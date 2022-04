Gadgets mas útiles para hacer turismo esta Semana Santa: 21 dispositivos y accesorios imprescindibles en tu maleta de vacaciones

Se acercan unos días libres perfectos para una escapada turística. Si ya tienes el destino y andas pensando en qué te llevarás en tus próximas vacaciones, en este artículo te proponemos una cuidada selección de gadgets de lo más útiles y prácticos para que hagas turismo exprimiendo al máximo tus dispositivos y esos días de relax y desconexión.

Un trípode para tu teléfono

Si tienes un teléfono con una buena cámara y lo usas para inmortalizar tus mejores momentos, un trípode te vendrá de cine para poder tomar fotos desde el mejor punto de vista.

A la hora de elegir un trípode para móvil, fíjate en que sea robusto y cómo es la pinza que emplea para sujetar tu teléfono, las opciones de ajuste que ofrece y qué altura alcanza, que sea ligero y compacto pero resistente y finalmente, no está de más echar un vistazo a extras como si tiene mando Bluetooth para disparar a distancia.

Has cambiado la cámara por el móvil pero tus necesidades son las mismas. En ese caso, el trípode de Amazon Basics (19 euros) es buena opción para hacer fotos a diferentes alturas (hasta 127 cm). Es ligero y cuenta con una rótula con giro de tres ejes. Eso sí, aunque cuenta con estuche de viaje, no es lo más compacto para llevarlo en un avión (pero sí si viajas en coche).





Amazon Basics - Trípode universal de aluminio para smartphone de 127 cm

Lo mejor del Xiaomi Mi Selfie Stick (19 euros) es que es compactísimo y sirve un poco para todo (aunque no sobresale en ninguna función): jugar con las alturas, la inclinación, usarlo como empuñadura o incluso disparar a distancia gracias a su mando Bluetooth. Muy interesante en calidad precio.





Xiaomi Mi Selfie Stick Tripod Monopod Bluetooth Gris

El JOBY GorillaPod (28 euros) es ideal si te gusta hacer fotos originales y quieres un trípode compacto que incluso te permita hacer fotos boca abajo. Además, puedes comprar diferentes versiones con adaptadores para antorcha, cámara o cámara de acción. Por cierto, si te tomas esto de la foto/vídeo con el móvil en serio, echa un vistazo al Joby GorillaPod Mobile Rig (68 euros), con idéntico diseño y dos brazos extra para colocar iluminación, perfecto para subir contenido a TikTok, YouTube, Instagram y otras redes sociales independientemente de si hay buena luz o no.





JOBY GorillaPod - Kit Básico Trípode Mini Flexible con Pinza Universal para Smartphone, Adaptador GoPro y Adaptador de Antorcha, Peso hasta 325 g, JB01571-BWW

Lo mismo te sirve como trípode básico que como empuñadura, este Manfrotto Pixi Smart (26 euros) es de lo más robusto y compacto.





Manfrotto Pixi Smart - Mini trípode para smartphone, negro

Un gimbal para hacer vídeos con tu teléfono

Si además de fotos, también haces vídeos con tu teléfono, entonces un gimbal es un accesorio que puede resultarte de lo más útil para lograr los mejores resultados, incluso aunque tu móvil tenga buena estabilización.

A la hora de elegir un gimbal para tu móvil ten en cuenta que disponga de un diseño con buen agarre en el que quepa bien tu teléfono, cómo son los controles y la aplicación, los ángulos límite y la velocidad a la que se mueve, los diferentes modos de uso y su autonomía.

El DJI OM 4 SE (89 euros) es todo un bestseller por su buena relación calidad precio. Plegable y muy compacto, este estabilizador en tres eje cuenta también con un trípode integrado. Con controles intuitivos con gestos y modo Story para las personas más creativas.





DJI OM 4 SE Estabilizador en tres ejes con trípode para smartphones, diseño magnético, plegable y portátil, ActiveTrack 3.0, modo Story, estabilizador para videoblogs y vídeos de YouTube y Tiktok

Otro atractivo candidato en prestaciones coste es el Zhiyun Smooth Q3 Combo (109 euros), un estabilizador de 3 ejes que además dispone de un LED para mejorar tu iluminación, función seguimiento, zoom instantáneo y control con toques.





Zhiyun Smooth Q3 Combo, estabilizador de cardán de 3 ejes para smartphone con trípode de agarre con luz de relleno LED, compatible con iPhone y Android

Subimos un peldaño respecto al otro modelo DJI con el OM 5 (159 euros), un gimbal que destaca por su versatilidad y opciones, tanto por su diseño como por su aplicación. Con recomendaciones y brazo extensible.





DJI OM 5 Athen Gray - Estabilizador para Smartphones en Tres Ejes, Brazo Extensible Integrado, Portátil y Plegable, Estabilizador Android y Iphone con Shotguides, Gris

Una batería externa

Salir de la rutina implica cambiar hábitos. Quizás desconectes y uses el teléfono para lo mínimo o dejes el ordenador de lado en favor del móvil, que te sirve tanto para hablar con los tuyos como para contestar a un email, hacer fotos o ver vídeos.

En cualquier caso, es fundamental que tu teléfono siempre tenga batería, tanto para el ocio como por si surgiera una emergencia. Así que una powerbank se antoja imprescindible en la maleta.

Aquí no solo importa que tenga capacidad de sobra para cargar al menos una vez tu teléfono (ojo a la capacidad teórica vs la capacidad real), sino también su oferta de puertos, velocidad de carga y un diseño compacto y resistente.

Compacta, versátil y moderadamente rápida, la Duracell Powerbank de 6700 mAh (29 euros) capaz de cargar dos dispositivos a la vez a través de su USB-C y USB-A, con Qualcomm Quickcharge 3.0 (18 W) y USB-C Power Delivery (18 W).





Duracell Powerbank de 6700 mAh, Bateria Externa movil con USB C y Carga rápida IN/OUT, Power Delivery 18W y Quick Charge 3.0 para Iphone, Samsung, Xiaomi y Dispositivos con alimentación USB

Si buscas un modelo de gran capacidad que no se vaya de tamaño y peso, ojo a este Anker PowerCore Essential 20000 (30 euros con cupón). Con carcasa texturizada para mejorar el agarre, capacidad teórica de 20.000 mAh teóricos y dos puertos USB 3.0 para cargar teléfonos, tablets y similares.





Anker Powerbank 20000 mAh Anker PowerCore Essential Bateria externa, con tecnología PowerIQ y entrada USB-C, cargador portatil de gran capacidad compatible con iPhone, Samsung, iPad y más

Belkin es una de esas marcas de referencia entre los accesorios para móvil por su diseño y calidad y su Belkin BoostCharge Plus (40 euro) es un perfecto candidato para quien busca una batería compacta y que funcione bien. Cuenta con un original diseño con cables lightning y USB-C integrados y capacidad 10.000 mAh





Belkin BoostCharge Plus cargador portátil batería externa 10K (10 000 mAh con cables integrados Lightning MFI y USB-C y un puerto USB-C adicional, para iPhone 13 serie y modelos anteriores), azul

Un disco duro

Si vas a aprovechar tus vacaciones para ponerte al día con esa serie que tienes pendiente o darte un maratón de cine, llévatelas en un disco duro externo. En este caso necesitarás espacio, por lo que nuestra recomendación es apostar por un modelo de tipo HDD, bastante más asequible que un modelo de tamaño similar pero de tipo SSD (mucho más veloz, por otro lado).

El Toshiba Canvio Basics (59 euros) de 2TB es un candidato compacto, sencillo y asequible. Este disco duro de 2.5" cuenta con una toma USB 3.0 de tipo SATA III.





Toshiba Canvio Basics - Disco duro externo de 2 TB (2.5", USB 3.0, SATA III), color negro

Si vas a llevarlo en tu mochila y te da miedo que con un golpe pierdas toda la información, mejor apostar por un modelo rugged como este LaCie Rugged (116 euros), de 2TB de capacidad y toma USB-C. Este modelo cuenta con una carcasa con marco de silicona para protegerlo ante posibles caídas y golpes, pero también el polvo o la lluvia.





LaCie Rugged, USB-C, 2 TB, Disco duro externo, HDD portátil, USB 3.0, unidad resistente a caídas, golpes, polvo y lluvia, para Mac y PC, 2 años servicios Rescue (STFR2000800)

Otro modelo a prueba de las sinclemencias del tiempo y los golpes es este SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD de 2TB (112 euros), con 2 TB de espacio y compatible con USB-C (5 Gb/s), USB 3.2 Gen. 1. Cuenta con carcasa de aluminio y protector, un conjunto con resistencia IP54 que según el fabricante soporta hasta 450 kg





SanDisk Professional G-DRIVE 2 TB ArmorATD, HDD duradero y resistente, hasta 140MB/s, USB-C (5 Gb/s), USB 3.2 Gen. 1

Router 4G

Para muchas personas (me incluyo), que tenga conexión a internet es un requisito fundamental a la hora de elegir un alojamiento vacacional. Y a ver, a veces la tiene... al menos de forma testimonial, porque en la práctica puede suceder que no llegue a toda la habitación o que vaya lentísimo.

Aquí tienes varias opciones (además de quejarte): usar tu teléfono como punto de acceso o comprar un router 4G, una solución más práctica si vas a usarla con frecuencia.

Aunque los hay en formato sobremesa, os proponemos modelos al estilo powerbank, un diseño ligeramente más voluminoso que el stick pero a cambio, con grandes ventajas como la posibilidad de conectar varios dispositivos y de no requerir ni un enchufe, ya que integra su propia batería.

Antes de comprar un router 4G verifica la compatibilidad con las diferentes operadoras y sus tarifas para hacerte con la SIM, que será la que te proporcionará acceso a internet.

A la hora de elegir un router en las tecnologías de gestión de la señal implementadas y sus estándares Wi-Fi compatibles.

Teniendo en cuenta que el 5G todavía no ha llegado a todo el territorio por un lado (centrándose especialmente en grandes ciudades y no en entornos rurales) y que no abundan los routers con este estándar, mejor optar por routers 4G LTE (4G+).

Compacto, asequible y con una práctica pantalla para hacerlo todavía más fácil de usar, el Tenda 4G185 V3.0 (35 euros con cupón) es un router 4G de tipo Cat4 150 Mbps con batería integrada de 2100 mAh y la posibilidad de conectar hasta 10 dispositivos





Tenda 4G185 V3.0 - Router 4G Wi-Fi Portátil, Hotspot Router de Red Móvil, MiFi, LTE Cat4 150 Mbps, Batería de 2100 mAh, Conexión hasta 10 Dispositivos, Play y Plug con Tarjeta SIM, Pantalla a Color

El D-Link DWR-932 (44 euros) es un modelo que goza de gran popularidad por su diseño compacto y buen funcionamiento. Con una velocidad máxima de descarga de 150 Mbps y 50 Mbps de subida, admite conexión simultánea 10 dispositivos y ofrece una autonomía de unas 5 horas





D-Link DWR-932 - Router móvil 4G para SIM de datos (4G/LTEhasta 150 Mbps, 3G, WiFi N300, 300 Mbps a 2.4 GHz, WPS, batería 2000 mAh, WPA2), color negro

Con una intuitiva pantalla OLED, este TP-Link M7350 (69 euros) ofrece soporte 4G LTE con hasta 150 Mbps de velocidad de descarga y 50 Mbps de velocidad de subida, con autonomía de hasta 8 horas y admite hasta 10 dispositivos conectados. También dispone de una tarjeta micro SD que permite hasta 32 GB de almacenamiento opcional.





TP-Link Router 4G móvil Wifi MiFi 4G Cat4 con Batería 2000 mAh, WiFi de 150 Mbps, Pantalla OLED muestra toda la información, Uso hasta 10 dispositivos simultáneamente, Control de tráfico(M7350)

Un multicargador rápido

Cuando vas de vacaciones con muchos gadgets y te encuentras con un hotel u apartamento donde los enchufes escasean y el tiempo que pasas allí es más bien escaso, agradecerás enormemente contar con un cargador múltiple rápido.

Muy pequeño y versátil, este cargador de UGREEN (40 euros con cupón) cuenta con tres puertos USB-C y un USB-A, siendo capaz de suministrar hasta 65W, es decir, que incluso podrás cargar un ordenador portátil.





UGREEN Cargador USB C 65W, Cargador GaN Power Delivery 3.0, Cargador Tipo C PD 3.0 Rápido Soporta QC 4.0 y QC 3.0 para iPhone 12 12 Pro Mini Pro Max, iPad Pro 2020, Macbook, Samsung S21 y Xiaomi 11 10

Este compacto cargador de Baseus (59 euros) tiene dos puertos USB-A y dos USB-C para que puedas cargar teléfono, tablet y ordenador, suministrando una potencia de hasta 100W.





Baseus Cargador USB C, 4 Puertos Power Delivery USB con tecnología GAN para MacBook Pro/Air, iPad, iPhone 12/12 Pro/12 Pro MAX, Samsung y Plus, Color Negro

Este cuidado modelo de SATECHI (64 euros) ofrece una potencia de hasta 75W. Cuenta con un USB-C PD (hasta 60W/18W), un puerto USB-A QC 3.0 (hasta 18W) y dos USB-A a 12W.





SATECHI Cargador de Viaje Tipo-C 75W con USB-C PD, Carga Rápida 3.0 - Compatible con 2020/2019/2018 MacBook Pro, 2020/2018 MacBook Air, 2019 iPad, 2020/2018 iPad Pro, iPhone 12, 11 Plus Max/11 Plus/11

Powercube

Si hay un gadget que nunca falta en mi maleta, ese es el Powercube (12 euros) y su explicación es bien fácil: es una regleta con cinco tomas con un original diseño cúbico para ocupar poquísimo en tu maleta. Son cinco tomas y podrás usar las cinco, algo que no siempre es posible con las regletas más pequeñas





Allocacoc 1100GY/DEORPC PowerCube Original - Regleta de 5 tomas de corriente, Color Gris, 250 V, Oscuro

Una funda impermeable para el móvil

Puede que tu teléfono sea relativamente resistente al agua, pero mejor no jugársela en la playa, en un lago o esquiando, lugares donde tu móvil está expuesto a un potencial chapuzón, esta funda impermeable de Syncwire (12,99 euros) sirve para teléfonos de hasta 7 pulgadas. Cuélgatelo al cuello y a disfrutar.





Syncwire Funda Impermeable Universal, 2 Unidades Bolsa para Móvil Estanca a Prueba de Agua IPX8 para iPhone 13/13 Pro Max/12/12 Pro Max/11/XR/XS MAX/SE3,Xiaomi, Galaxy S21, Huawei P50,Google Pixel 6

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard. Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.