GoPro Hero 10 Black, análisis: aún mejor estabilización para la cámara más potente de GoPro hasta la fecha

La nueva GoPro Hero 10 Black ya es una realidad y llega al mercado mejorando la mayoría de apartados que habíamos visto el año pasado con la GoPro Hero 9 Black. Todo ello se debe a su nuevo procesador GP2 que lo cambia todo… literalmente. Duplica el rendimiento de la cámara y ofrece mejoras en la calidad de grabación, la estabilización y la experiencia de usuario a nivel de interfaz.

En Xataka ya hemos tenido la oportunidad de probar esta nueva GoPro Hero 10 Black durante los últimos días y en este, su análisis, vamos a ver qué tal se comporta la cámara deportiva más potente que GoPro ha creado hasta la fecha.

Ficha técnica de la GoPro Hero 10 Black

GOPRO HERO 10 BLACK DIMENSIONES Y PESO 55 x 71 x 33,6 mm

153 gramos RESOLUCIÓN FOTO 23 MP

Frame de 16,9 MP de un vídeo 5K

Frame de 15,8 MP de un vídeo 5,3K RESOLUCIÓN VÍDEO 5,[email protected]

[email protected]

2,[email protected]

[email protected] MICRÓFONOS 3 con reducción de viento MODOS DE DISPARO Ráfaga, foto nocturna, SuperPhoto, RAW Photo, grabación en bucle, intervalos, fotografía secuencial, cámara lenta, vídeo TimeWarp GPS Sí PANTALLAS Trasera: LCD de 2,27 pulgadas táctil

Delantera: LCD de 1,4 pulgadas BATERÍA 1.720 mAh extraíble ALMACENAMIENTO MicroSD (Clase 10 o UHS-I mínimo) ESTABILIZACIÓN DE VÍDEO HyperSmooth 4.0 CONECTIVIDAD WiFi

Bluetooth

USB tipo C EXTRAS Procesador GP2

Horizon Leveling a 45º

Lente hidrófoba

Modo webcam (FullHD)

Streaming en directo

Resistencia al agua (10 metros)

Control por voz PRECIO 499,99 euros

Diseño: como la GoPro Hero 9 Black

La GoPro Hero 10 Black es la última evolución de uno de los modelos de cámaras deportivas más populares del mercado, pero en el apartado de diseño evolución, lo que se dice evolución, apenas hay. La nueva GoPro Hero 10 Black es prácticamente un clon de la GoPro Hero 9 Black.

Como vemos, el formato y la disposición de todos los elementos se ha mantenido inalterable de una generación a otra. La lente, los botones, la pantalla trasera, la pantalla delantera, el compartimento para la batería, la micro D y el puerto de carga… vamos, hasta las pestañitas para acoplar los accesorios. Todo está en el mismo sitio.

El único cambio a nivel físico ha sido la nueva cubierta del objetivo, que en esta generación tiene la particularidad de ser hidrófoba. El vidrio utilizado para esta cubierta repele el agua para evitar que las gotas se queden pegadas a la lente y puedan estropear nuestras grabaciones cuando estemos realizando tomas acuáticas. La verdad que es una mejora que se agradece mucho y que, para mi gusto, ha tardado mucho en llegar. En cualquier caso, funciona sorprendentemente bien.

La lente suma una capa repelente al agua que evita que las gotas se queden pegadas y puedan entorpecer la grabación

A nivel de tamaño y ergonomía, la experiencia con la cámara es totalmente similar a la que tuvimos con la GoPro Hero 9 el año pasado. De hecho, el peso de la GoPro Hero 10 es de 153 gramos, cinco gramos menos que su antecesora. Es una diferencia mínima que ni se nota de una cámara a otra.

A la hora de grabar, podemos sujetar la GoPro de forma cómoda con una sola mano para hacer todas las tomas que queramos, tanto si queremos grabarnos de forma subjetiva como si queremos capturar el paisaje que tenemos delante. En mano, el tacto de la GoPro Hero 10 es gomoso y agradable y su peso hace que no resulte incómoda de llevar durante varios minutos de grabación.

Rendimiento: puliendo asperezas

Como hemos comentado anteriormente, esta nueva generación de GoPro cobra sentido gracias a su nuevo procesador GP2, la versión renovada del GP1 que tenía en su interior la GoPro Hero 9 Black.

El GP2 consigue mejorar las flaquezas que experimentamos el año pasado, sobre todo a nivel de interfaz y experiencia con la cámara. En esta ocasión nos hemos encontrado con un software mucho más rápido y estable, con muy pocos tirones o errores en comparación a los del año pasado.

La pantalla táctil responde bastante mejor a los toques. La rapidez que se percibe al pasar de un modo a otro o al navegar por los distintos paneles de ajustes hace que la experiencia de uso sea mucho más agradable que con la GoPro Hero 9.

La interfaz se mantiene fiel a la que llevamos viendo durante varios años en el software de las cámaras de GoPro, por lo que resultará familiar a todos aquellos usuarios que hayan utilizado una GoPro Hero 7 en adelante. Si es tu primera vez con una cámara de esta compañía no hay problema. Los menús resultan sencillos e intuitivos y distribuyen y dividen muy bien las distintas modalidades de grabación y fotografía que podremos utilizar con esta cámara.

La interfaz de la GoPro Hero 10 Black es intuitiva y fácil de usar

Profundizando en las posibilidades de uso que tenemos con esta GoPro Hero 10, nos tienen que quedar claros los tres modos principales: Secuencia, Vídeo y Foto. Como es habitual, la GoPro cuenta con distintas configuraciones predeterminadas preinstaladas de fábrica para estos modos de captura entre las que podemos cambiar e incluso crear una propia a nuestro gusto.

Además, también podemos cambiar sus valores de forma individual como pueden ser la resolución, la lente, la velocidad de captura, la tasa de fotogramas por segundo o la duración de la grabación entre otros. De esta manera, podemos crear distintos perfiles de grabación para cada momento del día o para cada actividad que vayamos a realizar.

El modo secuencia, como su propio nombre indica, es el que debemos utilizar si queremos hacer los clásicos timelapses gracias a la función TimeWarp 3.0, que este año mantiene la misma configuración que el año pasado.

Es un modo muy útil si queremos mostrar una secuencia de vídeo larga como puede ser un amanecer, una puesta de sol o el camino que recorremos andando, en bicicleta o en coche de un punto a otro. Al igual que el año pasado, este modo sigue siendo muy versátil ya que mientras estamos grabando la secuencia podemos elegir la opción de capturar un momento determinado a velocidad real con sonido y volver a capturar a mayor velocidad cuando nosotros queramos.

Si hablamos del resultado y la calidad de los vídeos capturados en modo secuencia, destacar que tendremos la opción de grabar con distintas resoluciones, desde 1080 hasta el 4K pasando por una opción de 2,7K en formato de 4:3. Las imágenes que capturamos tienen buena calidad y son muy estables, ya que esta función aprovecha las capacidades de estabilización electrónica que tiene la GoPro, de las que hablaremos enseguida.

El modo de vídeo sirve para hacer grabaciones tradicionales. Sin duda, este es el modo que más partido saca de la GoPro Hero 10 ya que aprovecha al máximo las ventajas del nuevo procesador GP2. Además de ofrecer un mejor rendimiento, este procesador ha sido capaz de duplicar la velocidad de fotogramas con la que podíamos grabar con la GoPro Hero 9.

Las configuraciones de calidad de grabación que tenemos en la nueva GoPro Hero 10 van desde el FullHD (es decir, 1080p) y alcanzan un máximo de 5,3K de resolución, superando ligeramente la resolución 5K que teníamos en la anterior generación. Como decía, la velocidad de fotogramas se ha duplicado en comparación al año pasado, permitiendo tener algunas configuraciones de grabación muy interesantes, como poder grabar a 2,7K a 240 fotogramas por segundo o la que más me ha gustado a mi: 4K a 120 fotogramas por segundo.

El resultado de estas configuraciones es el de tener grabaciones a cámara lenta sin que se pierda la calidad de imagen, algo que puede favorecer mucho nuestros clips de vídeo. Más abajo podéis ver algunos clips grabados con la GoPro Hero 10 Black:

En este apartado hay que destacar que los usuarios podemos elegir el tipo de lente que queremos utilizar a la hora de capturar nuestras secuencias, vídeos o fotografías, de forma electrónica. En este apartado, tenemos muchas opciones de uso, sobre todo en el modo vídeo.

Podemos elegir la lente «SuperView«, que ofrece el campo de visión más amplio; la lente «Gran Angular«, con efecto de ojo de pez en los laterales de la imagen, y la lente «Lineal«, que ofrece un campo de visión gran angular pero sin ojo de pez (que es la lente más tradicional, por decirlo de alguna forma). Por último, tenemos la lente «Estrecho«, que como su propio nombre indica ofrece un campo de visión más estrecho sin el efecto ojo de pez.

Si elegimos la lente «Lineal» tenemos una opción que ayuda a mantener la alineación con el horizonte del contenido. Esta función es muy útil sobre todo si inclinamos la cámara sin darnos cuenta y queremos que sea la propia GoPro la que corrija la inclinación. De hecho, el año pasado este límite de inclinación estaba en 27º y, en esta generación, este valor se ha aumentado hasta los 45º.

Después de haberla probado, pienso que es una herramienta que funciona muy bien, sobre todo si queremos asegurarnos que los planos que grabemos estén lo más alineados posible con el eje horizontal, aunque es cierto que en algunas ocasiones las correcciones pueden ser un poco bruscas durante las grabaciones.

Por último, pero no por ello menos importante, también podemos capturar fotografías con esta GoPro con un máximo de 23MP de resolución. Obviamente, este tipo de cámaras deportivas no están destinadas principalmente a la fotografía, ya que no podemos capturar detalles muy cercanos. Sin embargo, se desenvuelve bien a la hora de capturar algunos paisajes de forma esporádica.

Imagen capturada con la GoPro Hero 10 Black.

Imagen capturada con la GoPro Hero 10 Black.

Imagen capturada con la GoPro Hero 10 Black.

También debemos hablar de la nueva versión de GoPro Quik, la aplicación para dispositivos móviles con la que podremos aumentar las posibilidades de uso de esta GoPro Hero 10. Además de poder controlar la cámara de forma remota, tendremos acceso a toda nuestra galería de grabaciones y fotografías que hayamos hecho y tendremos la opción de subirlas a la nube de GoPro o descargarlas en nuestro dispositivo móvil.

Pero además, una de las novedades más importantes es que podremos editar vídeos de forma muy sencilla gracias a un editor de vídeo que se ha incorporado en esta última versión y que es capaz de crear vídeos de forma automática con canciones y efectos. Obviamente, podremos modificar los vídeos a nuestro gusto con transiciones, cambiando la música y añadiendo efectos. A pesar de su sencillez de uso, el resultado final es sorprendente.

La mala noticia sobre esta nueva función de edición de vídeos es que la grandísima mayoría de opciones, ajustes y hasta incluso la exportación de los vídeos a nuestro teléfono móvil pasa por pagar la suscripción GoPro que actualmente tiene un precio de 49’99 dólares. Es positivo que desde GoPro hayan querido mejorar su aplicación, pero es negativo que se desaproveche tanto para los usuarios que no quieren o no pueden pagar este servicio

Estabilización HyperSmooth 4.0

Uno de los aspectos más destacados de las cámaras de GoPro desde hace varias generaciones es su tecnología de estabilización electrónica bautizada como HyperSmooth. En esta GoPro contamos con la versión 4.0, que en esta generación ofrece distintos ajustes de estabilización que podremos modificar antes de grabar nuestros vídeos. En este sentido, tenemos estabilización estándar, alta y el modo boost que es la máxima estabilización de vídeo con un recorte ajustado.

Para probar este HyperSmooth 4.0, la compañía nos ha mandado una lancha radiocontrol con un adaptador en su parte superior para que podamos acoplar la GoPro Hero 10 Black y podamos realizar grabaciones con mucho movimiento. Aquí algunos ejemplos:

Tras probarla, nos gustaría señalar el buen trabajo que realiza el HyperSmooth 4.0 en esta GoPro Hero 10. Es algo que ya habíamos experimentado en la pasada generación y este año nos ha vuelto a sorprender, ofreciendo unos planos estables en todas las situaciones, incluidas las que hemos grabado encima del barco radiocontrol, que es sin duda la prueba de fuego que hemos hecho con esta cámara.

Batería: bien, pero mejorable

La batería de la GoPro Hero 10, a nivel de tamaño, es igual que las que podemos utilizar en la GoPro Hero 9. De hecho, este año se mantiene la capacidad de 1.720 mAh que tuvimos el año pasado. Y sí, para los que os lo estáis preguntando, las baterías de la GoPro Hero 9 se pueden utilizar con la GoPro Hero 10.

Pero claro, aquí hay que tener en cuenta un detalle. Esta GoPro Hero 10 llega con un procesador más potente que el del año pasado, se mantienen varias cosas del modelo anterior y además se han mejorado muchos ajustes que requieren más potencia de la cámara. Todo ello sin incrementar la capacidad de 1.720 mAh de la batería. La pregunta es obvia: ¿qué impacto tiene el nuevo procesador GP2 en la batería de esta GoPro Hero 10 Black?

La batería tiene la misma capacidad que la GoPro Hero 9 Black y la autonomía es mejorable

Pues podemos decir que la batería es el apartado de esta GoPro Hero 10 que tiene más margen de mejora, aunque sus ciclos de vida y carga dependen de dos factores: la configuración de calidad que utilicemos para grabar y la configuración de parámetros y herramientas de la propia cámara (tasa de bits, obturador, nitidez, audio RAW, etc).

En este sentido, si utilizamos configuraciones de altas resoluciones combinadas con altas tasas de velocidad de fotogramas la batería se agotará con bastante rapidez. Para que nos hagamos una idea, un timelapse grabado en 4K con la lente gran angular con una configuración de parámetros automática es capaz de agotar un poco más de la mitad de la batería de esta GoPro Hero 10 en 15 minutos.

Si por alguna razón queremos subimos parámetros como el bitrate, la calidad de Audio Raw o tenemos la reducción de ruido activada, el tiempo de batería se reducirá todavía más. Teniendo esto en cuenta, después del uso que le hemos dado, una batería de esta GoPro Hero 10 puede tener una vida aproximada de unos 40 minutos como mucho.

Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una batería de 1.720 mAh que debe gestionar toda la potencia del nuevo procesador GP2, además de soportar grabaciones con una resolución alta. Aun así, pensamos que la ambición de este nuevo procesador y la alta calidad de grabación que podemos conseguir le pasan factura, de forma negativa, a su autonomía.

Durante el análisis hemos tenido que cargar las dos baterías que acompañaban a esta GoPro Hero 10 todos los días, algo que puede resultar engorroso si estamos de vacaciones o fuera de casa durante varios días. Por lo tanto, es aconsejable comprar como mínimo dos baterías si queremos adquirir este modelo en el futuro. Otra opción es aprovechar las de la GoPro Hero 9, en caso de que la tengamos.

Sobre el proceso de carga de las baterías, destacar que si no contamos con ningún accesorio de carga lo podremos hacer conectando un cable de carga USB tipo C directamente a la GoPro, la cual no cuenta con soporte de carga rápida. Para cargar una batería del 0 al 100% tendremos que esperar una hora y 45 minutos aproximadamente. Como veis, es un tiempo bastante prolongado que estaría bien que se viese reducido, sobre todo teniendo en cuenta que ya llevamos 10 generaciones de esta cámara.

Uno de los puntos que menos convence de la GoPro Hero 10 Black es la disipación de calor: la cámara se calienta con relativa facilidad

Otro de los defectos que tiene esta GoPro Hero 10 es su notable falta de disipación del calor. Es un dispositivo que se sobrecalienta más de la cuenta en la mayoría de ocasiones de uso, sobre todo si la utilizamos de forma prolongada (realizando grabaciones de más de cinco minutos, por ejemplo), llegando a su máximo de temperatura durante las grabaciones de los timelapse.

De hecho, en un par de ocasiones, el calor que desprendía la GoPro me ha resultado incluso preocupante, llegando a ser muy molesto cuando la he cogido con la mano después de la grabación. Incluso me vi obligado a dejarla “reposar” para que volviese a un estado de temperatura normal.

Se agradece la integración del nuevo procesador GP2, pero sin duda alguna la disipación del calor es una asignatura en la que GoPro debe trabajar de forma urgente.

GoPro Hero 10 Black, la opinión de Xataka

La GoPro Hero 10 Black, es sin duda alguna, una cámara todoterreno. Suscribimos las palabras de la compañía al decir que este modelo es el más potente que GoPro ha traído hasta la fecha a nuestras manos. El procesador GP2 hace muy bien su trabajo y no solo hace más fluida la experiencia de uso, sino que consigue ofrecer una calidad de imagen muy interesante, potenciando las imágenes que podemos conseguir a cámara lenta. De hecho, el GP2 hace tan bien su trabajo que sobrecalienta en exceso la cámara.

La estabilización de los vídeos capturados sigue manteniéndose en alza como hemos visto en anteriores modelos de esta cámara, y el HyperSmooth sienta realmente bien en todas las tomas que podemos hacer.

El precio de salida al mercado de esta GoPro Hero 10 es de 499 euros (399 euros si somos suscriptores de GoPro) y eso la convierte en una cámara deportiva cara. Es obvio, ya que estamos hablando de una cámara deportiva de gama alta que evidentemente no es para todo el mundo.

Si eres un deportista muy activo, que sale con frecuencia a hacer entrenamientos, rutas o practicas algún deporte extremo y quieres hacer vídeos con muy buena calidad, esta GoPro Hero 10 puede ser una candidata muy digna para este propósito.

También puede encajar en un perfil dedicado a compartir contenido personal en redes sociales, en forma de videoblogs, sobre todo si buscas comodidad y practicidad a la hora de realizar las grabaciones. Es cierto que no ofrece la versatilidad de una cámara DSLR, pero sí es perfecta para documentar contenido relacionado con el estilo de vida.

En resumen, la GoPro Hero 10 es una de las mejores cámaras deportivas que hemos probado hasta el momento y llega con la mayoría de ingredientes que hacen falta para llamar la atención de los creadores de contenido o deportistas mas aventureros. Sin embargo, la receta se pueda llegar a quemar, literalmente, o estropear con el apartado de batería.

