Google tiene LaMDA para enfrentarse a ChatGPT, pero no lo sacará del laboratorio para no dañar su reputación

ChatGPT lleva poco más de dos semanas entre nosotros, pero gran parte de Internet está hablando de él. Las sorprendentes capacidades del chatbot de OpenAI han ayudado a que el programa de inteligencia artificial se convierta rápidamente en un fenómeno viral, poniendo a prueba las capacidades de la infraestructura en la nube que permite su funcionamiento.

Durante todos estos días se ha especulado bastante sobre el futuro de los modelos de lenguaje avanzados, como GPT-3.5, que es el corazón de ChatGPT. Algunas personas, incluso, creen que esta tecnología conversacional podría reemplazar a los buscadores tradicionales en muchos casos. Google, sin embargo, cree que es demasiado pronto como para adoptar esta herramienta.

Un problema de reputación

De acuerdo a CNBC, el consejero delegado de Alphabet, Sundar Pichai, abordó junto al jefe de inteligencia artificial de Google, Jeff Dean, el fenómeno de ChatGPT. En la reunión, un empleado preguntó si el programa de OpenAI podría significar “una oportunidad perdida” para el buscador de la compañía. Los ejecutivos dejaron en claro la postura actual de la compañía.

Pichai y Dean señalaron que Alphabet debe actuar “de manera más conservadora que una empresa emergente” debido a los “riesgos de reputación” relacionados al estado actual de los modelos de lenguaje de inteligencia artificial. No obstante, los ejecutivos no olvidaron de señalar que sí están trabajando activamente para adoptar esta tecnología.

“Estamos absolutamente buscando convertir estas cosas en productos reales y en cosas que presenten de manera más prominente el modelo de lenguaje en lugar de debajo de las cubiertas”, dijo Dean. Pichai, por su parte, aseguró que Google tiene “mucho” planeado con este tipo de tecnología para el año que viene, aunque remarcó que trabajarán cautelosamente.

Pichai y Dean, al menos según el artículo de CNBC, no profundizaron sobre los problemas específicos que pondrían en riesgo la reputación de la compañía, pero los propios desarrolladores de estas herramientas de inteligencia artificial admiten que su funcionamiento incluye sesgos, respuestas incorrectas y todavía tienen problemas para moderar el contenido peligroso.

Ahora bien, no debemos olvidar que OpenAI no es la única compañía que ha hecho avances significativos en el campo de los bots conversacionales. Google es un peso pesado en este campo, aunque ha sido mucho más cautelosa en publicar sus avances y, de momento, no ha puesto a disposición del público las capacidades de sus modelos más avanzados.

La compañía del buscador ha destinado una gran cantidad de recursos en entrenar grandes modelos de lenguaje que estarían a la altura de GPT-3,5, como MUM y LaMDA. En relación a este último, recordemos, que un ingeniero de Google había asegurado que la herramienta estaba cobrando “cierta conciencia”, e incluso acabó publicando lo que él aseguraba que eran las charlas.

Google, por su parte, reaccionó con contundencia. Dijo que las afirmaciones del ingeniero eran “totalmente infundadas” y aseguró que había hecho pública información confidencial de la empresa sobre sus investigaciones en materia de inteligencia artificial. La respuesta de la compañía fue despedirlo.

Puede Google no abrace inmediatamente estos modelos de IA, pero si algo queda claro en todo este asunto es que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Ya sea como bots conversacionales, como asistentes de programación o como generadores de imágenes a partir de texto. Se avecinan tiempos de muchos cambios y, también, de grandes desafíos.

