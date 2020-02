Evasión o victoria: estas son las vías de escape para una Huawei sin acceso a Google Play

En Huawei parecen tener claro que el veto de Estados Unidos en general y de Google en particular no va con ellos. Siguen presentando móviles como si la cosa no fuera con ellos, pero lo hacen con una gran letra pequeña: la de que aunque sus últimos smartphones integran Android 10 y EMUI 10, lo que no integran son los servicios y aplicaciones de Google.

Lo hemos visto tanto en el Huawei Mate Xs como en el Huawei P40 Lite, pero puede que haya escapatoria a una situación ciertamente incómoda para los usuarios. Aunque la tienda Google Play es el claro referente a la hora de instalar aplicaciones para Android, Huawei ofrece su propia alternativa —sin las apps de Google, eso sí— con su AppGallery. Pero es que además hay otras vías de escape de Google, porque Facebook y WhatsApp tienen sus APKs oficiales y plantean el inicio de una tendencia que nos recuerda mucho a Windows. No solo eso: también están las PWA, o Progressive Web Apps. Esto, señores, se pone interesante.

Una situación comprometida que quizás no lo sea tanto

Hace meses que en Xataka hablamos de una situación que desde luego se lo pone difícil a los usuarios de móviles de Huawei. Quienes adquieran alguno de sus últimos modelos —como ocurría con el Mate 30 Pro— lo harán sin poder acceder a Google Play, Gmail, Google Maps o YouTube (entre otras apps y servicios de Google) de serie.

El ecosistema de Google se ha convertido para muchos usuarios en parte integral de su experiencia en Android, pero en Huawei parecen estar ignorando de plano la situación. Puedes vivir sin esos servicios y aplicaciones de Google, nos dicen, y la prueba evidente son unos móviles que siguen aprovechando Android 10 y EMUI 10 pero que en lugar de ese ecosistema tratan de impulsar otro más diversificado.

A ello contribuye AppGallery, la tienda propia de aplicaciones de Huawei que poco a poco va creciendo en opciones y que desde luego es un recurso útil.

A ella se le suman otras alternativas, desde luego, pero las más interesantes nos recuerdan a otro mercado en el que lo normal era precisamente no contar con una tienda de aplicaciones centralizada. Ese mercado, cómo no, es Windows.

Facebook mueve ficha, otros podrían hacerlo tras ella

La tienda de aplicaciones de Windows está ahí desde hace años, pero es casi como si no estuviera: los usuarios de este sistema operativo siguen acudiendo a los sitios web oficiales de cada desarrollador para descargar la última versión del software que más les gusta. La descentralización es casi total a pesar de los esfuerzos de una Microsoft que trató de llevar el modelo de la App Store de Apple o de Google Play a Windows 10.

El tiro le ha salido bastante por la culata a Microsoft, y la situación por la que pasa Huawei nos hace pensar que quizás el ecosistema de Android podría acabar migrando a algo parecido a lo que hemos vivido en Windows durante años. Con APKs oficiales de cada desarrollador que éste ofrecería en el sitio web oficial de la aplicación además de hacerlo (si quiere) en tiendas como Google Play o AppGallery.

La situación no es una utopía. Cualquier usuario puede descargar el APK oficial de Facebook desde el sitio web del servicio, y también se puede hacer lo mismo con WhatsApp. No hemos logrado encontrar una opción así para Instagram, otra de las aplicaciones más populares en España y el mundo, algo curioso teniendo en cuenta que también es propiedad de Facebook.

Progressive Web Apps como alternativa

Hay otras aplicaciones a las que se puede acceder desde otras vías. Las Progressive Web Apps o PWAs convierten aplicaciones web en aplicaciones de escritorio o móviles. Están a medio camino entre las aplicaciones nativas y las aplicaciones web, planteando que todo lo que disfrutamos en un navegador pueda ser «casi» una aplicación nativa del móvil de forma directa. Una que entre otras cosas siempre estará actualizada al mismo nivel que la aplicación web de la que se deriva.

Twitter es un buen ejemplo de aplicación popular que dispone de versión PWA. Hasta Google alababa los esfuerzos de la firma en este sentido, y en un estudio independiente indicaban que esta versión PWA de Twitter Lite aumentaba la actividad en la aplicación de forma notable.

Instalar aplicaciones PWA en Android no es de momento del todo trivial, pero además de Twitter Lite, es posible encontrar otras como Pinterest, Outlook e incluso Instagram. Guías como esta ayudan a encontrar algunas más.

Una forma de detectarlas es usar esos servicios web para ver si efectivamente ofrecen versión PWA. Al iniciar sesión en el servicio con nuestro usuario y contraseña desde el navegador veremos cómo aparece esa opción como en el citado caso de la imagen. Allí aparece el mensaje «Añadir Twitter a la pantalla de inicio», lo que permitirá que un icono en el escritorio nos lleve a esta sesión web como si se tratase de la aplicación nativa.

Hay luces, pero también sombras

En este panorama que plantea opciones para los usuarios de los últimos terminales de Huawei hay desde luego otras «escapatorias» al ecosistema montado por Google.

Están las ROMs personalizadas y repositorios como F-Droid, aunque aquí dependemos de que los «cocineros» de estas ROMs las ofrezcan para estos modelos. Eso suele tardar algún tiempo, y además dependemos de poder «rootear» el dispositivo para contar con los permisos de superusuario que habilitan ese tipo de operaciones. No es un terreno apto para usuarios noveles, no obstante.

También están por supuesto los repositorios no oficiales de APKs, las aplicaciones «empaquetadas» de Android que podremos instalar en cualquier dispositivo y así acceder a versiones de aplicaciones que aún no están disponibles públicamente. Es una opción especialmente interesante para los últimos modelos de Huawei, como explicaban nuestros compañeros de Xataka Android recientemente.

Tanto esos métodos como los citados anteriormente ofrecen independencia de la tienda Google Play, pero también introducen riesgos importantes: los repositorios de APKs pueden contar con versiones con malware de esas aplicaciones, pero además son versiones «estáticas» que no se actualizan: seremos nosotros los que cada cierto tiempo tendremos que reinstalarlas cuando veamos que hay nuevas versiones para acceder a las mejoras y parches que vayan ofreciendo.

Eso también se hace cierto para los APKs oficiales que ofrecen por ejemplo Facebook o WhatsApp, y plantea sobre todo incomodidad al usuario: con las tiendas de aplicaciones no nos preocupamos de este tema porque las aplicaciones y juegos se actualizan de forma transparente para el usuario.

Es por tanto este un panorama con puntos a favor y puntos en contra, pero uno que desde luego alivia la situación de Huawei. Puede que veamos más y más desarrollos con este acercamiento, y también puede que Huawei dé alguna que otra sorpresa cuando lance sus Huawei P40 y P40 Pro en las próximas semanas.

Richard Yu, CEO de Huawei, ya nos lo adelantó hace meses: «si nada cambia, HarmonyOS quizá llegue con el Huawei P40». Habrá que esperar acontecimientos, pero está claro que **este fabricante no quiere quedarse de brazos cruzados*.