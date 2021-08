Google muestra los Pixel 6 y Pixel 6 Pro con chip ‘Tensor’, su primer SoC de diseño propio para móviles

Se presentarán oficialmente en otoño, pero Google ha decidido anunciar los Pixel 6 y Pixel 6 Pro antes de tiempo. Llamémosle teaser o simplemente un adelanto oficial, pero ya conocemos los primeros detalles de los futuros móviles de Google y llegan con una importante novedad: Google Tensor, el primer procesador propio de Google para móviles Android.

Esto es lo que conocemos de los nuevos Pixel 6 y su nuevo SoC para potenciar la fotografía computacional de los Pixel. Un apartado donde esta gama de móviles tradicionalmente ha destacado y que promete dar un importante salto este año.

A principios de año conocimos el proyecto de Google para fabricar su propio SoC (System on a Chip). Para ello contrataron al ex diseñador de chips de Intel, Uri Frank, como su nuevo vicepresidente de ingeniería. Inicialmente estaba enfocado para su infraestructura en la nube, pero ahora conocemos que los futuros Pixel incorporarán un SoC propio diseñado por Google.

No estamos únicamente ante un procesador, sino todo un Soc, incluyendo una TPU para inteligencia artificial, un nuevo chip Titan M2 para seguridad y el resto de componentes como el módem 5G, la CPU y la GPU. Sin embargo, Google no ha aclarado con quién ha colaborado para la fabricación de todos estos elementos.

Google Tensor es el nombre de este chip propio, que contará con funciones de inteligencia artificial y ‘machine learning’ para ampliar las capacidades de los nuevos Pixel. Entre ellas, Google habla de personalización de los modelos de fotografía computacional, con «características totalmente nuevas, además de mejoras en las existentes», según apunta Google.

We made a chip!#Pixel6 is powered by our first ever smartphone SoC: meet Google Tensor

(5/13) pic.twitter.com/0Kts53Tfqm

— Made By Google (@madebygoogle) August 2, 2021