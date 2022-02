Google te permite convertir tu PC o portátil en un Chromebook: llega Chrome OS Flex

Hasta ahora si querías disfrutar de las ventajas de Chrome OS tenías que comprarte un Chromebook. La cosa cambia con el anuncio de Chrome OS Flex, que permite instalar este sistema operativo en tu PC o portátil.

Google orienta este sistema operativo especialmente a equipos orientados a la educación o las empresas, y abre así las puertas para que cualquier ordenador —incluso los Mac— pueda aprovechar Chrome OS. La propuesta es además especialmente interesante para sacarle el juego a equipos algo más antiguos y que por ejemplo no pueden acceder a Windows 11.

De CloudReady a Chrome OS Flex

Google compró Neverware en 2020, y aquello era relevante porque esta empresa era la responsable del desarrollo de CloudReady, que básicamente permitía «oficiosamente» lo que Google habilita ahora de forma oficial.

Uno podía instalar Chromium OS en portátiles antiguos y así aprovecharlos con este sistema operativo ligero, y Google ahora aprovecha aquel desarrollo para que Chrome OS Flex sea su nueva alternativa.

Chrome OS Flex tendrá prácticamente las mismas prestaciones y usará el mismo código que Chrome OS además de disfrutar del mismo ciclo de actualizaciones, aunque en Google avisan de que ciertas características dependerán del hardware del PC en el que lo usemos.

Así, los usuarios que instalen Chrome OS Flex en sus equipos podrán disfrutar del asistente de Google integrado o de la sincronización con móviles Android.

Esto es como Chrome OS, pero con algunas limitaciones

Hay no obstante algunas diferencias con Chrome OS. Por ejemplo, nuestros PCs y portátiles no cuentan con el chip de seguridad de Google que permite habilitar el arranque verificado con ese hardware. El cifrado automático que se activa en equipos con TPM depende de si esa característica está disponible en nuestros equipos. Por cierto: no hay soporte para máquinas con chips ARM.

Tampoco tendremos soporte para aplicaciones Android ni para Google Play. No es posible ejecutar máquinas virtuales Windows con Parallels Desktop —algo extraño— y el soporte de Linux también varía según el equipo. En Google ofrecen un listado con modelos certificados.

Hay algunas diferencias más y de hecho en Google aseguran que al no controlar y certificar específicamente el hardware «no podemos garantizar el mismo rendimiento que los dispositivos Chrome OS» en áreas como la velocidad de arranque, la autonomía de la batería o el ahorro de energía.

Si queréis probar Chrome OS Flex, podéis hacerlo desde el sitio web oficial del proyecto. Es importante saber que el proyecto está aún en fase preliminar y por tanto podría haber algunos fallos o incompatibilidades.

