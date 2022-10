Google Pixel 7 Pro, primeras impresiones: toda la magia de Android. Toda la fotografía de un Pixel

Google está metiendo una marcha más para distribuir sus Pixel en España, y el 7 Pro llega a nuestro país desde retailers tan populares como Amazon. En Xataka ya llevamos unos días probando este teléfono y, antes de nuestro análisis a fondo, vamos a contarte cuáles son nuestras primeras impresiones.

Esta generación no llega con grandes cambios respecto al Google Pixel 6 Pro, aunque ya te adelantamos que es un salto hacia delante y toda una promesa en el apartado fotográfico.

Ficha técnica del Google Pixel 7 Pro

GOOGLE PIXEL 7 PRO DIMENSIONES Y PESO ‎16.3 x 7.66 x 0.87 cm; 210.5 gramos PANTALLA 6,7 pulgadas

3120 x 1440 píxeles

1500 nits

120 Hz

pOLED

Gorilla Glass 7 PROCESADOR Google Tensor G2

Titan M2 MEMORIA RAM 12 GB MEMORIA INTERNA 128 / 256 GB CÁMARA TRASERA 50 MP OIS f/1.85, 1/1.3″, OIS

12 MP UGA, f/2.2, 1/2.9″

48 MP Tele, f/3.5, 1/2.55″, zoom óptico 4.8x, Super High Res 30x CÁMARA DELANTERA 10,8 MP, f/2.2 SOFTWARE Android 13

Pixel Experience BATERÍA 5.000mAh

Carga inalámbrica OTROS Reconocimiento facial

Lector de huellas bajo la pantalla

Doble altavoz estéreo

Dual SIM PRECIO 899 euros

Un pasito atrás en diseño, un pasito adelante en pantalla

El Google Pixel 7 Pro ha sufrido dos grandes cambios respecto al modelo de generación anterior. El primero tiene que ver con el módulo de cámara, el cual no nos ha convencido y nos parece un salto hacia atrás. El año pasado, el módulo de cámara era de cristal, y estaba acabado en un color negro que disimulaba los sensores de cámara.

Pixel 7 Pro | Pixel 6 Pro

Más allá de que el color blanco no favorece demasiado a este teléfono, el nuevo módulo de aluminio no da una sensación demasiado premium, al igual que los propios laterales y marcos del dispositivo. La elección del material es acertado, pero Google no ha trabajado el aluminio como en la generación pasada. En el Pixel 6 los marcos laterales tenían un ligero recubrimiento de pintura prácticamente mate, que lo hacía bastante elegante.

No es un mal acabado, ni mucho menos, pero sentimos que ha perdido esencia y calidad percibida. Si le damos la vuelta, tenemos una buena noticia: Google ha renunciado a uno de los puntos de los que más nos quejamos con el Pixel 6 Pro.

La pantalla del Pixel 7 Pro por fin es plana, diciendo adiós a la curva del año pasado. No llega a ser tan plana como la de un iPhone 14 Pro o un Galaxy S22, ya que tiene un efecto 2.5D bastante acusado. Es muy similar a lo que tuvimos con el Pixel 2 XL: no llegaba a ser una pantalla curva, pero el feeling era similar.

Un problema que hemos notado tanto en este modelo como en el Pixel 7 que estamos analizando, tiene que ver con el acabado. La rebaba metálica que separa la pantalla de la pantalla (la separación entre panel y marco) se nota demasiado, con un tacto áspero que notaremos si pasamos el dedo por cualquiera de los bordes.

A nivel de calidad, volvemos a encontrarnos ante tecnología OLED (pOLED), con 6,7 pulgadas, resolución 2K (por defecto viene en Full HD+) y tasa de refresco adaptativa desde 10 hasta 120 Hz. Es un gran panel, pero no competirá con los mejores del mercado. Tampoco se le puede pedir que lo haga por menos de 900 euros, todo sea dicho.

Un nuevo corazón y una gran apuesta por el zoom

El Google Pixel 7 Pro estrena el nuevo Google Tensor G2, un procesador que no llega para ser el más potente, sino para procesar todas las tareas de IA con las que cuenta este Pixel. A nivel de rendimiento ya te adelantamos que vuela y que puede con los juegos más pesados sin menor problema. Sigue siendo un Pixel, y el rendimiento (al menos en el primer año de vida) está al más alto nivel.

Le acompañan 12 GB de memoria RAM y una configuración base de 128 GB. La batería es de 5.000mAh y nos está durando algo más que el modelo del año pasado. Los 30W a los que carga pueden antojarse cortos para los amantes de la carga más rápida, pero en vistas de ser un terminal muy longevo, no es mala idea apostar por esta cifra.

Por supuesto, este Pixel llega con Android 13 y un software repleto de funciones Pixel, como la nueva función para enfocar fotos borrosas, detección de ronquidos y tos mediante la app de Bienestar Digital, y aplicaciones de Google que reciben antes que sus rivales las principales novedades.

Pero hablar de un Pixel es hablar de cámara y, a nivel técnico, los cambios son discretos respecto a la generación anterior. Mantiene el mismo sensor principal de 50 megapíxeles, pero el teleobjetivo salta al zoom de cinco aumentos. Del mismo modo, el ultra gran angular es más angular, y ahora la app nos marca un 0,5x en lugar del 0,7x de la generación pasada.

Sobre la cámara del Google Pixel 7 Pro hablaremos largo y tendido, y es que solo en el primer día con él hicimos cerca de 200 fotografías. El resumen es sencillo: sigue siendo una de las mejores cámaras, el zoom es la estrella y los errores del año pasado se repiten, aunque sobre esto profundizaremos en el correspondiente análisis.

5x.

Hablaremos de esta imagen en el análisis a fondo. Pero no he podido resistirme a mostrarla.

El zoom 5x es el sensor estrella este año. Las fotografías son, sencillamente, impresionantes. En la review en profundidad te contaremos qué sucede cuándo ampliamos mucho estas fotos, pero más allá de alguna exigencia técnica a mejorar, te adelantamos que hemos disfrutado (y mucho), disparando con esta cámara. Además del propio zoom 5X, tenemos ampliación digital hasta 30x gracias al retorno de Super Res Zoom, del que hablaremos en el análisis.

La cámara del Pixel 7 Pro mantiene ese efecto «wow», a base de abusar del contraste, apagar las sombras y darle a todas las fotografías un extra de nitidez. Es un look que entra mucho por los ojos y que, aunque no nos ofrezca la fotografía más certera, logra que los usuarios se enamoren de la cámara. Las fotos de un Pixel se sabe que son de un Pixel, para bien y para mal.

El Pixel del zoom, el Pixel del refinamiento

A veces, solemos criticar que una nueva generación llegue sin cambios rompedores respecto a la anterior. Esta estrategia ha servido a rivales como Apple para crear un iPhone 14 Pro que refina al 13 Pro, sobre todo en cámara. Y, aunque las comparaciones son odiosas, esta está siendo mi sensación con el Pixel 7 Pro. No es una revolución respecto al modelo anterior, pero tampoco lo necesitaba para ser un móvil casi perfecto.

Que no te engañe la hoja técnica. Este Pixel 7 Pro es una evolución lógica y razonable respecto al modelo de generación pasada

Este Pixel 7 Pro es más potente, tiene una mejor autonomía, la cámara es mejor, no solo en zoom, sino en aspectos que analizaremos en la review, y tiene prácticamente todo lo que se le puede pedir a un móvil de este precio. Con sus pros y sus contras, Google sigue haciendo teléfonos capaces de robarnos el corazón en muy pocas horas de uso.