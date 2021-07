GitHub Copilot y la polémica con el copyright: el debate sobre si la IA infringe derechos de autor del código escrito por otros programadores

GitHub Copilot «sabe» programar gracias al código open source subido a la propia plataforma por otros desarrolladores, pero el nuevo sistema de Microsoft será de pago y no estará bajo una licencia copyleft. La IA de Github ha sido entrenada con montañas de código bajo licencia GPL. Una licencia que permite códigos derivados, pero donde estos deben ofrecerse bajo las mismas condiciones. Esto ha provocado que algunos desarrolladores hayan mostrado su malestar ante el hecho que GitHub esté aprovechando el código de otros programadores en su beneficio; para crear una IA por la que sacarán rentabilidad comercial y donde el código generado puede ofrecerse con otro tipo de licencia.

¿Protegen las leyes del copyright esta práctica? ¿Pueden los programadores evitar que su código sea utilizado por GitHub Copilot o incluso reclamar? Ante estas preguntas existen distintas posiciones. Repasamos cuál es la posición de algunos expertos, qué dicen las leyes de derechos de autor sobre este uso de la IA y qué opciones tienen los programadores.

Si todo el código fuera privativo, GitHub Copilot no habría tenido material con el que entrenarse y poder ayudar al resto de programadores. Afortunadamente, Github es una plataforma con millones de líneas de código. Un material que ha permitido crear esta IA capaz de generar bloques de código simplemente indicándole algunos parámetros.

Mientras el uso del código ha generado algunas críticas, también hay voces como la de Julia Reda, única representante del Partido Pirata en el Parlamento Europeo. La diputada argumenta que mientras que una corporación como Microsoft utilice código abierto para su interés, evitar este uso iría en contra de la propia concepción del copyleft y acabaría provocando leyes del copyright más estrictas.

#GitHubCopilot is not infringing your #copyright: The #FreeSoftware community should not adopt a maximalist copyright stance just because it seems opportune in this case. It will only hurt us in the long run & strengthen the likes of Microsoft. https://t.co/ZSBAXRZeIE #GitHub

