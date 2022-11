Filtrados dos minutos de vídeo de lo nuevo de Hideo Kojima, y apunta al mejor terror al estilo ‘P.T.’

No dejamos de recibir filtraciones de lo nuevo de Hideo Kojima, que por no tener, no tiene ni título, aunque se da por sentado en base a recientes filtraciones que se titulará ‘Overdose’, y que estará protagonizado por Margaret Qualley, Mama en ‘Death Stranding’. De momento, lo que sí ha desvelado el propio Kojima a través de redes sociales es su colaboración con las actrices Elle Fanning y la japonesa Shioli Kutsuna, a quien conocemos de ‘Deadpool 2’.

Y ahora, a través de Insider Gaming, llega lo que podría ser un nuevo vídeo de este Overdose. En él vemos a Qualley en una especie de hangar o laboratorio abandonado, moviéndose con la ayuda de una linterna para ver por donde va. Finalmente, la protagonista es atrapada por una presencia invisible, y podemos ver tanto el nombre del juego como del diseñador. En sus momentos más tensos recuerda al memorable y añoradísimo ‘P.T.’

Visto lo visto, que no es demasiado, cabe sospechar que más detalles serán desvelados en los ya anunciados Game Awards de este año, que Geoff Keighley ha anunciado que se celebrarán el 8 de diciembre. Esta entrega de los premios, como siempre, incluirá un adelanto de lo que nos espera el año que viene, y Kojima -buen amigo de Keighley- ya ha confirmado que está colaborando con el periodista para un posible anuncio.

Si este juego es, definitivamente, aquel al que apuntan todas las filtraciones, tendremos un título que podría ser exclusivo de Xbox, ya que Kojima afirmó haber llegado a un acuerdo con la marca de Microsoft para colaboraciones en el futuro. De esta unión saldrán títulos vinculados al juego en la nube y que, afirma el diseñador muy en su línea, «serán lo nunca visto hasta el momento».