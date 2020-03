Evita el aburrimiento: decenas de formas para todos los gustos de invertir tu tiempo de ocio durante la cuarentena

Teletrabajes o no durante las próximas semanas, una cosa es segura: todo tu tiempo de ocio lo estás llevando a cabo en casa. Pero no todo son el par de plataformas de streaming a la que estás suscrito, la tienda digital de tu consola y las redifusiones de ese talent-show que no aguantas. Hay muchas otras opciones, más sedentarias o más físicas, que puedes hacer para evitar acabando contando los bultitos del gotelé porque no se te ocurre nada mejor. Allá van unas cuantas ideas.

Videojuegos

Quizás la industria de los videojuegos sea una de las que menos está sufriendo con la cuarentena, o al menos, salvo cancelaciones de eventos como el E3, no está sufriendo tanto como otros sectores como el cine o la literatura, cuyas consecuencias negativas a medio plazo no se pueden prever. El motivo está claro: los lanzamientos siguen programados, las noticias siguen fluyendo, y tienes a tu disposición las tiendas virtuales de consolas y ordenadores para no dejar de jugar.

Además, hay un montón de iniciativas, como las que detallamos aquí, en las que compañías, programadores y publishers regalan algunos de sus juegos. Algunas de estas ofertas y regalos son muy fugaces, así que tendrás que estar atento. De momento, la tienda de Epic Games sigue, somo siempre, regalando juegos, algo que también hacen Playstation y Xbox a través de sus servicios de suscripción. Y como os contamos, Ubi Soft va a regalar a través de Nvidia GeForce Now y entre el 19 y el 22 de marzo ‘Assassin’s Creed Odyssey’. Y hay repositorios de indies como itch.io donde vale la pena buscar y escarbar.

De itch.io, precisamente, llega esta selección que la web Presura hace de unos cuantos juegos independientes y con elevado componente narrativo .

Y más indies: el maestro independiente del píxel Terry Cavanaugh anda regalando mil copias de algunos de sus juegos. Aún le quedan de los absolutamente soberbios ‘VVVVVV’ y ‘Super Hexagon’ (de ‘Dicey Dungeon’, por desgracia, los regaló todos).

Lo que sí que te recomendamos si te pones a jugar es que lo hagas en multijugador , mucho más si estás pasando la cuarentena en soledad. Aquí te dimos 104 ideas de videojuegos multijugador en todos los formatos y aquí, 50 más.

Si eres más de juegos de mesa, pero no tienes con quién jugar, las versiones digitales de los títulos más famosos del género, del ‘Cluedo’ al escalofriantemente adecuado ‘Pandemic’, son una buena alternativa. Esta selección te sugiere unos cuantos, y todos tienen multijugador online (y te contamos dónde localizar las versiones físicas, por si te niegas a renunciar al tablero y los dados).

Libros

Es complicado acceder a libros porque las librerías no pasan por su momento más feliz, pero tenemos (de momento) entrega online y, por supuesto, libros digitales. Muchísimos.

Cine

El cine en casa tiene una vía clara: las plataformas de streaming. Seguro que estás exprimiendo aquella o aquellas a las que estás suscrito, pero hay opciones extra.

De hecho, la estupenda plataforma de cine español ‘FlixOlé’ ha puesto en marcha una promoción que, con el código YOMEQUEDO te brinda un mes gratuito de servicio.

No es la única plataforma que ha decidido aprovechar la cuarentena para captar clientes con ofertas y promociones . Movistar+ aumenta su número de canales en su servicio Lite, Vodafone TV regala a sus clientes el Pack Peques, y lo mismo hace Orange con Infantil Max.

Si te gusta el cine clásico, el acceso a películas en dominio público es casi infinito. En Archive.org tienes una buena muestra de cine vetusto pero inmortal.

Cómics

Desde siempre, internet ha sido un lugar estupendo para leer comics gratis gracias a los webcomics. Pero con la cuarentena, autores y editoriales se están volcando para ofrecer material extra.

Teatro y conciertos online

No estamos obligados a que todo lo que vemos en pantalla sean películas y series. Si te gusta la música, tienes unas cuantas opciones a tu alcance. Por ejemplo, el Metropolitan Opera House de Nueva York va a emitir cada noche una ópera completa.

Tienes una buena cantidad de** «conciertos domésticos» pop vía streaming que se están organizando a través de las redes sociales** de los artistas. ¿Algunos ejemplos? #cancionadomicilio, Allyouneedishome, y también Cuarentena Fest y #Yo me quedo en casa, de los que ya te hemos hablado.

Más clásica es la Filarmónica de Berlín, que abre las puertas de su web, cediendo todos los conciertos y documentales que allí tiene si canjeas este cupón.

Ejercicio físico

Puede que fueras de running o gimnasio, y que ya lo estés echando de menos. Pero tu casa puede ser tu centro de entrenamiento, y hay mil formas de plantearlo sin invertir dinero o demasiado espacio. Tu propio peso corporal, por ejemplo, es tu mejor aliado, y hay vídeos de entrenamiento que te lo explican. También en este artículo de nuestros compañeros de Vitónica tienes un montón de ejercicios de calistenia sin salir de casa. Y sobre todo, no tengas miedo si eres novato o novata: todo es ponerse y cualquiera puede.

El yoga y los ejercicios de meditación te ayudarán a no perder la calma en estas semanas tan complicadas que tenemos por delante. Hay aplicaciones de móvil específicas para dar tus primeros pasos. Y por supuesto, hay multitud de tutoriales en youtube a los que puedes recurrir, sea cual sea tu nivel.

Cocina