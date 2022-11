Google Nest Wi-Fi Pro, análisis: una medida contundente para recuperar la cobertura WiFi en casa y a la máxima velocidad

Las exigencias para las redes WiFi aumentan cada vez más, porque en una casa hay más dispositivos conectados a internet y hay servicios que reproducen contenidos ma´s pesados. Es ahí cuando a mucha gente se le ha planteado la idea de instalar una red WiFi Mesh. Como hemos explicado en alguna otra ocasión, es una tecnología que permite crear una red inalámbrica inteligente, administrando el tráfico lo más óptimo posible y analizando de forma constante los canales de conexión más libres para evitar la saturación de la red.

Y es que no todo el mundo disfruta de la totalidad de su fibra contratada por varios motivos, ya sea porque el lugar de trabajo se encuentre lejos del router o simplemente por vivir en un pueblo. En ese sentido, Google lleva mucho tiempo implicado en el mundo de la conectividad para mejorar la red casas o en empresas, en pos de aumentar el alcance de la red inalámbrica para llegar a todos los rincones posibles. Y para eso, los de Mountain View un dispositivo de gran magnitud como el Google Nest WiFi Pro, del que hemos hecho un análisis para ver su verdadero potencial.

Google Nest WiFi Pro: especificaciones técnicas

Ya sea en casa o en una oficina, el espacio cada vez está más cargado de otros dispositivos electrónicos, convirtiéndose en todo un laberinto de obstáculos para la cobertura inalámbrica. Con el objetivo quitar de un plumazo todos esos problemas, Google lanza el primer dispositivo tribanda y con conexión WiFi 6E, que maximiza el ancho de banda.

A través de la compatibilidad con WiFi 6E, puede trabajar con las bandas 6 GHz, 5 GHz y 2,4 GHz, así como la inclusión del cifrado WPA3 para garantizar la seguirdad de la conexión

Pero no solo hay que enfocarlo al trabajo, porque también está el uso para el gaming. Con un dispositivo así en casa, se puede reducir la latencia y mejorar la estabilidad de la conexión en títulos con una vocación hacia el multijugador. Este router, como lleva pasando en generaciones anteriores, puede ampliar su red mallada a través de otros puntos de acceso que se pueden comprar en conjunto, pero eso sí, este Nest WiFi Pro solo es compatible consigo mismo, ya que no se puede enlazar con dispositivos más antiguos, algo que es lógico teniendo en cuenta otras generaciones no trabajan con toda la banda ancha de la red.

GOOGLE NEST WIFI PRO CONECTIVIDAD Hasta 120 m² por router WiFi en malla IEEE 802.11s expandible Sistema escalable (puedes añadir más routers para ampliar la cobertura) COBERTURA Controlador de dispositivos Matter Router fronterizo Thread HOGAR INTELIGENTE WiFi 6E, estándar Wi‑Fi 802.11ax AXE4200: velocidades combinadas de hasta 4,2 Gbps Admite hasta 300 dispositivos conectados por red SEGURIDAD Cifrado WPA3 Arranque seguro Actualizaciones de seguridad ESTÁNDAR WIFI – 2×2 WiFi 6 (2,4 GHz)

– 2×2 WiFi 6 (5 GHz)

– 2×2 WiFi 6E (6 GHz) COBERTURA DISPOSITIVOS Puede gestionar hasta 100 dispositivos conectados por punto de acceso (hasta 200 dispositivos en una red con un paquete de 2 unidades) PROCESADOR CPU ARM de dos núcleos de 64 bits MEMORIA 1 GB de RAM ALMACENAMIENTO 4 GB de memoria flash CONEXIONES Dos puertos Ethernet que admiten velocidades por cable de 1 Gbps por cada router ALIMENTACIÓN Adaptador de corriente de 22 W COLORES Blanco Nieve DIMENSIONES Y PESO 130 x 117 mm x 85 mm 450 g PRECIO 219,99 euros



Google Nest WiFi Pro, Wi-Fi 6E: Sistema de Wi-Fi para el hogar fiable con Buena Velocidad y Cobertura en Toda la casa, Router Wi-Fi en Malla, Nieve

A través de la compatibilidad con WiFi 6E y con el estándar AXE4200, el router es capaz de obtener velocidades combinadas de hasta 4,2 Gbps, con un array de antenas 2 x 2 para las bandas de 6 GHz, 5 GHz y 2,4 GHz, así como la inclusión del cifrado WPA3 para garantizar la seguridad de la conexión. Además, según la compañía, un solo router puede cubrir una estancia de hasta 120 metros cuadrados. En el caso de que hagamos uso de una configuración de dos routers, el área se expande hasta los 240 metros cuadrados. Comprando el pack de tres unidades, es posible abarcar hasta 320 metros cuadrados.

Como viene siendo habitual, también encontramos puertos Ethernet de 1 Gbps, ya sea para conectar nuestro equipo desde el cable de red, o para conectar todos los routers mediante esta conexión y depender menos de la inestabilidad ocasionada por la red inalámbrica. Otra ventaja de este Nest WiFi Pro es que también puede actuar como Hub compatible con Matter para construir un ecosistema inteligente en el hogar, aunque todavía hay que esperar a que el estándar lance próximamente.

La instalación es mucho más fácil si es con Google Home

No queremos darle más bombo del necesario al aspecto exterior, más allá de que Google insiste en fabricarlo como si fuera un elemento de decoración y que pase totalmente desapercibido en el entorno doméstico. Cuenta con un diseño muy en la línea de lo que hemos ido viendo en sus dispositivos para el hogar. En color blanco y con un acabado curvo, todas las conexiones se encuentran en la parte trasera del dispositivo, dando lugar a un aspecto minimalista y elegante.

Por poner una pega, echamos en falta el altavoz y el micrófono que vienen incluidos en el punto de acceso para poder utilizarlo con el asistente virtual de Google, pero había que centrarse más en la conectividad que en la versatilidad. Está pensado para ser el centro neurálgico de todo el ecosistema que le rodea, monitorizando y controlando la conexión con otros dispositivos como cámaras de seguridad, termostatos, enchufes inteligentes, etc. Ah, y consume menos energía, nada desdeñable para los tiempos que corren.

Lo mejor de todo es que la instalación la puede cualquier persona que mínimamente sepa manejar un móvil, sin necesidad de ningún tener ningún técnico en casa. La guía de instalación que presenta Google Home es sencilla, explicativa e intuitiva, encargándose de todo el proceso mientras solo tenemos que esperar y seguir sus indicaciones.

Pero antes de todo eso, hay que conectarlo a la red eléctrica y hacerlo funcionar. Tras usar el cable de alimentación de 22 vatios, el siguiente paso es conectar el cable Ethernet que viene en la caja en el puerto RJ-45 del módem router que nos entregó la operadora contratada. Ojo en este paso, porque os daréis cuenta de que hay dos puertos puertos Gigabit Ethernet, pero debemos cerciorarnos de que lo conectamos a nuestro módem-router utilizando el adecuado, que es el de la izquierda con el icono redondo.

Lo normal es que tanto el módem router como el Nest WiFi Pro deban estar cerca para tener estar conectados, pero hay dos alternativas que puede evitar hacer eso. Una reside en las preinstalaciones de cable UTP distribuidas en la estructura de la vivienda, que permiten que estos dos dispositivos no estén físicamente en la misma habitación. La otra, algo más rudimentaria, es extender el cable Ethernet por la pared hasta donde se quiera ubicar el dispositivo. Evidentemente, si añadimos un router Mesh no haría falta esa conexión por cable, ya que se crearía la red mallada que hemos comentado anteriormente. Eso sí, sea donde sea, la clave está en que se ubique en un sitio alto y despejado de elementos para que no haya interferencias.

Volviendo al proceso de instalación, una vez que hemos cumplido con la tarea física, toca trabajar con la app Google Home, que por supuesto está disponible tanto para Android como para iOS. Añadimos el nuevo dispositivo desde el icono correspondiente, y a partir de ahí la app nos va guiando tanto de forma narrativa como de forma gráfica el paso a paso que debemos realizar. Las únicas tareas es asignar el SSID y la contraseña que va a tener la nueva red mallada, ya que durante el resto del proceso la app se encarga de configurarlo y de hacer las comprobaciones de conexión necesarias para que todo vaya perfecto. Ya estaría todo listo para funcionar, aunque con Google Home podemos hacer algunas configuraciones adicionales, como elegir un dispositivo prioritario, crear una red independiente para invitados o un WiFi familiar para pausar la conexión de forma programada.

Probando el verdadero potencial por todas las zonas de la casa

Como era obvio, había que poner a prueba este dispositivo para ver el potencial que puede ofrecer en el día a día. Hemos de decir que no hemos dispuesto de un segundo router para que sirviera como punto de acceso y así crear una red mallada, por lo que el Nest WiFi Pro se ha visto solo ante el peligro. Sin ser exagerado, mi casa era una auténtica prueba de fuego para este dispositivo, porque se encontraba con 130 metros cuadrados y con multitud de cosas por medio creando obstáculos, ya que se encuentra en reforma. Hay que añadir que se trata de una casa con su correspondiente planta de arriba, así que el espacio no es para nada reducido. Por otra parte, es cierto que tengo contratada fibra óptica simétrica de 1 Gbps con Orange, pero ya os puedo asegurar que viviendo en una pequeña localidad no se llega a esas cotas de velocidad, no llegando ni tan siquiera a los 500 Mbps de velocidad máxima.

Ante este panorama, decidí hacer dos tipos de pruebas, colocando el dispositivo en un lugar alto, concretamente encima de un mueble que estaba ubicado en la entrada de la casa, junto con el módem router. La primera consistía en ver cómo se comportaba la conexión ante situaciones de verdadero estrés. Con la ayuda de mi ordenador, puse a reproducir de forma simultánea una película en Disney+, un streaming en Twitch y un vídeo de YouTube en 4K de larga duración, todo a máxima calidad. Para añadir más carne al asador, usé mi móvil para poner otra película de Disney+, la primera de Black Panther, para interés de los marvelitas. Pues bien, con todo eso funcionando a la vez, tengo la grata noticia de que fue como la seda, sin latencias, ni parones, ni tiempos de carga. Durante el tiempo de prueba y con la vista puesta en todos los vídeos, no noté ningún atisbo de agotamiento, con una fluidez en la imagen escandalosa.

Hasta ahí todo muy bonito, teniendo en cuenta que dicha prueba la hice cerca del Nest WiFi Pro, pero había que comprobar si solventaba el principal problema de una conexión en casa, que es para lo que se crearon estos equipos de red, y ese no es otro que el de la cobertura total en cualquier rincón. Para ello, utilicé tanto la herramienta Google Fiber en el ordenador como una aplicación para revisar la velocidad también en el móvil. Dicha aplicación se llama WiFi Analyzer, disponible para Android e iOS.

Durante las pruebas de velocidad que hice, pude mantener la reproducción de hasta tres vídeos en su máxima resolución de forma simultánea en cualquier punto de la casa

Comencé comprobando la velocidad máxima que puede ofrecer este equipo en su área de influencia más cercana, para ver hasta donde era capaz de llegar. Manteniendo todos los vídeos en reproducción, hice la primera prueba de velocidad con la herramienta de Google, cuyo análisis arrojó unos datos espectaculares. Tal y como se puede ver en la tabla expuesta, supera sobradamente la velocidad que me suele ofrecer el Livebox 6 de Orange. Esta conexión permite sobradamente ver películas en alta definición, hacer videoconferencias e incluso jugar. Todo eso al mismo tiempo.

Descarga/subida Orange Livebox 6 Descarga/subida Nest WiFi Pro CERCA DEL ROUTER 54,1 Mbps/46,7 Mbps 303,3 Mbps/176,5 Mbps PLANTA DE ARRIBA 24,4 Mbps/43,8 Mbps 43,8 Mbps/36 Mbps ZONA MÁS ALEJADA 29,1 Mbps/44,1 Mbps 11 Mbps/27,8 Mbps

Llegaba el momento de probar la cobertura en otras partes de la casa, probando primeramente en la planta de arriba. Recordemos, como se puede intuir en el plano que hemos adjuntado entre estas líneas, que es un espacio con múltiples paredes, además de sumar sus escaleras, todo el mobiliario y otros elementos que participan en una reforma. Con esa distancia, la intensidad de la conexión bajó levemente, ya que las cifras tanto de descarga como de subida descendieron sensiblemente. Eso sí, teniendo en cuenta de que todos los vídeos que he reproducido en la primera prueba seguían estando ahí, por lo que la capacidad de este dispositivo llega a tramos bastante largos. Después, me volví a bajar a la primera planta para irme a una habitación que está justo en la otra punta de la casa. Ahí, con más paredes y habitaciones de por medio, hubo una bajada más acuciante., pero me sorprendió que el módem router ofreciera mejores cifras que el Nest WiFi Pro en dicha zona, quizás motivado por algún tipo de interferencia. Al margen de esto, la conexión del dispositivo de Google seguía siendo muy estable y comportándose verdaderamente bien.

Con respecto a las medidas recogidas con WiFi Analyzer, tal y como se ven en las capturas que hay a continuación de esta líneas, la primera prueba de velocidad cerca del dispositivo arrojó unas cifras muy similares a las que hice con Google Fiber, por lo que el móvil no acusa su menor capacidad para acoger una red inalámbrica. Además, aprovechando que la aplicación contaba con un test para analizar el ping, comprobé que ninguna aplicación superaba los 20 ms de latencia, ni tan siquiera en los juegos, algo maravilloso para los gamers. Repitiendo la prueba en la planta de arriba, dichas cifras bajaron notablemente, pero seguía reproduciendo todos los vídeos simultáneamente y la conexión seguía siendo estable.

Google Nest WiFi: la opinión de Xataka

Ya hemos mencionado en varias ocasiones esta tecnología WiFi Mesh y la red mallada que se puede crear en un espacio, como solución a cualquier problema de inestabilidad o latencia en la red inalámbrica. Es una tecnología que permite crear una red inalámbrica inteligente, administrando el tráfico lo más óptimo posible y analizando de forma constante los canales de conexión más libres para evitar la saturación de la red, especialmente si hay varios dispositivos conectados a la misma. Tal es la evidencia que hasta un servidor ha podido solucionar un problema de años porque el router de la operadora no traspasaba dos paredes seguidas. Cosas de vivir en una pequeña localidad.

Si buscas una solución a tus problemas de WiFi y quieres optar por un sistema Mesh, este es una buena opción a tener en cuenta.

Pero, como ocurre con este tipo de dispositivos, es una inversión para quien verdaderamente tiene esta deficiencia de conectividad y que necesita imperiosamente mejorarlo, sabiendo que de nacimiento la red WiFi Mesh no es un sistema para nada barato. Por suerte, este Nest WiFi Pro se suma a la creciente oferta de estos equipos al mercado, donde ya podéis encontrar un abanico variado de precios que se ajustan a cada bolsillo. Si le tenemos que poner una pega, el precio es alto sin llegar a un nivel desproporcionado, suponiendo una barrera para que muchos usuarios terminen optando por otras opciones más económicas, tales como repetidores o extensores PLC. Si buscas una solución a tus problemas de WiFi y quieres optar por un sistema Mesh, este es una buena opción a tener en cuenta.

Google Nest WiFi Pro junto con Livebox 6 de Orange.

Como hemos comentado en líneas anteriores, nos ha faltado en este análisis contar con una unidad más como un punto de acceso para abastecer todo el espacio de la casa y tener la misma velocidad de conexión en cualquier rincón, pero con los 120 metros cuadrados que ocupa solo un ejemplar, la experiencia inalámbrica es más que gratificante, siendo capaz de terminar con los problemas de conexión en la mayoría de casos.

Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de Google. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.







