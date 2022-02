Frenazos "fantasma", denuncias e investigaciones oficiales: qué está pasando con el Autopilot de Tesla

El sistema de conducción semiautónoma de Tesla no pasa por su mejor momento. En Estados Unidos investigan la eficacia del sistema. Lo mismo sucede en Alemania. Y algunos usuarios están reportando problemas con la última actualización. ¿Qué está sucediendo con el Autopilot de Tesla?

Qué es el Autopilot. El Autopilot de Tesla es un sistema semiautónomo de conducción que permite delegar algunas funciones de la conducción en el propio vehículo. Además del control de crucero adaptativo, el mantenimiento en el carril o el aparcamiento autónomo, el Autopilot de Tesla estaba considerado uno de los sistemas más avanzados porque era capaz de cambiar de carril cuando fuera necesario o moverse por una ciudad con la mínima intervención humana.

En el punto de mira. El Autopilot está aprobado para su uso en Estados Unidos pero la NHTSA (Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras​, por sus siglas en inglés), quien es la encargada de verificar y calificar los sistemas en el país americano, está realizando una investigación por los últimos problemas que los automatismos están provocando, especialmente por los llamados "frenazos fantasma", que se han extendido en los últimos meses.

El problema llega en mal momento para la firma, ahora que los organismos alemanes encargados del tráfico (KBA, Autoridad Federal de Transporte de Motor por sus siglas en alemán) están estudiando la homologación del sistema Autopilot para su uso en las carreteras europeas. De momento, sistemas como el control de crucero adaptativo son completamente legales, pero el conductor todavía tiene que dar el visto bueno, o realizar él mismo, los cambios de carril.

Frenazos fantasma. Los frenazos fantasma que están experimentando algunos conductores de Tesla han levantado cierta alarma entre las autoridades estadounidenses. En los últimos nueve meses, los avisos de este problema se han multiplicado según la NHTSA, alcanzando los 354 en los últimos nueve meses. Según The Washington Post, en tres meses se han recibido 107 denuncias por este problema. Una situación que ha motivado la apertura de una nueva investigación.

Oh, BTW, I took out Model Y out for a quick spin today. Within five miles I experienced six phantom braking incidents, four mild and two I'd put in the panic stop level, with the AEB chime sounding and the tires making unhappy noises on the wet road. All due to oncoming traffic.

— Tim Stevens (@Tim_Stevens) February 17, 2022