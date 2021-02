Facebook da marcha atrás en Australia tras un acuerdo con el gobierno para las noticias: así han cedido las dos partes

Facebook ha acordado con el gobierno australiano restaurar el acceso a las noticias en su plataforma «durante los próximos días». La noticia llega después de un acuerdo de última hora entre las autoridades y la red social, donde se ha pactado introducir algunos cambios en la proposición de ley debatida en el parlamento que obligaba a las grandes tecnológicas a pagar por las noticias.

La guerra entre Facebook y Australia se ha seguido con atención en todo el mundo, pues se considera como un primer test de lo que podría ocurrir en el resto de países. Estos son los detalles del acuerdo, qué ha cambiado y qué opinan los implicados del nuevo episodio por el acceso a las noticias. Un debate que parece haber alcanzado un punto de neutralidad, pero de seguro conocerá más capítulos.

Josh Frydenberg, secretario del Tesoro australiano, ha anunciado que Facebook restaurará las páginas de los medios del país y explica que tanto él como Paul Fletcher, ministro australiano de comunicaciones, esperan la aprobación del Código de Negociación de los Medios de Comunicación en el Parlamento esta semana.

Estas enmiendas adicionales «brindarán mayor claridad a las plataformas digitales y las empresas de medios de noticias sobre la forma en que el Código está destinado a operar y fortalecerán el marco para garantizar que las empresas de medios de noticias reciban una remuneración justa», según explica el gobierno australiano. «El código mantiene sus medidas clave, es decir, es un código obligatorio», explica Frydenberg, quien también apunta a la importancia del negocio de «buena fe» de la propia Facebook con los medios.

Facebook today announced it will restore Australian news media to its pages.

Treasurer @JoshFrydenberg and I look forward to the News Media Bargaining Code passing through the Parliament this week. pic.twitter.com/15sLZYY9Vv

— Paul Fletcher (@PaulFletcherMP) February 23, 2021