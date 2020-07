Google añade a los resultados de búsqueda insectos en 3D y realidad aumentada: estos son los disponibles y así puedes verlos

En los últimos meses Google ha estado añadiendo todo un catálogo de animales en tres dimensiones a sus resultados de búsqueda. La función permite visualizar animales en realidad aumentada cuando los buscamos en el buscador y seleccionamos verlos en 3D. Después de la llegada de los animales o los dinosaurios, ahora es el turno de los insectos.

Google ha decidido añadir un total de 23 insectos a su catálogo de fauna en realidad virtual. Al buscar alguno de ellos en el buscador podremos colocarlo en la habitación o donde nos encontremos para explorarlo desde diferentes ángulos. La lista es de lo más variada, desde escarabajos a mariposas pasando por saltamontes, libélulas o moscas.

Para explorarlos todos y saber cuáles están disponibles, aquí está la lista completa:

Escarabajo Rhinoceros (Rhinoceros beetle)

Escarabajo Hércules (Hercules beetle)

Escarabajo Atlas (Atlas beetle)

Escarabajo Ciervo (Stag Beetle)

Escarabajo Gigante (Giant Stag)

Escarabajo Ciervo Miyama (Miyama stag beetle)

Escarabajo Pelotero Brillante (Shining ball scarab beetle)

Escarabajo Joya (Jewel beetle)

Mariquita (Ladybug)

Luciérnaga (Firefly)

Rosalia Batesi (Rosalia batesi)

Mariposa cola de golondrina (Swallowtail butterfly)

Mariposa Morfo (Morpho butterfly)

Polilla Atlas (Atlas moth)

Mantis Religiosa (Mantis)

Saltamontes (Grasshopper)

Libélula (Dragonfly)

Avispón (Hornet)

Cigarra robusta (Robust cicada)

Cigarra marrón (Brown cicada)

Cigarra periódica (Periodical cicadas)

Cigarra del caminante (Walker’s cicada)

Cigarra de noche (Evening cicada)

No soy particularmente fan de los insectos, pero eso no significa que no tenga curiosidad por ellos. En ese sentido, poder explorarlos en tres dimensiones y a tamaño real sabiendo que no van a salir de la pantalla del móvil, es desde luego todo un acierto.

Cómo ver animales en 3D en los resultados de búsqueda de Google

Lo primero que necesitamos para poder visualizar estos animales es disponer de un dispositivo compatible con ARCore de Google. En la web oficial podemos ver la lista completa que incluye un sinfín de fabricantes Android y prácticamente todos los modelos de iPhone y iPad actualmente a la venta. Con el dispositivo correcto, bastará con buscar el animal en el buscador de Google y escoger visualizarlo en 3D.

Puedes consultar el tutorial completo paso a paso, aunque aquí tienes los pasos principales a seguir:

Abre el navegador y busca uno de los animales disponibles. Pulsa en ‘Ver en 3D’ en la sección de resumen especial que aparece como resultado destacado. Mueve el teléfono una vez se abra la cámara hasta que este reconozca el entorno. Una vez el teléfono haya reconocido el entorno y el tamaño y distancia de los ítems, colocará automáticamente el animal en realidad aumentada. Algunos a tamaño real, otros más pequeños para que quepan y otros más grandes para ver sus detalles.

Esencialmente esto es todo lo que tenemos que hacer para ver los animales de Google en tres dimensiones. Una vez colocados podemos mover el teléfono para verlos desde diferentes ángulos, también es posible mover el animal o cambiar su tamaño a nuestro gusto.

Vía | The Verge