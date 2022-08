Facebook registra un error global: por qué tu feed se ha llenado de gente comentando a famosos

Seguramente ya te habrás dado cuenta de que tu timeline de Facebook se ha llenado de memes y de personas extrañas publicando comentarios aleatorios en páginas de famosos. No te preocupes, no eres el único que ve esto. Al parecer, el algoritmo de Facebook ha registrado un fallo que básicamente está causando el caos en el feed de todas las cuentas. Entre las 5:00 y las 6:00 hora UTC, los usuarios experimentaron repentinamente una afluencia de spam fuera de lo normal. Todas las publicaciones tenían algo en común: eran de gente que no seguías y todas comentaban en páginas de celebridades, músicos o actores.

Es decir, si alguien decide publicar en la página de Facebook de Ariana Grande, todos los que sigan a la cantante lo verán en su tablón de noticias. Lo mismo ha ocurrido con las páginas de Coldplay, Nirvana, Lady Gaga, The Beatles, John Cena, Emma Watson o Cristiano Ronaldo.

Como en realidad no ha habido ninguna actualización reciente de Facebook, solo podemos suponer que se trata de un error que ha hecho saltar por los aires los algoritmos de la plataforma. ¿Un hackeo? Es lo que se pregunta la mayoría de usuarios. Pero el hecho de que le esté sucediendo a una gran cantidad de usuarios significa que probablemente sea un problema técnico interno de Facebook. Si se tratara de un hack, sería uno de los más grandes a los que se ha enfrentado la red social.

Y claro, como era de esperar, muchos usuarios se han apresurado para aprovecharse del bug y la situación caótica reinante para enviar memes, compartir GoFundMe’s o incluso imágenes de connotación sexual. Saben que millones de personas verán esas publicaciones. Eso explica por qué gran parte de las publicaciones incluyen enlaces de donación de PayPal o promocionan proyectos de criptomonedas.

No es el primer fallo algorítmico del verano. Este mismo mes Google colapsó repentinamente y también provocó una afluencia de memes durante 45 minutos. Hasta el momento, la plataforma de Mark Zuckerberg no se ha pronunciado al respecto.

