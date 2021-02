Facebook, en su guerra con Australia, bloquea cualquier noticia en el país: ni se podrán ver ni se podrán compartir

Amenazó durante un tiempo y lo ha cumplido: Facebook ha bloqueado la posibilidad de ver o compartir noticias de Australia para los usuarios del país de Oceanía. Tanto los usuarios como las empresas de medios pueden compartir artículos de noticias y contenido relacionado en Facebook. Es, esencialmente, un bloqueo total a todo el contenido de noticias que esté relacionado con Australia. ¿Razón? No pagar a los medios.

Las autoridades australianas han estado preparando una importante media reguladora que busca que las plataformas de Internet paguen a los medios de comunicación por compartir y usar sus noticias. Es decir, dado que Facebook obtiene beneficio porque los usuarios pasan tiempo en su red social llena de noticias, debería pagar a los que crean esas noticias. Facebook no está de acuerdo con eso, tampoco Google.

El proyecto de ley ya ha sido aprobado por la Cámara de Representantes de Australia y todo apunta a que tiene los suficientes votos asegurados para ganar en el Senado también. De ser así, las plataformas de Internet estarán obligadas a pagar por el contenido a los medios.

En respuesta a esta nueva regulación, Facebook ha comenzado a aplicar cambios, que en este caso implica no ofrecer nada de contenido australiano a los australianos. De hecho, ni siquiera los usuarios de otros países podrán compartir contenido que provenga de medios australianos. Facebook describe cuatro grupos afectados:

The Facebook pages of Australia’s major newspapers right now pic.twitter.com/TufdmreWSY

— Max Chalmers (@maxchalm) February 17, 2021