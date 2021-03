‘Ghost of Tsushima’ tendrá adaptación al cine: el director de ‘John Wick’ recreará el videojuego de PS4 de samuráis y venganza

Sony Pictures y PlayStation Productions están en proceso de desarrollar una película inspirada en uno de los mayores éxitos sorpresa de Playstation 4 y, sin duda, el último gran juego en aparecer en la consola: ‘Ghost of Tsushima’, de Sucker Punch, que lleva vendidas 6 millones y medio de copias en poco menos de un año. Chad Stahelski, director de la saga ‘John Wick‘, será el responsable de esta versión.

Desde luego, tendrá que efectuar pocos cambios, ya que el videojuego original tenía un componente altamente cinematográfgico: en él, el samurai Jin Sakai debe dejar a un lado el comportamiento honorable con el que siempre ha combatido cuando la isla de Tsushima es invadida por los mongoles. Desarrollará entonces una serie de técnicas traicioneras y de sigilo que le convertirán en un «fantasma» cuyo solo nombre aterra a sus enemigos.

Mas trabajo para Sony Pictures y PlayStation Productions

‘Ghost of Tsushima’ será la tercera película que une los esfuerzos de Sony Pictures y PlayStation Productions para adaptar un videojuego de éxito. ‘Uncharted’, de la que aún se conocen pocos detalles más allá de un reparto encabezado por Tom Holland, está en postproducción. E igual de esperada es la serie de televisión de ‘The Last of Us‘ en colaboración con HBO, cuyo showrunner es Craig Mazin (‘Chernobyl’)

De momento, Stahelski está atareado: la cuarta parte de ‘John Wick’ anda en fase de postproducción y tiene asignados un puñado de películas de acción para los próximos años, pero esto supone un cambio de tercio y una subida importante en términos técnicos y de ambición. Para una película que debería estar llena de acción marcial rodada de forma hiperestética, hay pocos nombres en la industria más adecuados que el suyo.