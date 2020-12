Google Stadia llega oficialmente a iOS: por las limitaciones de la App Store, se juega a través del navegador

Lo anunciaron hace un mes y finalmente es oficial, Google Stadia ya está disponibles en el iPhone y el iPad. No de la manera que a Google le gustaría, por las limitaciones de Apple y sus normas con la App Store, el servicio de videojuegos en streaming ha tenido que implementarse mediante una app en el navegador y no con una app nativa.

Un año después del lanzamiento oficial en Android, Google Stadia finalmente hace su debut también en los dispositivos móviles de Apple. Cualquier usuario de Google Stadia en su versión gratuita o de pago con Stadia Pro podrá acceder a la biblioteca de juegos y sobre todo jugar desde un iPhone o iPad.

La versión gratuita de Google Stadia ofrece juegos de forma totalmente gratis y sin restricciones. De momento se incluyen ‘Destiny 2’ y ‘Super Bomberman R’, seguramente veamos más en un futuro. Más allá del limitado catálogo, esta versión gratuita ofrece la oportunidad a cualquiera de probar Google Stadia en el navegador con tan sólo tener una cuenta de Google y sin complicaciones importantes. Ideal para comprobar cómo es la jugabilidad antes de dar el salto al plan de pago.

La aplicación web funciona sin aparentes problemas, siempre y cuando tengamos en cuenta que se trata de un navegador y de un dispositivo táctil. Si bien es recomendable apostar por un mando de consola externo, también es viable utilizar los controles táctiles. El otro requisito, claro, es tener una buena conexión a Internet al ser juegos que literalmente se juegan en streaming.

Al no ser una app sino una web app en el navegador, no se accede de forma directa sino mediante el navegador (Safari, Chrome o el que sea). No obstante, es posible crear un acceso directo en la pantalla de inicio que coloca un icono similar al de las apps. Para ello hay que irse al menú de compartir de Safari con la web de Stadia abierta y seleccionar «Añadir a la pantalla de inicio». Con ello tendremos el icono de Stadia y su nombre junto al resto de apps.

Stadia is now available on iOS devices! Yes, you read that right. Starting today, you can sign into https://t.co/AoYhdVnzGu on your Safari iOS browser and begin playing your favorite games. Try it for yourself today! pic.twitter.com/iQhoAu8NtX

— Stadia (@GoogleStadia) December 16, 2020