Facebook preve un 2021 de incertidumbre y Google prepara alternativas: así afectarán los cambios en iOS al rastreo de usuarios

En la WWDC 2020 desde Apple anunciaron un cambio que fue como un jarro de agua fría para las compañías que tienen su negocio basado en la publicidad. El cambio en cuestión tiene que ver con los permisos de rastreo entre apps, con Google y Facebook como las compañías más afectadas. Ahora se preparan por cómo un cambio de Apple puede afectar de forma drástica su negocio en 2021.

Apple dijo en una primera instancia que el cambio comenzaría a aplicarse desde la llegada de iOS 14 en octubre de 2020. Sin embargo, decidió finalmente dar un tiempo de gracia para que las empresas se adaptaran al cambio, por lo que el cambio llegará a principios de este 2021 en una futura actualización de iOS. Pero, ¿de qué cambio estamos hablando?

Ese es el nombre que Apple ha dado a la iniciativa, App Tracking Transparency (ATT). Mediante ello limita de forma considerable los permisos de las empresas de terceros para rastrear a los usuarios de iOS, en un intento de mejorar la privacidad de estos últimos. Desde Apple siempre han alardeado de privacidad y seguridad como dos de las características más relevantes de sus dispositivos y ecosistema. Algo comprensible y relativamente simple de conseguir si se tiene en cuenta que su negocio está en la venta de hardware y no en software y servicios como Facebook o Google.

We believe users should have the choice over the data that is being collected about them and how it’s used. Facebook can continue to track users across apps and websites as before, App Tracking Transparency in iOS 14 will just require that they ask for your permission first. pic.twitter.com/UnnAONZ61I

— Tim Cook (@tim_cook) December 17, 2020