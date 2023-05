Google no funciona: el buscador está caído en varias partes del mundo [Actualizado]

Google no funciona: el buscador está caído en varias partes del mundo...

Actualización (05/05/2023 22:50): hemos añadido información sobre las causas de la interrupción de los servicios (filtración de agua en un centro de datos europeo). Puedes encontrar los detalles al final del artículo. Actualización (05/05/2023 23:08): los servicios empiezan a volver gradualmente a la normalidad.

No, no es tu conexión a Internet. Google ha dejado de funcionar este viernes en varios países del mundo, incluido España. Los problemas parecen no ser exclusivos del buscador de Alphabet. Otros servicios del gigante de Mountain View, como la plataforma de vídeos YouTube, también están dando fallos.

La página web Downdetector.es, que muestra el estado de los servicios en tiempo real en base al aporte de los usuarios, da cuenta de los problemas que están sufriendo los mencionados servicios. Más de 10.000 personas han indicado fallos en Google y alrededor de 3.000 han hecho lo propio con YouTube.

Google, YouTube y otros servicios están caídos

Como es habitual en este tipo de escenarios, muchos usuarios han recurrido a Twitter para contar su experiencia. Al explorar entre los mensajes publicados en los últimos minutos encontramos que no solo hay quienes hablan de la caída del buscador y la plataforma de vídeos, sino también de otros servicios.

Entre las páginas que no están funcionando en estos momentos, al menos en el territorio español, se encuentran el servicio de correo electrónico Gmail y la plataforma de música vía streaming Spotify. Incluso se puede apreciar cierta lentitud en Twitter a la hora de cargar contenidos multimedia.

Downdetector refleja la caída de Google y YouTube de este viernes

De momento se desconoce el origen del problema que está afectando el funcionamiento de los mencionados servicios. En el caso particular de Google, la compañía no ha hecho comentarios acerca de los fallos que experimentan los usuarios, por lo que no sabemos cuándo podrían solucionarse.

Un vistazo por la página de estado de Google Cloud nos brinda algo de información sobre el panorama actual de la compañía. Se registran fallos en múltiples módulos, específicamente en la región europea, por lo que posiblemente en otras partes del mundo funcionen con normalidad.

Captura de pantalla, página de estado de Google Cloud

Al momento de escribir este artículo, se encuentran caídos o parcialmente caídos los módulos Cloud Filestore, Google Cloud Bigtable, Google Cloud SQL, Google Compute Engine, Google Kubernetes Engine, Persistent Disk. Google Cloud, recordemos, no es utilizado únicamente por los servicios de Google, sino que es la columna vertebral de muchos otros.

Estamos hablando del servicio de computación en la nube de la compañía estadounidense sobre el que se funcionan miles de servicios de otras compañías que tienen ecosistemas basados en la nube (o híbridos). Por cuestiones operativas y de seguridad, su operación está segmentada en regiones y se sostiene por centros de datos ubicados en diferentes partes del planeta.

Actualización: el origen del problema

Hemos investigado y tenemos más información acerca de los problemas en los servicios de Google de las últimas horas. El epicentro de los fallos se encuentra en uno de sus centros de datos europeos, específicamente uno situado en París. Según explica la compañía, «la infiltración de agua» en el lugar provocó el fallo de varios clústeres y, por consecuencia, afectó el funcionamiento de numerosos servicios.

El agua y los componentes electrónicos, como sabemos, no son buenos amigos. «Es posible que los clientes no puedan acceder a los recursos de nube existentes en la zona europe-west9-a», ha dicho Google. Momentos después, comenzó el restablecimiento de los servicios, aunque como se trata de un proceso gradual puede que tengamos que esperar para verlos funcionar nuevamente al 100%.

