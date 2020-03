Google Maps: 35 trucos (y algún extra) para ser un completo maestro Jedi

Google Maps lleva más de una década siendo una referencia en las aplicaciones de navegación, y según han ido pasando los años Google ha ido metiendo más y más opciones en su herramienta. Hoy te vamos a enseñar 31 trucos y algún huevo de pascua para Google Maps con los que podrás sacar el máximo partido de la aplicación de navegación.

Pero por muy a menudo que uses Google Maps, ya sea en el ordenador o en el móvil, siempre hay cosas que quedan por descubrir. Funciones un poco más ocultas (pero igualmente útiles) o simples curiosidades que hacen de este servicio algo todavía más asombroso – y más práctico. Así que si eres de los que sólo usa Google Maps para mirar rutas y poco más, echa un vistazo a esta lista y mira todo lo que puedes llegar a hacer con él.

1. Crea tu mapa personal

Google Maps incluye cartografía de prácticamente cualquier rincón del mundo, pero quizás no sea suficiente para ti. Por suerte, puedes crearte mapas personalizados a través de la web de Maps, y guardarlos para usarlos más tarde o compartirlos con otros usuarios. Puede ser útil, por ejemplo, para marcar todos los pisos que quieres visitar si te vas a cambiar de casa, o tener claro todos los monumentos que quieres visitar en un viaje.

Haz clic en el icono de las tres barras en la esquina superior izquierda de la interfaz y elige Tus Sitios

En las opciones de arriba pulsa en Mapas

Ahora, abajo del todo verás un enlace para Crear mapa

Podrás seleccionar un área en concreto y añadir marcadores o indicaciones, dibujar líneas, medir distancias e incluso importar datos en forma de capas extra sobre tu mapa

2. Obtén una vista 3D

Google Maps ofrece en su web dos vistas por defecto, la del mapa y la de imágenes por satélite. Pero lo que puede haberte pasado desapercibido es una curiosa variante dentro del modo con imágenes de satélite, que permite inclinar la vista ligeramente y moverte por la calles de la ciudad como si estuvieras volando entre los edificios. Para activar esta variante, sigue estos pasos:

Carga una ciudad en Google Maps y elige la vista de satélite

Fíjate en la columna de iconos que aparecen en el lado derecho del mapa, y haz clic en el que pone 3D

Pulsándolo entrarás en el modo 3D. En él, mantén pulsado el botón Control mientras arrastras el ratón por el mapa para cambiar el ángulo y la inclinación.

En móvil también puedes hacer algo parecido con todas sus visualizaciones. Para ello, coloca dos dedos ligeramente separados sobre un mapa, y luego los mueves hacia arriba a la vez. Verás que el mapa se inclina hasta conseguir un efecto 3D. Esto puede ayudarte a reconocer ciertos edificios o monumentos mejor – aunque no está disponible en todas las ciudades.

3. Revisa tu historial de viajes

Con tanto viaje en los mapas, conviene que sepas que todo eso queda convenientemente registrado en un historial que es sólo visible para ti. Este historial recoge tus viajes y tus lugares más visitados (siempre y cuando tengas el Historial de ubicaciones activado), y además te permite viajar por la información mediante una práctica línea de tiempo en la parte superior del mapa. También podrás ver las direcciones que tienes definidas como Casa y Trabajo de cara a Google. El nivel de detalle puede llegar a ser asombroso.

Para acceder a tu historial de viajes y lugares visitados, haz clic en el icono de las tres barras en la esquina superior izquierda de la interfaz y pulsa en la opción Tu cronología. La información se mostrará en una nueva pestaña. Y si no quieres que Google registre esos datos, recuerda que puedes borrarlos y evitar que se sigan recopilando.

4. Desactiva la cronología en tu móvil

Y si no quieres que Google vaya recopilando todos los sitios por donde vas, en tu teléfono móvil tendrás la opción de desactivar el registro de la cronología. Google intentará que no hagas esto enterrando la opción en la configuración, pero siempre puedes navegar hasta ella. Eso sí, has de saber que si lo haces perderás algunas opciones como las sugerencias para valorar sitios donde has estado.

En Google Maps, pulsa sobre tu avatar para ir a las opciones.

Ahora, ve a Tu cronología.

Una vez dentro, dale al botón de tres puntos arriba a la derecha, y elige la opción Ajustes y privacidad.

Baja a la sección de Ajustes de ubicación, y pulsa sobre El historial de ubicaciones está activado.

Irás a la configuración de la Cuenta de Google, donde podrás desactivar el historial de ubicaciones.

5. Busca aparcamientos, farmacias o gasolineras cercanas

Cuando visitas una ciudad que no es la tuya, Google Maps te permite en contrar tipos de ubicaciones importantes rápidamente desde la pantalla principal, para que en caso de una necesidad urgente no tengas que buscar mucho. Puedes buscar aparcamientos, y otros tipos de negocios como supermercados, gasolineras o farmacias.

Lo vas a tener en la barra de opciones que aparece debajo de la barra de búsqueda de la aplicación móvil de Google Maps. También puedes optar por realizar búsquedas escritas, pero si tienes prisa será suficiente con pulsar el botón del lugar correspondiente. También puedes buscar aparcamientos cuando estás de viaje para encontrarlos por anticipado en tu destino

6. También puedes encontrar cajeros

Además de los sitios concretos que aparecen debajo de la barra de búsquedas, también puedes encontrar muchos otros tipos. Para ellos, en la barra de ubicaciones rápidas muévete hasta la derecha del todo para ver y pulsar el botón de los tres puntos. Accederás a muchas otras ubicaciones rápidas como cajeros automáticos, talleres, lavaderos de coches o puntos de carga para coches eléctricos.

7. Comparte una ubicación desde el móvil

Google Maps tiene dos modos de compartir una ubicación. La primera es simplemente compartir un punto del mapa, perfecto para compartir dónde está ese restaurante al que vais a cenar tus amigos y tú, o ese sitio al que quieres ir de vacaciones. Hacerlo es extremadamente sencillo, aunque recuerda que es una función de la app móvil.

Si es una ubicación señalizada, como restaurante o punto de interés, simplemente pulsa sobre ella.

Si es un punto aleatorio del mapa, mantén pulsado el dedo

En ambos casos aparecerá un menú, donde tienes que pulsar en la opción Compartir

Ahora, simplemente elige el contacto o la aplicación con la que compartir la ubicación.

8. Comparte tu ubicación en tiempo real

Con la aplicación móvil de Google Maps también puedes compartir tu ubicación en tiempo real durante determinado tiempo, de manera que quien reciba tu enlace podrá saber por dónde vas minuto a minuto. Podrás compartirlo durante unas horas determinadas o indefinidamente hasta que desactives la opción.

Para compartir la ubicación tuya y por donde te mueves, pulsa en el punto azul de Google Maps que indica tu ubicación actual.

Se abrirá una pantalla azul con opciones. Pulsa en Compartir ubicación.

Irás a una pantalla en la que arriba del todo puedes elegir durante cuánto tiempo compartir tu ubicación, y debajo escoges a quién enviarle el enlace.

9. Accede a Street View desde el móvil

Otra opción que en el móvil no está a simple vista pero a la que accedes enseguida es la de Google Street View. Con ella puedes ver las fotos en 360 grados de diferentes sitios, perfecto para obtener referencias visuales cuando quieras ir a él o simplemente hacer un poco de turismo virtual.

Mantén el dedo pulsado sobre la ubicación donde quieras acceder a Street View, hasta que Google Maps coloque un marcador.

Cuando se coloque el marcador, Google te llevará a una ficha sobre la ubicación

Toca la dirección que aparece en la parte inferior de la pantalla del móvil

En esta ficha, pulsa sobre la opción Street View que aparecerá escrita sobre una foto a escala del lugar en cuestión

10. Comprueba los horarios de tren, metro y autobús

Cuando buscas una ruta en Google Maps, es posible elegir entre varios medios de transporte: coche, transporte público, bicicleta o incluso a pie. Hasta aquí todo correcto. Pero quizás no te hayas fijado en que, si escoges transporte público, Google Maps te permite comprobar los horarios directamente desde tu consulta, sin tener que recurrir a las webs oficiales de los servicios de transporte. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Busca una ruta entre dos puntos en Google Maps, y pulsa en Cómo llegar

En la pantalla de navegación, si estás en el modo coche escoge el transporte público para realizarla

Entrarás directamente a un menú con los horarios disponibles para el medio de transporte seleccionado

En las opciones podrás cambiar la hora de salida para adaptar los horarios a tus necesidades

En la web de Google Maps se hace exactamente igual, aunque todo desde la ventana lateral desde la que configuras el trayecto

11. Encuentra cosas cerca de tu ubicación

Con el prácticamente nulo sentido de la orientación que tengo, Google Maps me ha salvado la vida muchas veces. Y una de las funciones que más uso es la de localizar cosas cerca de una ubicación concreta. Por ejemplo, si has quedado con tus amigos en un restaurante que no conoces, puedes localizar fácilmente un parking público o un cajero cerca de él. Así es como se hace:

Localiza en Google Maps la ubicación o dirección exacta que te interesa.

Pulsa sobre el icono que se habrá creado en ella.

En la barra lateral verás accesos directos a la búsqueda de negocios cercanos, como restaurantes u hoteles

La barra de búsqueda cambiará levemente para permitirte localizar otros puntos de interés cercanos, como gasolineras o cajeros

12. Comprueba el estado del tráfico

Un punto muy importante a la hora de desplazarte de un sitio a otro, sobre todo en las grandes ciudades, es el tráfico. En Google Maps puedes ver el estado del tráfico actual antes de salir de casa, y así ahorrarte el atasco escogiendo una ruta alternativa. Para verlo, tanto en el PC como en el móvil, sólo tienes que hacer clic en el icono de las tres barras en la esquina superior izquierda de la interfaz y elegir Tráfico.

Verás unas líneas superpuestas sobre las calles, con un código de colores que va desde verde (tráfico rápido) a rojo oscuro (tráfico lento). Como detalle curioso, en la parte inferior de la pantalla, Google Maps te permite elegir entre datos de tráfico obtenidos en tiempo real («tráfico directo«) o los datos que se esperan en la zona seleccionada, ese día y a esa hora («tráfico típico«).

13. Cómo medir la distancia entre dos o más puntos

Buscar la ruta entre dos puntos es una de las principales funciones de Google Maps, pero ¿sabías que también puedes medir la distancia real entre esos dos puntos? De esta forma tienes una idea más aproximada de cuánto puedes tardar en ir de un sitio a otro. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Haz clic derecho sobre el punto de inicio de la ruta que quieres calcular

En el menú emergente elige la opción Medir la distancia

Ahora haz click sobre el punto de destino, y Google Maps trazará una línea recta entre los dos puntos

A continuación, ve moviendo la línea recta para hacer curvas que coincidan con las calles, y el total de la distancia se irá modificando.

14. Cómo descargar mapas offline en tu móvil

Esta es probablemente una de las funciones más populares de Google Maps, sobre todo cuando vas de viaje al extranjero y sabes que necesitarás consultar el mapa, pero no tendrás tarifa de datos para hacerlo. Por suerte, descargar mapas de Google Maps para usarlos sin conexión es muy sencillo, y puedes hacerlo siguiendo estos pasos:

Pulsa en el botón con tu avatar arriba a la derecha.

Cuando entres en el menú, pulsa en Mapas sin conexión.

Aparecerán los que tengas descargados. Para hacer uno nuevo dale a Selecciona tu propio mapa .

. Pinza hacia dentro o hacia afuera con los dedos, y deslízalos para localizar el área que te interesa.

Pulsa el botón descargar

15. Muévete en Street View como en un videojuego

Google Street View es una herramienta útil a la hora de navegar por una ciudad donde no has estado en busca de puntos de referencia, pero tener que hacerlo a golpe de click puede ser un poco cansado. Afortunadamente hay un segundo método para moverte por los mapas como si estuvieras en un videojuego de acción en primera persona, con la clásica combinación de teclas WASD.

16. Algunas ubicaciones tienen mapas interiores

Parece que Google Maps no tiene suficiente con cartografiar prácticamente todos los rincones del mundo, sino que además se ha propuesto hacerlo también con el interior de algunas ubicaciones. Museos, estaciones, centros comerciales, instalaciones deportivas y otros lugares emblemáticos de todo el mundo tienen sus planos interiores en Google Maps (disponibles tanto desde la web como desde el móvil). Así podrás localizar enseguida tiendas, servicios concretos o incluso un lavabo.

Esta es una función que poco a poco ha ido mejorándose en los últimos años. Puedes consultar la lista de países que la tienen implementada en esta página de Google, y si eres propietario de un lugar cuyo plano interior te gustaría publicar en Google, puedes hacerlo desde aquí.

17. Comprueba la cartelera de teatros y salas de conciertos

Además de opiniones de otros usuarios sobre restaurantes, horarios de apertura de las tiendas, o los horarios de transporte público que comentábamos antes, hay otro dato interesante que puedes ver directamente en Google Maps. Se trata de las próximas actuaciones en teatros y salas de conciertos, que aparecen al final del todo en la barra lateral izquierda, bajo el título Próximos eventos, al hacer click en el mapa sobre algún local de este tipo.

18. ¿No quieres salir en Street View? Pide que te difuminen

Street View ya hace un buen trabajo borrando caras, matrículas y otros detalles más personales que podrían contribuir a identificar a ciertas personas. Pero si en tu caso no lo han hecho del todo bien, puedes solicitar que difuminen esos detalles para mantener a salvo tu privacidad. Para ello, sigue estos pasos:

Navega por Street View hasta el punto donde está el elemento que deseas difuminar.

Busca en la parte inferior derecha de la pantalla el enlace Notificar un problema que aparece en pequeño abajo a la derecha, y haz click en él.

Se abrirá una nueva pestaña con un formulario en el que puedes especificar con detalle la ubicación y pedir que difuminen un detalle concreto de la misma.

Este mismo formulario también sirve para avisar de imágenes de mala calidad, o de flechas de navegación desalineadas.

19. Conviértete en un senderista de Google Maps

Si, al contrario del punto anterior, no te importa que tu cara quede inmortalizada en Google Maps, puedes apuntarte a su programa de Street View Trekkers: un grupo de senderistas que, cargados con una mochila especial provista de cámaras y toda la tecnología necesaria, recorren todos aquellos rincones del mundo a donde el coche de Google no puede llegar. En la actualidad ya han llegado a varios lugares, el último ejemplo de los cuales es el Mont Blanc.

El programa está orientado a colectivos concretos como organismos turísticos, organizaciones sin ánimo de lucro, agencias gubernamentales y grupos universitarios o de estudio, y funciona sólo en algunos países concretos – entre los que se encuentra España. Si te animas, no tienes más que rellenar este formulario y armarte de paciencia mientras esperas una respuesta.

20. Añade paradas en un viaje

Si quieres planificar un viaje mediante Google Maps, también puedes añadir paradas en una ruta que hayas elegido. Eso es perfecto, por ejemplo, si te han dicho que es imprescindible parar en este restaurante o monumento que te pilla de camino y quieres que Google Maps te indique cómo llegar hasta él durante la ruta.

Para añadir paradas, cuando estés viendo una ruta en la aplicación pulsa sobre el icono de los tres puntos que tienes justo a la derecha de ambas localidades. Se te abrirá un menú emergente, y en tienes que pulsar sobre la opción Añadir parada. Te aparecerá otro espacio en el que añadir una nueva dirección, y esta se implementará en el viaje.

21. Google Maps Go para móviles poco potentes

Aunque la versión Lite de su web ya no está activa, Google Maps sí que tiene una versión ligera para dispositivos móviles. Es una webapp que se llama Maps Go, y te la puedes bajar desde Google Play. No esperes el mismo diseño moderno de la app convencional, pero sí que funcione un poco mejor en los móviles de gama de entrada

22. Usa comandos de voz mientras conduces

Si tienes un móvil Android, Google Maps también te permite utilizar comandos de voz para poder darle indicaciones al mapa sin tener que emplear tus manos. Lo único que tienes que hacer es decir OK Google mientras estás con el modo GPS conduciendo, y en vez de abrirse Google Assistant se te abrirá la función de voz de Maps. Si no atinas bien con el comando de voz, simplemente pulsa en el icono del micrófono.

Puedes hacerle varios tipos de preguntas, como «cual es la gasolinera más cercana» para que te las indique en pantalla y sólo tengas que pulsar sobre esa a la que quieras ir. También puedes preguntarle cual es tu próximo giro, cuánto falta para llegar e en qué calle estás. Aquí tienes algunos de los comandos de voz disponibles.

23. Guardar aparcamiento

Si eres un poco olvidadizo, Google Maps también te permite guardar el punto donde has aparcado el coche en la aplicación móvil. Sólo tienes que pulsar el botón azul de tu localización actual, y se te desplegarán unas opciones en las que se incluirá la de Guardar ubicación del coche aparcado.

En cualquier momento podrás pulsar sobre esa localización para cambiar la ubicación manualmente o escribir notas. Escribiendo notas, por ejemplo, podrás anotarte el número de plaza exacto en el caso de que hayas aparcado en algún subterráneo. Pulsando sobre el sitio del aparcamiento también podrás compartirlo, y así decirle a quien haga falta dónde has dejado el coche.

24. Añade un sitio que falte en el mapa

Si conoces un sitio que no aparece en Google Maps, Google te permite rellenar un formulario para rellenarlo. Para acceder a él pulsa sobre la calle en la que esté el establecimiento, y después sobre la dirección que aparecerá en la parte inferior de la pantalla (mantén pulsado en el móvil). Te aparecerá un menú en el que tendrás la opción Añadir un sitio que falta, y donde podrás añadir los datos concretos del sitio que quieras incluir en Maps.

25. Escribe reseñas de los sitios a los que vas

Cuando estás mirando establecimientos en Google o Google Maps, te aparece una nota con las calificaciones de quienes lo han visitado. Por eso, no sólo puedes poner tus propias reseñas en Google Maps, sino que Google tiene un programa específico llamado Local Guides con el que te recompensará por tus valoraciones incluso con almacenamiento en Google Drive.

Para escribir una reseña sólo tienes que pulsar sobre el establecimiento que quieras valorar. Tanto en el navegador como en la app móvil se te abrirá una pestaña con datos en los que se incluyen las reseñas de otros, y ahí tendrás un botón para escribir una reseña. También puedes subir fotos del lugar para ganar puntos extra.

26. Dale forma a tu perfil de Local Guide

Google está desarrollando el aspecto social de Google Maps para darle más peso a los Local Guide, permitiendo incluso que otros usuarios les puedan seguir. Esto no está del todo implementado, pero por el momento puedes modificar tu perfil y biografía de Google Maps para que quien lea tus reseñas y visite tu perfil pueda saber más sobre ti.

En la pantalla principal, pulsa en el botón Contribuir que hay abajo del todo.

Una vez dentro de tu menú para añadir reseñas o sitios, pulsa en Ver mi perfil, que aparecerá debajo de tu nivel de Local Guide.

Ahora, pulsa en *Editar perfil.

Podrás añadir una biografía, cambiar tu nombre e incluso tu foto.

27. Mira los radares que hay en tus rutas

Google Maps también te permite visualizar los radares que tienes en una ruta, tanto al planificarla como en carretera. Es algo muy sencillo, ya que sólo tienes que elegir a dónde ir y hacer zoom en el mapa para acercarte al trayecto. Irás viendo los radares con determinados códigos de colores, y si pulsas sobre ellos podrás saber hace cuánto tiempo se confirmó su presencia.

También puedes añadir tú mismo los radares. Para ello, cuando estés en el modo navegación pulsa en el botón Nuevo, donde verás la opción de Radar móvil para añadir radares que pueda haber en el camino.

28. También puedes compartir otros incidencias

Cuando estés en el modo de navegación y pulses el botón de Nuevo, también podrás añadir otras incidencias al camino para avisar al resto de coches que luego vayan por ahí. Puedes añadir accidentes, retenciones, obras, carriles cortados, vehículos accidentados o la presencia de objetos en la vía. Es algo colaborativo, y estarás ayudando a que otros conductores que usen Google Maps sean avisados.

29. Haz planes creando listas compartidas de sitios

Imagina que estás organizando un viaje o una escapada en Google Maps, y que quieres crear una lista compartida de sitios a visitar, restaurantes donde comer, o cualquier otro punto de interés. Pues bien Google te permite hacerlo de forma sencilla, primero ir añandiendo los sitios y luego compartir la lista. Es algo que podrás hacer con la app móvil de Maps.

Elige un sitio en Google Maps y pulsa sobre él para entrar a su ficha

Una vez en la ficha, pulsa en la opción de Guardar.

Irás a la sección de las listas predeterminadas.

Puedes pulsar en Nueva lista, y empezar a crear una nueva lista.

Configura su nombre y si es una lista privada, compartida o pública

Tendrás la lista ya creada en la sección, y podrás añadir otros sitios.

30. Controla Spotify, Google Play Music o Apple Music desde Google Maps mientras navegas

Si estás utilizando el GPS de Google Maps para conducir, es molesto tener que andar con el móvil moviéndote de esa aplicación a otra en el caso de que quieras escuchar música. Afortunadamente, puedes controlar Spotify y otras apps directamente desde Maps vinculándolos desde los ajustes de la aplicación.

Entra en los ajustes de Google Maps

Pulsa en Ajustes de navegación

Una vez dentro, activa la opción de Mostrar controles de reproducción multimedia

Tras unos segundos analizando tus apps, te mostrará una pantalla donde tienes que elegir el servicio musical

Ahora, otórgale a Google Maps los permisos para acceder a tu perfil en esa app

Al terminar, cuando estés en ruta sólo tendrás que deslizar hacia arriba para ver los controles

31. Si tienes un Pixel puedes usar la realidad aumentada

[embedded content]

Si tienes un teléfono Google Pixel, puedes utilizar la navegación con realidad aumentada de Google Maps. Con ella podrás levantar el teléfono para ver la calle por donde vas en tiempo real, e impresas sobre esa imagen de la calle real verás las señas de navegación en realidad aumentada con el trayecto que hayas configurado.

Lo único que tienes que hacer es estar en la calle en una ciudad con soporte para la función y configurar un sitio al que quieras ir a pie. Al hacerlo, al lado del botón de iniciar navegación debes pulsar sobre otro botón llamado Iniciar RA que te aparecerá si está disponible.

32. Visita el espacio exterior

Si siempre soñaste con explorar el espacio, que sepas que Google Maps también te permite visitar más de una decena de planetas y satélites del sistema solar, aunque es una opción un poco escondida que tendrás que descubrir, y que está disponible en su versión web.

Para empezar entra a Google Maps, y pasa de la vista de mapa a la vista de satélite. Una vez estés en la vista de satélite, quítale zoom al máximo al mapa alejándote todo lo que puedas. Llegará un momento en que salgas de la tierra y estés en el espacio exterior, y entonces debes seguir alejando zoom hasta que estés tan lejos que a la derecha aparezca una barra con otros planetas y satélites.

33. Borra el historial de búsquedas y de ubicaciones

Si no quieres que Google sepa tanto sobre por dónde te estás moviendo en todo momento, puedes borrar todo el historial con tus búsquedas y ubicaciones. Esta es una opción perfecta para celosos de su intimidad que sin embargo no quieran capar Maps, será suficiente con hacer limpieza de vez en cuando.

En la aplicación de Google Maps, pulsa en tu imagen de perfil para ir al menú de configuración.

En el menú, pulsa en la opción Configuración.

Dentro de los ajustes, pulsa en Historial de Maps para entrar a una pantalla con todo lo que has hecho en la aplicación.

Si pulsas en el botón de tres puntos arriba a la derecha podrás borrar varias entradas a la vez

Y si no, más abajo podrás ir borrando búsquedas y ubicaciones una por una o día por día

34. Activa el modo conducción aunque no vayas a ningún sitio

Aunque no vayas a ningún sitio concreto, Google Maps sigue permitiendo activar el modo de conducción. Así pasarás a ver las calles de tu alrededor, y aunque no quieras recibir las indicaciones de Maps seguirás pudiendo beneficiarte de sus avisos y la información del tráfico.

En la pantalla principal, pulsa el botón IR.

Cuando estés en la pantalla para elegir destino, pulsa en la opción Ver datos del tráfico de tu zona.

Entrarás en la ventana de Tráfico cercano, donde debes pulsar sobre Iniciar navegación en el Modo de conducción.

35. Busca cuántas bicis de alquiler hay libres en tu ciudad

Si eres usuario de los sistemas municipales de alquiler de bicis, Google Maps también te permite saber dónde están las estaciones de bicis y cuántas hay disponibles, de forma que no te encuentres con el problema de ir a una y que no queden bicis.

Sólo tienes que ir a la barra de búsqueda y escribir el nombre del servicio de bicicletas de alquiler que opere en la ciudad, por ejemplo Bicimad en Madrid. Cuando realices la búsqueda, verás que en los propios resultados ya podrás saber las bicicletas que hay libres en cada puesto del servicio que hayas buscado.

Extra: ¿Y qué hay de los huevos de Pascua de Google Maps?

Sí, prometía huevos de Pascua en el titular y no lo he olvidado. Varios de los que he encontrado probando cosas de Google Maps hacen referencia a Pegman, que es como se conoce a ese pequeño muñeco de color naranja en la esquina inferior derecha del mapa, que puedes arrastrar y soltar sobre cualquier área para acceder directamente a Street View – o en su defecto, a fotos de la zona.

Entonces, ¿qué le ocurre a Pegman? Básicamente, que se disfraza de diferentes formas según la zona que visites. Algunos ejemplos:

Se convierte en una nave espacial si lo utilizas sobre el Área 51 en Nevada, Estados Unidos.

si lo utilizas sobre el Área 51 en Nevada, Estados Unidos. Se disfraza de Doc («Regreso al futuro») si usas los viajes en el tiempo de Street View que comentaba en el punto 3.

(«Regreso al futuro») si usas los viajes en el tiempo de Street View que comentaba en el punto 3. Se convierte en un pequeño monstruo de color verde si buscas el lago Ness.

Pero ahí no queda la cosa. También puedes encontrar un curioso huevo de Pascua si haces una ruta entre el Castillo de Windsor y el Palacio de Buckingham, y eliges la opción de transporte público. Ahí verás, entre las alternativas disponibles, la de «Royal Carriage».

Por último, no te pierdas esta cabina azul situada en Earl’s Court Road, en Londres. ¿Te recuerda a algo? Exacto, es la cabina del Doctor Who. Y si pones el ratón delante de ella y haces clic en la X que aparece en el suelo para entrar, verás que no es una cabina cualquiera…