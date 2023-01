Google tiene sus Pixel para competir con el iPhone. Ahora está planeando un rival para el AirTag

Uno de los mejores productos de Apple es uno de sus productos más baratos. El AirTag es uno de los localizadores más completos del mercado, aprovechando la enorme red buscar que alimentan los dispositivos de Apple. Rivales y alternativas hay, como los dispositivos Tile o el SmartTag de Samsung. Ninguno de ellos llegó a convencernos.

Si alguien tiene un ecosistema lo suficientemente extenso como para competir con el de Apple, ese es Google. Como adelanta Mishaal Rahman, Google está añadiendo compatibilidad en la consola de Fast Pair (su método de conexión rápida) con un «locator tag», un dispositivo de rastreo que apunta a un posible rival propio para el AirTag.

La consola para desarrolladores de Fast Pair es el espacio para desarrolladores en el que Google va actualizando las novedades y funciones de este sistema. Fast Pair es el sistema propietario de Google mediante el cual podemos emparejar dispositivos de forma rápida, sin necesidad de buscarlos desde los ajustes de Bluetooth. Todo auricular TWS que se precie, sin ir más lejos, debe tener compatibilidad con este sistema.





Todas las pistas apuntan al «AirTag» de Google

Recientemente, la consola de comandos ha añadido compatibilidad para «locator tag», un curioso movimiento que no se refiere a ninguno de los localizadores ya existentes, ya que no son compatibles con la tecnología propia de Google. Esto no implica per se que Google esté desarrollando su propio AirTag, pero sí hay pistas que apuntan a ello.

A esta novedad en la consola de Fast pair, se suman las filtraciones de Google Play Service apuntando a una red similar al «Find My» de Apple. Esta red es la piedra angular del AirTag de Apple, y es que la clave para que estos localizadores tengan un correcto funcionamiento viene en que, cada vez que pasan cerca de un iPhone, actualizan su posición.

Google está trabajando en una red similar, también con el nombre «encontrar mi dispositivo», algo que refuerza las recientes informaciones sobre un potencial rival del AirTag. En caso de aprovechar al completo la red de dispositivos Android con localización activa, la red de Google sería la única capaz de superar la propuesta de Apple, y es que actualmente son más de 3.000 millones de dispositivos los que cuentan con Android-