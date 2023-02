Google Bard: qué es, cómo funciona y qué puedes hacer con la inteligencia artificial que competirá con ChatGP

Vamos a explicarte qué es y qué ofrece Bard, el chat por inteligencia artificial creado por Google. Se trata de una alternativa a ChatGPT con la que la empresa del buscador pretende tener un competidor propio en este campo. La idea sigue siendo que le preguntes cosas y te ofrezca las respuestas sin tener que entrar en otra web.

Google Bard no ha sido lanzado de forma oficial, por lo que todavía no tenemos toda la información sobre lo que es capaz de hacer. Sin embargo, vamos a decirte en este artículo todo lo que sabemos de la IA con la que Google competirá con ChatGPT, y cuando vayamos sabiendo más detalles lo actualizaremos.

Qué es Bard

Bard es un sistema de Inteligencia Artificial creado por Google. Se trata de un sistema conversacional, de forma que vas a poder interactuar con él mediante mensajes normales. En estos mensajes, tú le escribirás algo que quieras saber o quieras que haga, y Bard responderá o lo hará.

Esta IA del gigante del buscador está basada en LaMDA, un potente modelo de lenguaje experimental diseñado por Google específicamente para aplicaciones de diálogo. Este modelo llevaba un tiempo en fase de pruebas muy cerrada, ya que solo unas pocas personas podían acceder a ella.

Desde hace años, Google lidera de forma incontestable el mercado de las búsquedas en Internet. Sin embargo, esta posición se ha visto recientemente amenazada con la llegada de modelos de IA capaz de darte información de forma conversacional. Si quieres buscar algo en Google, tienes que mirar entre sus webs, mientras que IAs como ChatGPT están entrenadas para darte una respuesta directa.

De dónde viene Bard

Desde el primer momento, Google ya tenía un competidor directo a ChatGPT, que se llamaba LaMDA. Sin embargo, la empresa del buscador prefirió no sacarlo del laboratorio para no dañar su reputación, ya que no consideraban que todavía estuviera listo.

Sin embargo, poco después y ante el aumento de la popularidad de ChatGPT, decidieron activar un «código rojo» para lanzar cuanto antes su propia alternativa y no quedarse así descolgados del boom que están viviendo las IA. Y tras los rumores previos, el 7 de febrero presentaron Bard, su propia IA conversacional que estará disponible en unas semanas.

El término LaMDA significa Language Model for Dialogue Applications, aunque para su lanzamiento oficial han decidido cambiarle de nombre para denominarlo simplemente Bard. Pero LaMDA ya nos dejó en el pasado algunas noticias curiosas, como un ingeniero despedido por sugerir que tenía «conciencia».

En un primer momento Bard será lanzado con un modelo reducido de LaMDA, que requiere menos potencia de cálculo y así podrá ser usado por más personas. Con esto, podrán obtener comentarios y feedback de los usuarios que lo usan, lo que combinado con las propias pruebas internas de Google ayudará a seguir desarrollando la IA y mejorando sus respuestas.

Cómo funciona Bard

Todavía tenemos muy poca información sobre esta IA, ya que Google todavía no la ha presentado dando los detalles, esta presentación detallada tendrá lugar en unas semanas, momento en el que actualizaremos este artículo para completar toda la información.

Sin embargo, sí que tenemos unas primeras pistas de su funcionamiento. En primer lugar, Bard va a estar conectado constantemente a Internet . Esto es muy importante, ya que sistemas de chat por IA como ChatGPT no lo están, por lo que no sirven para obtener información relacionada con la actualidad, y en muchos casos te pueden dar información desactualizada.

Tal y como han explicado, Bard obtendrá la información directamente de Internet, y la usará para crear respuestas actuales y que sean de calidad. La idea, es la de que puedas hacer preguntas en un lenguaje natural, como se las harías a cualquier otra persona, y que Bard primero entienda lo que le quieres decir, y luego sea capaz de ofrecerte una respuesta acertada casi de inmediato.

Bard se integrará como una función de búsqueda dentro de Google, por lo que no va a ser independiente al buscador. Lo que se intenta es que los usuarios sigan entrando a Google para dar rienda suelta a su creatividad y hacerle peticiones a Bard.

Todavía no sabemos el tipo de peticiones que vamos a poder hacer más allá de obtener respuestas a las preguntas. ChatGPT tiene muchas funciones, por lo que es de esperar que Bard también permita hacer muchas otras cosas, aunque todavía no se ha especificado cuales.

Sobre esto, Google solo ha dicho que puede servir para saciar la curiosidad o para dar rienda suelta a la creatividad. Podremos desde usarlo para explicarle cosas a un niño hasta hasta para crearte rutinas de entrenamiento para mejorar tus habilidades.

Cuándo llegará Bard

Google se ha dado prisa en anunciar su nueva IA, sobre todo porque uno de sus grandes competidores, Microsoft, ha anunciado que implementará el modelo GPT-4 en Bing, teniendo a ChatGPT en su buscador. Por lo tanto, Google ya anuncia que ellos también van a hacer algo parecido, pero con su propio modelo.

Sin embargo, todavía no hay una fecha de llegada para Bard. Solo sabemos que llegará al público «en las próximas semanas» en una fase de prueb, y que actualmente los testers internos de la empresa están probando la IA para asegurarse de que todo funciona como debería.

Además de esto, a partir del mes que viene los desarrolladores tendrán la posibilidad de experimentar con la API de la tecnología de Bard, de forma que puedan implementar a esta IA en sus propias aplicaciones.