Google no quiere ser el tercero: si no gana a Amazon o Microsoft en 2023, plantea abandonar su plataforma Google Cloud

Amazon y Microsoft dominan la nube. Con Amazon Web Services y Azure ambas empresas han logrado convertirse en referentes absolutos de una industria en la que Google parecía tener muchas más papeletas por su experiencia en el ámbito de internet.

Sin embargo el futuro de Google Cloud podría verse comprometido por la situación. Según The Information, a principios de 2018 los principales responsables de Alphabet se reunieron para planificar su estrategia en la nube. Fuentes cercanas a esos planes revelan que si Google no es número 1 o número 2 del mercado Cloud en 2023, podría decidir abandonar totalmente dicho segmento.

Google, a mucha distancia de Microsoft y Amazon

Aunque Google domina en el segmento de las búsquedas y la publicidad online, su papel a la hora de ofrecer infraestructura en la nube es mucho menos relevante de lo que cabría esperar. Tanto Amazon como Microsoft han logrado plantear alternativas cada vez más potentes que se unen a las de otras grandes como Alibaba, IBM o Rackspace.

El mercado de la infraestructura en la nube está dominado por Amazon Web Services y Azure. La cuota de mercad de Google está muy por debajo según los datos de SkyHighNetworks

En Alphabet no han dejado claro cuáles son los ingresos específicos de su plataforma en la nube, pero en julio sí que indicaron que habían logrado alcanzar los 8.000 millones de ingresos anuales, una cifra que se queda pequeña ante los 9.000 millones de ingresos de Amazon Web Services en el tercer trimestre de 2019. No hay datos oficiales de Microsoft Azure, pero la estimación de los analistas para ese mismo periodo es de 4.300 millones de dólares.

Según The Information Larry Page, uno de los cofundadores de Google, no aceptaba que la empresa tuviese un lejano tercer puesto en este mercado, pero tanto Pichai como la CFO Ruth Porat defendieron la validez del negocio. Con Page ahora retirado de esas labores tras el anuncio reciente del cambio de jerarquía en Alphabet, puede que la intención de Pichai prevalezca y Google Cloud efectivamente sea una apuesta a largo plazo y no una condicionada a alcanzar el primer o segundo puesto del mercado antes de que acabe el año 2023.

This gives me zero confidence in adopting Google Compute Cloud now. https://t.co/EXbzjWzng9 — John-Daniel Trask (@traskjd) 17 de diciembre de 2019

Hace años que Google es criticada por lanzar productos y servicios que luego abandona cuando ve que no funcionan como esperaba o no son rentables. Salir del mercado de la nube podría afectar a algunas de sus propuestas recientes —por ejemplo, Stadia, que ya generó dudas en su lanzamiento—,

Un portavoz de Google ha indicado en CNBC que el artículo de The Information «no era preciso», y ciertamente muchas cosas pueden cambiar de aquí a finales de 2023, cuando se supone que la empresa tomará esa decisión.