euro Blue o Venezuela con el Dólar Blue, dos divisas que se pueden conseguir en el mercado negro y aunque no están ni autorizadas ni reguladas, sí tienen bastante movimiento debido a que permiten alejarse de la devaluación o los posibles vaivenes de la economía local.

No son criptomonedas, son divisas fuera de la ley. Hay que diferenciar las criptomonedas como el Bitcoin de estas divisas no oficiales. Las primeras puede que no cuenten con el respaldo oficial, como sí ocurre en El Salvador, pero su compraventa no está perseguida. En cambio el Euro o Dólar Blue sí es ilegal y para conseguirlos hay que irse directamente al mercado negro.

Se da el caso que aunque se trata de una alternativa al euro europeo, su cotización es bastante distinta. Depende del día, pero actualmente esa moneda cotiza por encima de los 2 euros. El doble de su valor en curso en la Unión Europea. Y de igual manera ocurre con el Dólar Blue, que es un 75% más caro en el mercado negro.

Buscando un valor refugio. En muchos mercados, las criptomonedas se utilizan en parte por su valor especulativo. Pero realmente uno de los argumentos principales del Bitcoin es su rivalidad con el oro como valor seguro en el tiempo. A pesar de su volatilidad, analistas como los de Goldman Sachs defienden esta idea.

Esta misma idea es la que lleva a muchos inversores a apostar por estas monedas ilegales. Pese a los riesgos y los problemas derivados de operar en el mercado negro, prefieren arriesgarse a adquirir estos euros o dólares alternativos antes que sufrir la devaluación de su moneda local.

Podrían acumular riqueza en su moneda local, pero corren el riesgo de que se devalúe rápidamente. Acudiendo al mercado negro, confían en la posibilidad de que ese capital se mantenga mejor con el tiempo.

Las economías emergentes se han dado cuenta. El crecimiento de estas monedas no oficiales ha llegado en paralelo al boom de las criptomonedas en las economías emergentes. Cada vez hay más medios para operar con divisas diferentes a las del banco de cada país y eso está provocando un cambio de dinámica.

Un ejemplo de esto lo vemos en África, donde el Bitcoin se disparó más de un 1.000%. En términos absolutos siguen siendo un mercado pequeño, pero la idea de evadir las comisiones de los bancos y poder participar en una economía más global es tentadora.

Si no puedes con ellos, únete. Tal crecimiento no pasó desapercibido y hay países como la República Centroafricana que han decidido convertir el Bitcoin en moneda de curso legal. Si la población ha optado por guardar su riqueza en una moneda que no controlas, quizás lo más factible es permitir que ese capital pueda volver al país. Permitiendo que los Bitcoin sean operativos, esos gobiernos lo que están haciendo es intentar que la riqueza se mantenga y se pueda gastar en el país.

El corralito no está bien visto. La restricción de retiro de efectivo de los bancos tiene consecuencias imprevisibles. El término se origina en Argentina, pero hemos visto casos similares en otros países. Un ejemplo reciente es Nigeria. A finales de 2022, el Banco Central de Nigeria decidió imponer un límite máximo de 100.000 nairas, unos 200 euros. La intención fue intentar frenar la inflación y el blanqueo de capitales. Pero esa limitación ha hecho que alternativas como el Bitcoin hayan crecido con fuerza.

El Bitcoin era la solución, pero sufre de los mismos problemas que prometía arreglar. El Bitcoin recoge las promesas del Euro Blue, pero sin acudir al mercado negro. Es por ello que desde Nigeria se han lanzado en masa a comprar Bitcoins. ¿Qué es lo que ha ocurrido? A la práctica pese a que estamos ante una criptomoneda global, el Bitcoin en Nigeria no ha logrado escapar de los problemas locales.

Aunque el Bitcoin cotiza en unos 21.000 euros, en Nigeria el Bitcoin se paga a unos 35.000 euros. Un 60% más. Es lo que se conoce como la «prima del Bitcoin», un añadido extra que cobran las plataformas de intercambio locales, que al final son las que los residentes conocen.

El Bitcoin es un mecanismo global que busca escapar de los bancos. Sin embargo, vemos que al pasar por los distintos exchanges, las afectaciones locales acaban pesando enormemente. Es la importancia del mensajero. Mejor que sea una plataforma de intercambio reconocida, que no vendedores del mercado negro.

