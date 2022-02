GalaxySpace, Amazon y ahora la Unión Europea: a Starlink le está saliendo cada vez más y más competencia

Los satélites para dar internet están creciendo a un ritmo «preocupante». Es el adjetivo utilizado por la NASA para describir el auge de estas iniciativas. La más conocida es Starlink de SpaceX, pero cada vez estará más acompañada.

Si para finales de este 2022 se espera que Amazon empiece a probar sus satélites, ahora hemos conocidos otras dos iniciativas de gran alcance como son las de origen chino y europeo. Esto es lo que conocemos de ellas.

GalaxySpace, la respuesta china con 5G A través de la empresa GalaxySpace, China planea lanzar hasta 1.000 satélites de baja órbita. Según informa la agencia Xinhua, los primeros seis satélites ya habrían sido producidos, probados y estarían en el lugar de lanzamiento, no comunicado oficialmente. GalaxySpace es una startup china especializada en cobertura 5G y su objetivo es producir al menos seis satélites al día.

Actualmente Starlink dispone de unos 2.000 satélites y, según ha confirmado Elon Musk, dispone de unos 250.000 usuarios. La empresa norteamericana ofrece hasta 110 Mbps. En contraposición, GalaxySpace espera ofrecer conectividad 5G con velocidades de descarga de hasta 500 Mbps. Esto son velocidades teóricas máximas, pero según aseguran desde GalaxySpace podrían mantener unos 80 Mbps incluso en condiciones de mal tiempo.

China prometió cambios en sus satélites ante el avance de Starlink. China ha estado lanzando satélites para internet desde al menos 2018. Son los proyectos Hongyan y Hongyun, propiedad de ‘China Aerospace Science and Technology Corporation. El objetivo inicial era lanzar unos 324 y 157 satélites respectivamente, pero en 2021, con el auge de Space X, las administraciones chinas decidieron hacer «grandes cambios» en sus proyectos.

No queda claro qué tipo de cambios, pero el lanzamiento de GalaxySpace y sus ambiciones, hasta tres veces mayores que las iniciales, pueden ser una muestra. Sin embargo, estos 1.000 satélites chinos siguen por detrás de los más de 2.000 satélites de Starlink y de los 42.000 satélites que la compañía de Elon Musk planea lanzar durante las próximas décadas.

China quiere tratar con EE.UU la regulación de estos satélites. La administración china está en contacto con EE.UU para discutir el uso del espacio, después de que un par de satélites de Starlink se acercaran a una estación china y tuvieran que maniobrar para evitar un choque. Desde China se quejaron ante la ONU, pero desde Estados Unidos niegan este suceso.

La Unión Europea se prepara para presentar su multimillonario proyecto. Junto a iniciativas privadas como la de Amazon o SpaceX o los movimientos desde China, la Unión Europea tampoco quiere quedarse atrás. La Comisión Europea ha presentado su propuesta de regular el tráfico espacial, lo que incluye una evaluación del rastreo de naves espaciales y desechos y nuevas reglas para mejorar la sostenibilidad.

Space is getting crowded.

Today we propose an EU approach to space traffic management. This means:

• Assessing our capacity to track spacecrafts and debris

• Setting new rules to improve sustainability in space

• Reaching out to partners to tackle this issue together pic.twitter.com/rCfq4cUCja

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 15, 2022