Gran Renove de MediaMarkt: estas son las cinco mejores ofertas en tecnología que todavía puedes comprar

Esta semana ha comenzado la segunda fase del Gran Renove en MediaMarkt, que te ofrece hasta 200 euros de ahorro para que renueves la tecnología de tu hogar al mejor precio hasta el 31 de octubre. Así, vas a encontrar ofertas en secciones como portátiles, smartphones, wearables, tablets, sobremesa y All in one, Movilidad… para que no te pierdas los chollos más atractivos, hemos seleccionado las mejores ofertas en tecnología del Gran Renove de MediaMarkt que todavía puedes comprar.

Uno de los teléfonos con más personalidad del momento, el Nothing Phone (1) de 256GB por 449 euros, descuento de 50 euros. Mucho más que diseño transparente y unos LEDs, el Nothing Phone (1) destacó en nuestro análisis por una cámara principal más que notable y la ROM Nothing OS.

También te puedes ahorrar algo más de 50 euros respecto a su PVP en lo último para la muñeca de Samsung, el Samsung Galaxy Watch5 con Bluetooth de 44 mm por 276 euros disponible en tres colores. En nuestro análisis del Samsung Galaxy Watch5 nos gustó su completa propuesta para la salud, su cuidado diseño con excelentes materiales y la calidad de su pantalla.

100 euros menos en la Samsung Galaxy TAB S8, a 649 euros, disponible en tres colores. Una ambiciosa tablet todoterreno con S-Pen incluido. Entre sus bazas, una pantalla LTPS de 11 pulgadas con alta tasa de refresco de 120 Hz, potente procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 junto a 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, con batería es de 8.000 mAh con carga rápida de hasta 45W, doble cámara trasera de 13 + 6 MP y frontal de 12 MP gran angular para buenas videollamadas, con cuatro altavoces estéreo AKG con sonido Dolby Atmos.

Un portátil gaming barato perfecto para uso general y echar unas partidas de vez en cuando que se queda en 599 euros, baja 50 euros este modelo que destaca por integrar una gráfica GeForce RTX 3050Ti. Cuenta asimismo con procesador Core i5-11400H, 8GB de memoria RAM, SSD de 512GB, pantalla de 15,6″ FHD y se entrega sin SO.

Más de 100 euros de descuento en el Xiaomi Mi Scooter Essential respecto a su PVP, a 239 euros, precio mínimo para el patinete eléctrico más ligero de la casa. Diseño consolidado deportivo y pantalla para un manejo intuitivo, esta versión brilla porque su peso es inferior a 12kg, para que lo lleves plegado sin demasiado esfuerzo, con velocidad máxima de 20 km/h y una autonomía aproximada de unos 20 km.

Más ofertas

Con Service Point , servicio de reparaciones en menos de 2 horas.

Con la Recogida Express lo tienes en solo 30 minutos en tu tienda MediaMarkt.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka