Garmin Connect lleva más de 24 horas caído en todo el mundo: empleados apuntan a un ciberataque por ransomware

El servicio de Garmin está caído en todo el mundo. El fabricante de GPS y wearables se encuentra inhabilitado desde el pasado jueves 23 de julio y está en «mantenimiento» desde hace más de 24 horas. Tanto su servicio Garmin Connect como la página web y el centro de llamadas tienen problemas. Lo que inicialmente parecía un problema temporal con los servidores, va camino de convertirse en un importante fallo de seguridad.

El motivo sería un ciberataque con ransomware. Así lo indica IThome, quien ha compartido un documento interno enviado por el equipo técnico de Garmin en Taiwán y donde explica que el incidente fue causado por un «virus». Algunos empleados de la compañía han atribuido en redes sociales este ataque al ransomware WastedLocker, según describe ZDnet.

Desde Xataka hemos contactado con Garmin para conocer más detalles sobre el estado de sus servicios y confirmar si la causa proviene de este ransomware. Actualizaremos en cuanto obtengamos respuesta.

Por el momento, el comunicado oficial de Garmin al respecto es el siguiente:

Los dispositivos Garmin y las aplicaciones para móviles de la compañía pueden abrirse y encenderse, pero no sincronizar datos. Es un problema habitual cuando hay fallos en los servidores, pero en este caso ha ocurrido al mismo tiempo que la inhabilitación de su página web y su centro de llamadas, lo que deja entrever que se trata de un problema en la infraestructura interna de Garmin.

Garmin ha enviado algunas notificaciones a distintos usuarios, alertando que en sus servicios se efectuará un mantenimiento de aproximadamente 4 horas, empezando a las 5pm (UTC). Según IThome, Garmin estará en este estado durante este viernes 24 de julio y sábado 25 de julio.

So, in 16 hours, there will be a 4 hour maintenance? That will finish in 20 hours, which is ~38 hours after systems went down……….if we are Lucky!! pic.twitter.com/Ubn9lLjyxr

— Henning Fuchs (@FuxieDK) July 23, 2020