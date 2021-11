Evercade VS, análisis: el retro más accesible llega con una asequible consola de variado catálogo para cuatro jugadores

Evercade VS es una consola retro, prácticamente plug-and-play, y que llega a las tiendas unos meses después de la avalancha que vivimos hace un par de años, cuando las compañías señeras de videojuegos clásicos, empezando por Nintendo y Sega, pusieron en el mercado dispositivos que emulaban títulos clásicos de sus respectivos catálogos de los ochenta y los noventa. NES Mini, Super NES Mini y Sega Mega Drive Mini fueron los grandes éxitos de una tendencia a los que se sumaron los ordenadores de Commodore y Spectrum, y que no se apaga: por ejemplo, Atari VCS, consola de otra de las grandes marcas por excelencia de la época, solo se puede comprar de importación de momento, pero demuestra que la tendencia sigue viva.

Evercade, sin embargo, tiene algo más de libertad de movimientos, y aunque su planteamiento es similar al de estas consolas, su catálogo (que al final es lo que importa en estos artilugios) incluye juegos de compañías, estudios y marcas legendarias como Atari, Codemasters, Data East, Gaelco, Technos, Bitmap Brothers, Intellivision, Codemasters o los Oliver Twins, entre otros. Gracias a Koch Media, distribuidora de la consola en España, hemos tenido la ocasión de probarla a fondo.

La consola: plástico elegante

Evercade VS parte de una ventaja y un inconveniente con respecto a sus competidoras de Nintendo y Sega. Primero, no tiene que imitar un hardware preexistente, con lo que todo su diseño puede ser absolutamente operativo. Las rendijas para introducir cartuchos son reales, los puertos de los mandos también (la Mega Drive Mini, por poner un ejemplo, tenía una falsa entrada de auriculares solo porque también la tenía la original). El diseño al completo está pensado específicamente para esta consola.

El inconveniente, resulta obvio, es que su gancho no puede ser la nostalgia. Evercade VS es una consolita claramente de 2021, aunque no renuncia a los detalles de inspiración retro. El más llamativo, sin duda, es la tapa que se levanta para dejar a la vista las ranuras de los cartuchos, al más puro estilo NES. Bajo la pestaña que permite levantar la tapa hay un LED rojo cuya función es únicamente cosmética, pero que refuerza la sensación de que Evercade VS es la consola que podría haber existido en los noventa si determinados componentes hubieran sido más económicos.

Bajo las dos ranuras de los cartuchos (la doble entrada permite acumular en el menú principal los contenidos de dos cartuchos, algo bastante útil cuando hay cartuchos que solo incluyen media docena de títulos) tenemos los ports para cuatro mandos, aunque la consola solo incluye dos. Los dos extra se deben comprar aparte. En el lateral izquierdo está el botón de encendido y en la zona posterior, puertos HDMI y micro-USB para conectar a red con un enchufe que tampoco está incluido en la caja.

Mandos: el punto débil de la consola

Los dos controladores incluidos en la caja son el aspecto menos sofisticado de la Evercade VS, especialmente comparadas con el cuidado que se ha puesto en el diseño y ejecución de la consola. No hay nada especialmente negativo en ellos, pero transmiten una sensación de un acabado inferior. Inspiradas en los mandos de las consolas clásicas pero de tamaño algo superior, tienen una cruceta de control (más elevada que una cruceta clásica, en una especie de híbrido con un joystick), cuatro botones de acción, botones Start, Select y de acceso a Menu y cuatro pulsadores frontales que posiblemente no usarás nunca.

Los mandos no son inalámbricos y estéticamente están en perfecta sintonía con la consola, pero su acabado en plástico y su forma cuadrada los acerca más a un «juguete», como los de NES, que a un genuino mando donde se ha buscado una relativa ergonomía, como sí sucedía ya en consolas de hace décadas, como la Super NES y la Mega Drive. Lo que sí es posible es usar la portátil Evercade como controlador, con un cable no incluido. En términos de accesibilidad y manejo es interesante, aunque la ergonomía sigue siendo su punto débil.

Lo que sí se puede es controlar la consola con mandos adicionales a través de los propios puertos USB. Lo intenté con mandos de marcas tan populares como Retrolink y Thrustmaster y con mandos de consolas populares como Xbox Series o Playstation 4, y todos respondían correctamente. Por desgracia, no tenemos una lista de mandos third-party que soporten la consola, así que no tienes más remedio que sacar la bolsa de los viejos controladores e ir probando.

Sistema: un paso adelante con respecto a Evercade Handheld

Comparada con la versión portátil que disfrutamos hace ya bastantes meses, Evercade VS supone un gran salto en términos de presentación y opciones. A la estupenda idea de presentar ante el usuario todo un listado de juegos conformados por la suma del contenido de los dos cartuchos, lo que ayuda a que no estemos continuamente insertándolos y extrayéndolos, se añade una franca mejora estética y de uso de la presentación.

Todo el menú de selección de juegos está acompañado de estupendas ilustraciones originales de los flyers de los arcades y una suave banda sonora synthwave que evoca el ambiente de años ochenta preciso para disfrutar de los juegos con la atmósfera adecuada. Los juegos pueden ordenarse por cartucho de acceso, número de jugadores, orden alfabético, año de lanzamiento y, por supuesto, también se puede acceder a ellos a través de un buscador. Cada juego tiene su propia sinopsis, un esquema que resume los controles y la posibilidad de empezar a jugar a ellos desde el principio o desde donde hayamos grabado partida.

En cuanto a las opciones a nuestra disposición, no hay ninguna especialmente sorprendente, pero sí todo lo esperable. Como es habitual en las consolas retro podemos modificar el ratio de pantalla para adaptarlo al formato panorámico, pero la mayoría de los jugadores preferirán las barras verticales a los lados (negras o decoradas con múltiples opciones) para respetar el formato. En busca de la réplica total de la experiencia retro, se pueden emular las scanlines de una tele de tubo, aquí con dos opciones distintas, más o menos acentuadas. Es un guiño inevitable y que apela exclusivamente al gusto de cada jugador.

El catálogo de juegos: la clave de cualquier consola retro

Salvo desastres en la ejecución del hardware y fanatismos retro que vinculan nuestro gusto a un sistema concreto, está claro que la clave de cualquier producto de este estilo está en este catálogo. Y sobre la mesa, Evercade Vs pone a nuestra disposición una selección lo suficientemente variada de juegos y estilos como para que se tarde en recorrer al completo. Advertimos de la considerable bajada de entusiasmo que puede suponer el hecho de que los magníficos ‘Namco Museum’ no funcionen en Evercade VS pese a estar disponibles en anteriores encarnaciones de Evercade, lo que nos escamotea juegos como ‘Pac-Man’ o ‘Splatterhouse’.

Por lo demás, todos los juegos de Atari, Codemasters, Data East, Gaelco o Technos de anteriores recopilaciones están disponibles para Vs, lo que suma un espléndido catálogo de 280 clásicos retro donde, obviamente, no vamos a encontrar títulos icónicos de Sega o Nintendo. Pero sí títulos míticos como ‘Burger Time’, ‘Dragon Ninja’, ‘Tumblepop’, las secuelas de ‘Double Dragon’, ‘Sensible Soccer’ o una buena selección de juegos de Atari 2600 o Intellivision.

Evercade VS aterriza en España en dos formatos. El pack de inicio viene con un mando y los ocho juegos de ‘Technos Arcade 1’. El Pack Premium, que hemos probado, viene con los 18 juegos de ‘Technos Arcade 1’ y de ‘Data East Arcade 1’. Esta opción, sin duda, es la más interesante, ya que incluye juegos como ‘Dragon Ninja’, ‘BreakThru’, ‘Burger Time’, ‘Sly SSpy’, ‘Tumblepop’, ‘Block Out’, ‘The Combatribes’, ‘Double Dragon 2’ y ‘Double Dragon 3’, entre otros.

¿Se quedan fuera de esta selección inicial juegos de interés? Sin duda: los clásicos de Atari e Intellivision, ‘Biomechanical Toy’, ‘Thunder Hoop’, ‘The Chaos Engine’, ‘Speedball’ y secuelas, ‘Xenon 2’, ‘Earth Defense Force’, una buena selección de catálogo indie, ‘River City Ransom’, ‘Midnight Resistance’ y un largo etcétera. Los cartuchos en los que se distribuyen son numerosos y cuesta cada uno en torno a los 20 euros, así que es cosa de cada usuario determinar si el precio es justo o excesivo.

Especificaciones técnicas

CPU de cuatro núcleos a 1,5 GHz y 512 Mb de DRAM

Todos los juegos de Evercade Handheld son compatibles (salvo las dos primeras colecciones de Namco)

Resolución a 1080p por HDMI (cable no incluido)

Conexión Wi-Fi para actualizaciones del firmware

Sistema dual para dos cartuchos en caliente

Mando ergonómico, con cable de 3 metros y once botones

Ranuras para cuatro mandos (oficiales o de third-parties)

Cable micro-USB para alimentación

Evercade VS: la opinión de Xataka

Evercade VS supone un salto en potencia notable desde la primera portátil de la compañía, y pasamos de un procesador ARM de cuatro núcleos a 1,2 GHz a una CPU de cuatro núcleos a 1,5 GHz y 512 Mb de DRAM. Aunque los juegos que la consola va a ejecutar no son muy exigentes, es una mejora notable y pone sobre la mesa las intenciones de Evercade a la hora de hacer progresar su producto.

Cada jugador deberá determinar si el catálogo es de su gusto o no, pero está claro que Evercade ha hecho un buen trabajo a la hora de facturar una consola ágil y que permite, literalmente, enchufar y jugar en apenas unos ssegundos. Y para los juegos retro, a los que tan a menudo jugamos «por impulso», supone una variable interesante. Ya solo queda esperar a que el catálogo engorde, y rezar para que aterricen selecciones de compañías señeras como Capcom, e incluso sistemas domésticos de 8 y 16 bits que vayan más allá de las típicas recreativas y consolas. Evercade ha demostrado, de momento, la suficiente versatilidad para ello.

